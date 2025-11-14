Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn hơn 1.000 tỷ đều thận trọng gia tăng tiền mặt

Phần lớn quỹ quy mô lớn trên 1.000 tỷ đồng như DCDS, VESAF và VMEEF đều nâng tỷ trọng tiền mặt, trong khi VLGF và SSI-SCA tiếp tục duy trì chiến lược tăng giải ngân ba tháng liên tiếp.

Tháng 10/2025, dòng tiền vào các quỹ đầu tư tiếp tục suy yếu, ghi nhận ở cả nhóm quỹ Cổ phiếu và quỹ Trái phiếu. Tổng giá trị rút ròng hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23,6% so với tháng trước.

Rút ròng tập trung ở nhóm quỹ Cổ phiếu, xấp xỉ 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 34,3% so với tháng 9/2025 và đánh dấu tháng rút ròng thứ 18 liên tiếp.

Xu hướng rút ròng ở nhóm Quỹ Trái phiếu tiếp tục kéo dài sang tháng thứ hai liên tiếp, song quy mô đã thu hẹp nhẹ, giảm xuống còn gần 600 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, các quỹ đầu tư ghi nhận rút ròng hơn 29,8 nghìn tỷ đồng tăng 75,3% so với cùng kỳ. Tại ngày 31/10/2025, tổng tài sản ròng của 98 quỹ này đạt hơn 274 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2024.

Nhóm quỹ Cổ phiếu bị rút ròng gần 3,8 nghìn tỷ đồng trong tháng 10/2025, chủ yếu ở nhóm quỹ đóng 1,8 nghìn tỷ đồng và quỹ mở 1,2 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, ở nhóm quỹ đóng, rút ròng chủ yếu ở VEIL (799 tỷ đồng), thấp hơn so với mức đỉnh ghi nhận trong tháng 8/2025 (1,1 nghìn tỷ đồng). Tiếp đến là Vietnam Holding (VNH) với giá trị rút ròng 684 tỷ đồng – mạnh nhất kể từ tháng 9/2021. Top nắm giữ ở cả 2 quỹ này bao gồm MWG, VHM, HPG.

Ở nhóm quỹ mở, rút ròng đột biến hơn 1,6 nghìn tỷ đồng ở quỹ CP Việt Nam Chọn lọc, đây là mức rút cao nhất từ trước đến nay. Top bán ròng theo khối lượng của quỹ trong tháng 10 là HPG, CTG, HDB, DXG, VCI. Ngược lại, quỹ Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ghi nhận vào ròng tháng thứ 3 liên tiếp, đạt 790,7 tỷ đồng trong tháng 10/2025, và đây là quỹ mà tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ phần lớn thuộc về nhà đầu tư trong nước.

Ở nhóm quỹ ETF, rút ròng gần 800 tỷ đồng trong tháng 10/2025, giảm mạnh so với mức 2,5 nghìn tỷ đồng của tháng 9. Áp lực rút vốn chủ yếu đến từ quỹ Fubon FTSE VietNam (746 tỷ đồng), giảm -42,6% so với tháng trước. Đáng chú ý, dòng tiền đảo chiều sang vào ròng hơn 123 tỷ đồng ở quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sau 2 tháng bị rút ròng gần 1,2 nghìn tỷ.

Sau giai đoạn vào ròng từ tháng 6-8/2025, nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận rút ròng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10/2025, gần 573 tỷ đồng giảm nhẹ -19% so với tháng trước.

Rút ròng vẫn tiếp diễn ở phần lớn các quỹ Trái phiếu (14/25 quỹ) tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ lớn NAV trên 1 nghìn tỷ đồng như quỹ Trái phiếu An Bình ABBF và TCBF. Ngoài ra quỹ Trái phiếu DCIP (DCIP) bị rút ròng gần 95 tỷ đồng, đảo chiều sau 5 tháng vào ròng liên tiếp.

Ngược lại, Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP (LPBF) ghi nhận vào ròng gần 50 tỷ đồng, cao nhất từ tháng 6/2024 sau khi hoàn tất chuyển nhượng quyền quản lý từ Genesis sang LPB.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, quy mô vào ròng ở nhóm quỹ Trái phiếu đạt hơn 775 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2024 hơn 12,2 nghìn tỷ đồng.

Về dòng tiền, tháng 10/2025, có 25/36 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với xu hướng giảm tỷ trọng tiền trong tháng 9/2025.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng khi thị trường chứng khoán đối mặt với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Đáng chú ý, phần lớn quỹ quy mô lớn (NAV > 1.000 tỷ đồng) như DCDS, VESAF và VMEEF đều nâng tỷ trọng tiền mặt, trong khi VLGF và SSI-SCA tiếp tục duy trì chiến lược tăng giải ngân ba tháng liên tiếp.

Tháng 10/2025, FPT dẫn đầu danh mục được mua ròng theo khối lượng, chủ yếu nhờ PYN Elite mua mới gần 17 triệu cổ phiếu, hỗ trợ giá tăng +11,7% trong bối cảnh thị trường chung giảm.

MSN tiếp tục nằm trong top mua ròng và được nhiều quỹ mua vào nhất (25 quỹ), với lực cầu chủ yếu đến từ các quỹ mở như VLGF, DCDS, VEOF, VFMVSF.

IJC là cổ phiếu được mua ròng đáng chú ý trong tháng 10, với sự tham gia mua vào của 10 quỹ mở trong nước.

Ở chiều ngược lại, top bán ròng chủ yếu là nhóm Tài chính, trong đó MBB, CTG, TCB chịu áp lực bán mạnh từ các quỹ ETF mô phỏng VNDiamond (do bị giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu Q4).

Ngoài ra, cổ phiếu HPG cũng bị bán ròng mạnh trong tháng 10/2025, đảo chiều so với lực mua ròng mạnh trong tháng 9, và áp lực bán chủ yếu từ nhóm quỹ Dragon Capital (VFMVSF, DCDS, DCDE, VEIL) và các quỹ ETF ngoại (Fubon FTSE Vietnam và Premia Vietnam).