Trang chủ Chứng khoán

Xu hướng phát triển nền tảng giao dịch chứng khoán trong kỷ nguyên số

Thu Hà

26/12/2025, 08:00

Sự phát triển của công nghệ tài chính đang thúc đẩy các nền tảng giao dịch chứng khoán thay đổi theo hướng tích hợp, thân thiện và cá nhân hóa. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư quản lý tài sản hiệu quả hơn trong điều kiện thị trường có nhiều biến động.

VnEconomy

Trên thị trường chứng khoán, việc chậm trễ chỉ vài giây cũng có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ mức giá mong muốn. Nhiều nền tảng giao dịch yêu cầu người dùng phải chuyển đổi qua nhiều màn hình khác nhau để xem bảng giá, biểu đồ kỹ thuật và đặt lệnh. Thông tin giá không được cập nhật theo thời gian thực trên tất cả các màn hình, dẫn đến tình trạng nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đã lỗi thời, từ đó bỏ lỡ cơ hội khớp lệnh với mức giá tốt nhất.

Trong bối cảnh thị trường có những diễn biến ngày càng nhanh với biên độ lớn, việc đặt lệnh nhanh chóng cũng như trải nghiệm mượt mà trên các nền tảng giao dịch chứng khoán là những yếu tố góp phần không nhỏ vào hiệu quả giao dịch của nhà đầu tư.

Không những vậy, với những nhà đầu tư thường xuyên giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh, việc phải quản lý hai danh mục trên hai nền tảng khác nhau mang tới trải nghiệm không thoải mái. Phần lớn các công ty chứng khoán cung cấp hai nền tảng riêng biệt cho hai loại hình này, khiến nhà đầu tư gặp khó khăn khi cần cái nhìn tổng quan về tài sản, danh mục cũng như hiệu quả đầu tư.

Trước những thách thức nêu trên, một số công ty chứng khoán đã đầu tư phát triển các nền tảng giao dịch trực tuyến nhằm cải thiện trải nghiệm cho nhà đầu tư. Trong đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) giới thiệu nền tảng giao dịch chứng khoán V-Invest, được xây dựng với định hướng tích hợp nhiều chức năng trên cùng một hệ thống, từ đặt lệnh, quản lý danh mục đến phân tích thị trường, tập trung vào việc giải quyết triệt để các điểm nghẽn mà nhà đầu tư thường gặp phải, cũng như cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng.

Một số lợi ích nổi bật của V-Invest:

Đặt lệnh nhanh chóng: Cho phép nhà đầu tư đặt lệnh từ nhiều màn hình khác nhau với thông tin được cập nhật theo thời gian thực, đảm bảo nắm bắt được diễn biến thị trường chính xác nhất để đưa ra quyết định kịp thời.

Quản lý tài sản tập trung: Quản lý và theo dõi cả tài sản chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cùng một nền tảng, với các biểu đồ thống kê trực quan về phân bổ danh mục và lịch sử biến động tài sản.

Phân tích chuyên sâu: Tích hợp đa dạng các công cụ phân tích chỉ số, báo cáo về nhóm ngành, dòng tiền và nhiều loại báo cáo khác, tất cả đều được cập nhật theo thời gian thực ngay trong nền tảng.

Cá nhân hóa trải nghiệm: Cho phép nhà đầu tư tùy chỉnh giao diện theo sở thích và thói quen sử dụng của riêng mình, từ sắp xếp vị trí các khung thông tin, lựa chọn loại biểu đồ hiển thị đến tạo danh sách theo dõi cá nhân.

* Để khám phá và trải nghiệm Nền tảng giao dịch chứng khoán V-Invest, nhà đầu tư có thể truy cập tại: https://invest.vcbs.com.vn/

Dự báo sẽ có hai đợt nâng trần lãi suất huy động năm 2026 tăng 0,5%, tác động đến chứng khoán thế nào?

Dự báo sẽ có hai đợt nâng trần lãi suất huy động năm 2026 tăng 0,5%, tác động đến chứng khoán thế nào?

Trước áp lực từ tỷ lệ LDR theo quy định, VPBankS dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ nâng trần lãi suất huy động thêm 25 điểm cơ bản trong quý 2/2026 trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm 2026 có thể tương đương mức cao của năm 2025, đạt 18%-20%.

Chọn mua cổ phiếu bất động sản nào cho năm 2026?

Chọn mua cổ phiếu bất động sản nào cho năm 2026?

Dự báo tổng doanh số bán bất động sản của các doanh nghiệp thuộc danh mục theo dõi gồm: VHM, KDH, NLG, NVL, DXG và HDC sẽ tăng trưởng ở mức: 79% so với cùng kỳ trong năm 2025, 18% so với cùng kỳ trong năm 2026; so với mức +16% trong năm 2024.

Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "gãy trụ" khiến VN-Index "bốc hơi" 40 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/12/2025.

Khối ngoại tiếp tục mạnh tay gom khi VN-Index chạm đỉnh 1.800 điểm

Khối ngoại tiếp tục mạnh tay gom khi VN-Index chạm đỉnh 1.800 điểm

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ năm liên tiếp, với giá trị đạt 566.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 676.2 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Đang vui thì đứt dây đàn!

Blog chứng khoán: Đang vui thì đứt dây đàn!

Cú đảo chiều sốc của các cổ phiếu nhóm Vin cuối phiên hôm nay đã “vẽ” một nến giảm biên độ lớn đúng vùng đỉnh 1800 điểm. Trụ kéo lên như thế nào thì cũng có thể “bẻ” chỉ số như vậy. Tiếc là nhiều cổ phiếu khác cũng bị ảnh hưởng.

1

Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "gãy trụ" khiến VN-Index "bốc hơi" 40 điểm?

Chứng khoán

2

IJC sắp chi hơn 231 tỷ đồng để nâng sở hữu tại Becamex - Bình Phước lên hơn 40%

Doanh nghiệp niêm yết

3

CII lên kế hoạch phát hành tối đa 780 tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Khối ngoại tiếp tục mạnh tay gom khi VN-Index chạm đỉnh 1.800 điểm

Chứng khoán

5

Chuyến bay đầu tiên kết nối TP. HCM - Điện Biên của Vietnam Airlines chính thức cất cánh

Đầu tư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy