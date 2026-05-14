Các hãng xe cạnh tranh gay gắt, người dùng có thêm nhiều cơ hội sở hữu ô tô
Tuấn Sơn
14/05/2026, 13:58
Sức mua cải thiện kết hợp với chính sách giảm từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ cùng lãi suất vay ưu đãi đã tạo sức hấp dẫn kéo người tiêu dùng quay trở lại hoạt động mua sắm ô tô, đặc biệt trước thời điểm du lịch hè.
Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Vinfast, Hyundai Thành Công, hơn 60.600 xe tiêu thụ trong tháng 4 vừa qua.
Trong đó, Toyota vẫn là thương hiệu nước ngoài bán chạy nhất với 6.676 chiếc (bao gồm Lexus) được giao đến tay khách hàng.
Điểm nhấn là sự vươn lên mạnh mẽ của Toyota Veloz Cross - mẫu xe dẫn đầu mảng xe xăng dầu và lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Với 1.624 xe bàn giao đến tay khách hàng, bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio ghi nhận thành tích cao nhất theo tháng kể từ năm 2023.
Một chuyên gia ngành xe cho biết, đà tăng trưởng trên đến từ hai yếu tố là nguồn cung dồi dào kết hợp với chương trình ưu đãi được triển khai trên diện rộng. Từ sedan cỡ B cho đến SUV, các mẫu MPV đều được áp dụng các chính sách khuyến mại. Mặt bằng tổng chi phí lăn bánh giảm đáng kể, kích thích người tiêu dùng xuống tiền sớm để kịp nhận xe đầu hè này.
ƯU ĐÃI LIÊN TỤC, KÍCH CẦU MUA XE DỊP HÈ
Khách hàng lựa chọn các mẫu xe Toyota sẽ được hưởng chương trình khuyến mại từ 50-100% đến hết ngày 31/5/2026.
Cụ thể, các mẫu xe đô thị như Vios hay Yaris Cross đều đang được áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ, từ đó, người dùng sẽ tiết kiệm 23–27 triệu đồng với Vios và 33–37 triệu đồng khi mua Yaris Cross, tùy phiên bản.
Với khách hàng lựa chọn xe MPV 7 chỗ, Toyota đưa ra mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tương ứng mức giảm từ 73–75 triệu đồng cho Veloz Cross và 65–70 triệu đồng cho Avanza Premio.
Bên cạnh hỗ trợ lệ phí trước bạ, hãng còn triển khai chính sách lãi suất vay, giảm áp lực hàng tháng cho khách hàng mua xe trả góp. Bộ đôi MPV cỡ B được áp dụng lãi suất 0%/năm cố định trong 12 tháng đầu. Mức chỉ từ 6,99%/năm cố định 12 tháng đầu được áp dụng cho Vios, Hilux, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Các mẫu Toyota Hybrid áp dụng mức 6,99%/năm cố định 6 tháng đầu.
“Ở thị trường Việt Nam, giá xe vẫn là yếu tố then chốt quyết định đến việc lựa chọn một chiếc ô tô, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn và người dân đang thắt chặt chi tiêu. Mức giảm tới hàng chục triệu đồng và các đợt ưu đãi liên tiếp được gia hạn không chỉ giúp hãng đẩy được doanh số mà còn giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định khi được nhẹ gánh đầu tư ban đầu”, anh Việt Hùng - nhân viên kinh doanh tại một đại lý Toyota khu vực Hà Nội chia sẻ.
PHÂN KHÚC MPV ĐƯỢC DỰ BÁO TIẾP TỤC CHIẾM ƯU THẾ
“Từ năm 2025, lượng khách đến xem và chọn mua các mẫu 7 chỗ cỡ nhỏ như Veloz Cross tăng rõ rệt, cả nhóm mua xe gia đình lẫn chạy dịch vụ. Con số gần 78.000 xe MPV phổ thông bán ra trong năm 2025, tăng hơn 40% so với năm 2024, phản ánh đúng những gì chúng tôi quan sát thấy tại đại lý”, Trưởng phòng bán hàng tại một đại lý Toyota khu vực miền Nam cho biết.
Lý giải cho việc Veloz Cross được nhiều chủ xe gia đình lựa chọn đến từ yếu tố thực dụng. Đầu tiên phải kể đến không gian nội thất rộng rãi với 7 chỗ ngồi, khoảng cách giữa hàng ghế một và hai lên đến 980mm - rộng nhất phân khúc. Hàng ghế thứ ba có khoảng để chân và độ ngả ghế hợp lý, giúp người ngồi tận hưởng cảm giác thoáng đạt, dễ chịu. Mẫu xe này còn sở hữu chế độ ghế sofa hay gập phẳng hàng ghế sau cho phép điều chỉnh linh hoạt không gian nội thất theo nhiều mục đích sử dụng.
Tiếp theo, Veloz Cross đáp ứng yêu cầu về an toàn khi sở hữu nhiều trang bị vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe không chỉ có những trang bị an toàn cơ bản như camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng 6 túi khí... Mẫu MPV này còn sở hữu những tính năng an toàn tiên tiến trong gói Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và đèn chiếu xa tự động.
Kết hợp hai ưu điểm trên cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp, Veloz Cross đang đáp ứng đồng thời nhu cầu của cả hai nhóm khách hàng chính trong mùa cao điểm hè: Gia đình cần xe cho những chuyến đi chơi dài ngày và chủ xe kinh doanh dịch vụ gia tăng thu nhập khi nhu cầu di chuyển tăng cao.
Thị trường ô tô những tháng tới được dự báo tiếp tục cạnh tranh quyết liệt, nhưng với người tiêu dùng, đây sẽ là thời điểm “dễ thở” để sở hữu chiếc ô tô riêng. Với Toyota, việc duy trì ưu đãi liên tục cho đa dạng sản phẩm, cho thấy hãng đang chủ động tạo ra nhiều cơ hội hơn để người tiêu dùng tiếp cận và sở hữu xe trong giai đoạn cao điểm này.
