Các ETF ngoại đầu tư vào Việt Nam hút dòng tiền trong tuần qua

Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.

Trong tuần từ ngày 27/10 - 31/10/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 41 tỷ đồng. Giá trị rút ròng giảm mạnh so với tuần trước đó ghi nhận rút ròng gần 300 tỷ đồng.

Trong đó: Diễn biến rút ròng diễn ra ở 17/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.

Cụ thể, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng vốn tiếp tục bị rút ròng với hơn 43 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFMVN Diamond ETF (-78,2 tỷ đồng) và KIM GROWTH VN30 ETF (-14,1 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VEM VN30 ETF được vào ròng gần 62 tỷ đồng.

Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận rút ròng hơn 7 tỷ đồng. Trong tuần trước đó, các ETF ngoại rút ròng 255 tỷ đồng và luôn trong xu hướng rút ra nhiều hơn so với các ETF nội.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 800 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương gần 28 tỷ đồng.

Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 640 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên gần 15,6 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 31/10/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 27/10 - 31/10 bao gồm PNJ, GMD, MBB, VPB, ACB. Riêng trong ngày 3/11/2025, quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF và quỹ nội VFM VNDiamond ETF, VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Trên thị trường toàn cầu, thống kê của Yuanta cho thấy, dòng vốn đổ vào quỹ đầu tư cổ phiếu Hoa Kỳ đã giảm đáng kể trong tuần tính đến ngày 29/10 do các nhà đầu tư hạn chế đặt cược lớn trước thềm đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và một loạt báo cáo thu nhập từ các công ty công nghệ lớn.

Dữ liệu của LSEG Lipper cho thấy các nhà đầu tư đã mua 1,81 tỷ USD quỹ cổ phiếu Hoa Kỳ trong tuần, giảm mạnh so với mức mua ròng hàng tuần khoảng 9,65 tỷ USD của tuần trước.

Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 0,25% như dự kiến vào thứ Tư nhưng ra tín hiệu có thể giữ nguyên lãi suất vào tháng 12 nếu không có dữ liệu từ chính phủ liên bang.

Phân khúc quỹ đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ đã thu hút dòng vốn đổ vào tuần thứ hai liên tiếp, với tổng cộng 1,57 tỷ USD. Tuy nhiên, các quỹ vốn hóa vừa và nhỏ lần lượt chứng kiến dòng vốn rút ra trong tuần là 1,65 tỷ USD và 1,44 tỷ USD.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ có dòng vốn chảy vào ròng 1,65 tỷ USD mỗi tuần, mức lớn nhất kể từ ngày 01/10. Ngược lại, lĩnh vực tài chính và hàng tiêu dùng không thiết yếu chứng kiến dòng vốn chảy ra lần lượt là 662 triệu USD và 314 triệu USD.