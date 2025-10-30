Dòng tiền toàn cầu đổ vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ, rút ròng khỏi Việt Nam

Dòng vốn tiếp tục đổ ròng vào ETF cổ phiếu Mỹ khi các nhà đầu tư kỳ vọng về triển vọng tích cực từ thương mại Mỹ-Trung và Fed giảm lãi suất trong tuần 27-31/10/2025.

Cập nhật về dòng vốn toàn cầu trong tuần giao dịch vừa qua, Chứng khoán Yuanta chỉ ra rằng các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Mỹ đều ghi nhận mức tăng so với tuần trước như S&P 500 +1,9%, Nasdaq +2,2%, Dow Jones +2,2%.

Nguyên nhân chủ yếu là báo cáo lạm phát tháng 9 Mỹ cho thấy CPI tăng 3,0% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo, qua đó củng cố Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần này.

Bên cạnh đó, lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp lớn, đặc biệt nhóm công nghệ và công nghiệp liên quan AI nhìn chung vượt dự báo, và lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm hạ nhẹ, đã hỗ trợ tâm lý thị trường quay lại với tài sản rủi ro.

Theo đó, dòng vốn ETF tại Mỹ chỉ huy động ròng 36,4 tỷ USD, giảm 26,4% so với tuần trước. Trong đó, các quỹ đầu tư vào cổ phiếu Mỹ hút ròng 22,8 tỷ USD tăng nhẹ so với tuần trước nhờ kết quả kinh doanh của các cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn tích cực. Các quỹ trái phiếu Mỹ cũng hút ròng 12,9 tỷ USD, tăng mạnh 48,7% trước thời điểm lãi suất sẽ tiếp tục giảm.

Đồng thời, các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu ngoài Mỹ tăng mạnh 87% khi hút ròng 7,6 tỷ USD, trong khi trái phiếu ngoài Mỹ chỉ huy động được 0,7 tỷ USD giảm 45,7% so với tuần trước.

Dòng tiền vào các quỹ ETF hàng hóa đảo chiều rút ròng 612 triệu USD, sau sáu tuần hút ròng mạnh mẽ trước đó, trong bối cảnh khẩu vị rủi ro quay lại với cổ phiếu và giá vàng giảm mạnh trong tuần vừa qua.

Tại châu Á, dòng tiền khối ngoại hạ nhiệt đặc biệt tại hai thị trường công nghệ Hàn Quốc và Đài Loan, khi hai thị trường này bị rút ròng lần lượt 593,4 triệu USD và 1.552,1 triệu USD. Ấn Độ cũng quay đầu rút ròng trở lại, -3,5 triệu USD, sau hai tuần hút ròng liên tiếp.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng tiếp tục bị bán ròng, riêng Indonesia hút ròng nhẹ 254,7 triệu USD khi niềm tin vào thị trường này đang hồi phục nhờ gói kích thích thanh khoản lớn và dự báo kinh tế quý 4 sẽ tăng trưởng mạnh.

Dòng tiền từ các quỹ ETF vào khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận tuần hút ròng nhưng đà hút ròng đã giảm đáng kể, với tổng giá trị huy động thêm 10,4 triệu USD giảm 60,8% so với tuần trước. Singapore tiếp tục dắt dắt đà hút ròng khi huy động được thêm 30,7 triệu USD tăng 23,6% so với tuần trước, trong khi, Thái Lan và Việt Việt Nam dẫn đầu đà rút ròng.

Các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam ghi nhận xu hướng rút ròng chủ đạo. Các quỹ ETF ngoại tiếp tục bị rút ở DB FTSE (-5,9 triệu USD), Fubon FTSE (-3,8 triệu USD). Trong khi một số quỹ nội FUEVFVND (+1,9 triệu USD), FUESSVFL và FUESSV30 (+0,1 triệu USD), thì E1VFVN30 và FUEKIV30 cũng bị rút ròng lần lượt 4 triệu USD và 0.5 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cường độ bán ròng của khối ngoại đang dần thu hẹp, với giá trị bán ròng tuần trước giảm nhẹ về mức 4.900 tỷ. Áp lực bán tập trung ở MSN (-1.027), SSI (-730), CTG (-702). Ngược lại, top mua ròng: FPT (+1.261), TCX (+332), GEX (+218). Yuanta kỳ vọng đà bán ròng sẽ tiếp tục giảm dần trong tuần 27-31/10/2025.

Vào thời điểm đầu tháng 10/2025, thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng lên nhóm lên Thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE. VnDirect mới đây cũng ước tính Việt Nam có thể thu hút tổng dòng vốn nước ngoài từ các quỹ thụ động ở mức khoảng 4,5 tỷ USD trong trường hợp được cả FTSE và MSCI nâng hạng, và con số sẽ lớn hơn rất nhiều từ các quỹ chủ động.

Tuy nhiên, theo nhận định của các thành viên trên thị trường, phải đến thời điểm tháng 9/2026 các quỹ thụ động và chủ động mới rót tiền vào thị trường cổ phiếu Việt Nam. Do đó, áp lực ngắn hạn khối ngoại vẫn có thể bán ra nhưng cường độ bán sẽ giảm.

Theo thống kê của VnEconomy, từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 112.000 tỷ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.