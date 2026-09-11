Các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc tăng giá mạnh

Nhiều nhà sản xuất chip AI Trung Quốc, trong đó có Huawei Technologies và Cambricon, đang tăng mạnh giá bán các dòng chip xử lý AI hiện tại và thế hệ mới...

Ảnh minh hoạ: Go Nakam/REUTERS.

Reuters trích dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết Huawei, có trụ sở tại Thâm Quyến, đã nâng giá niêm yết bộ tăng tốc Ascend 950DT, sản phẩm tích hợp bộ xử lý AI cùng bộ nhớ và các linh kiện khác, lên hơn 250.000 nhân dân tệ (37.255 USD).

Mức giá mới cao hơn khoảng 20-50% so với giá sản phẩm chỉ cách đây hai tháng trước, tùy theo điều khoản hợp đồng.

Huawei từng cho biết Ascend 950DT, dòng chip AI tiên tiến nhất của hãng, sẽ được đưa ra thị trường trong quý 4/2026.

Trong khi đó, Cambricon, nhà sản xuất chip có trụ sở tại Bắc Kinh, cũng đã điều chỉnh giá dòng chip thế hệ mới, dự kiến mang tên 690, tăng 20-30% so với mức giá được đưa ra cách đây 2 tháng.

Hai nguồn tin Reuters cũng cho biết các đối thủ nhỏ hơn như MetaX và Iluvatar CoreX đã tăng giá sản phẩm với mức tương tự.

Việc các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc đồng loạt tăng giá cho thấy tình trạng thiếu hụt bộ nhớ băng thông cao trên toàn cầu cũng đang ảnh hưởng đến cả ngành công nghiệp AI của nước này.

Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn đang thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển từ sử dụng sản phẩm của Nvidia sang các giải pháp do Trung Quốc phát triển.

HBM là một trong những linh kiện quan trọng nhất đối với các hệ thống tính toán AI. Loại bộ nhớ này gồm nhiều chip nhớ được xếp chồng theo chiều dọc, cho phép bộ xử lý truy xuất một lượng lớn dữ liệu với tốc độ cao.

Thị trường HBM tiên tiến hiện chủ yếu nằm trong tay SK Hynix và Samsung Electronics của Hàn Quốc, cùng Micron Technology của Mỹ.

Kể từ khi Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại HBM tiên tiến sang Trung Quốc vào tháng 12/2024, nhiều nguồn tin từng tiết lộ một số nhà sản xuất chip Trung Quốc phải dựa vào các kênh mua bán không chính thức để bảo đảm nguồn cung.

Những loại HBM này thường được bán với giá cao gấp nhiều lần so với mức mà khách hàng bên ngoài Trung Quốc phải trả. Do bộ nhớ chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí sản xuất một bộ tăng tốc AI, chi phí HBM tăng cao đang được phản ánh trực tiếp vào giá bán các bộ tăng tốc hoàn chỉnh.

Huawei cho biết dòng Ascend 950 sẽ sử dụng hai công nghệ HBM do hãng phát triển, gồm HiBL 1.0 cho Ascend 950PR và HiZQ 2.0 cho Ascend 950DT. Tuy nhiên, Huawei không công bố chi tiết về địa điểm cũng như phương thức sản xuất các loại bộ nhớ này.

Theo Huawei, Ascend 950DT chủ yếu được thiết kế để phục vụ quá trình phát triển và vận hành các mô hình AI, bao gồm tạo phản hồi. Trong khi Ascend 950PR đảm nhiệm xử lý các yêu cầu của người dùng trước khi chuyển chúng đến mô hình AI.

Không chỉ các sản phẩm thế hệ mới, giá của những dòng chip Huawei ra mắt trước đó cũng đã tăng. Ascend 950PR, từng được bán với giá khoảng 60.000 nhân dân tệ mỗi thẻ vào đầu năm, hiện có giá hơn 80.000 nhân dân tệ, tương đương mức tăng khoảng 30%.

Tương tự, giá bộ tăng tốc Ascend 910C thế hệ trước cũng đã tăng lên hơn 110.000 nhân dân tệ, từ khoảng 90.000 nhân dân tệ vào đầu năm.