Trang chủ Chứng khoán

Các quỹ ETF rút ròng 15.500 tỷ từ đầu năm

Thu Minh

28/10/2025, 13:48

Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng 599 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 15,5 nghìn tỷ đồng.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Trong tuần từ ngày 20/10 - 24/10, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 298 tỷ đồng, dữ liệu từ FiinTrade cho thấy. 

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 12/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nước ngoài. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận bị rút ròng gần 255 tỷ đồng. Lực rút ròng tập trung hết ở quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (-154,9 tỷ đồng) và quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-100,2 tỷ). Top cổ phiếu được các quỹ này bán ròng là VIC, HPG, MSN, VCB, VHM.

Tương tự, các quỹ ETF nội ghi nhận bị rút ròng với hơn 43 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFM VN30 ETF (-105,6 tỷ đồng) và quỹ KIM GROWTH VN30 ETF (-13,9 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VFMVN Diamond ETF và quỹ Vina Capital VN100 ETF lần lượt ghi nhận vào ròng hơn 50 tỷ đồng và 12,7 tỷ đồng.

Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng 599 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 15,5 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 24/10/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 64,3 nghìn tỷ đồng, tăng +12,6% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 20/10 - 24/10 bao gồm VIC, HPG, VHM, MSN, VCB.  Riêng trong ngày 27/10, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng hơn 7 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm lên hơn 9,1 nghìn tỷ đồng. Giá trị bán ròng ước tính là gần 16 tỷ đồng với top cổ phiếu là HPG (-52 nghìn cổ phiếu, -1,4 tỷ đồng), VIX (-27 nghìn cổ phiếu, -800 triệu đồng), SSI (-24 nghìn cổ phiếu, -900 triệu đồng), SHB (-24 nghìn cổ phiếu, -400 triệu đồng), VND (-19 nghìn cổ phiếu, -400 triệu đồng).

Quỹ DC VFMVN30 ETF đổi chiều vào ròng hơn 3 tỷ đồng trong khi quỹ VFM VNDiamond ETF bị rút ròng gần 4 tỷ đồng.

VnEconomy

Trên toàn cầu, thống kê từ Yuanta cho thấy, các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã thu hút dòng vốn đổ vào hàng tuần lớn nhất trong ba tuần trong tuần tính đến ngày 22/10 do dấu hiệu căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dịu bớt, cùng với thu nhập mạnh mẽ từ một số công ty hàng đầu của Hoa Kỳ, đã thúc đẩy tâm lý rủi ro.

Dữ liệu từ LSEG Lipper cho thấy các nhà đầu tư đã mua ròng 11.03 tỷ USD từ các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, mức cao nhất trong một tuần kể từ ngày 01/10.

Các quỹ đầu tư cổ phiếu Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​dòng vốn chảy vào ròng trị giá 9,65 tỷ USD sau hai tuần liên tiếp dòng vốn chảy ra.

Các quỹ châu Á cũng chứng kiến ​​dòng vốn chảy vào ròng 2,81 tỷ USD mỗi tuần trong khi các quỹ châu Âu mất khoảng 2,25 tỷ USD dòng vốn chảy ra ròng.

Trong số các quỹ theo ngành, ngành công nghệ đã thu hút 2,92 tỷ USD mức lớn nhất trong một tuần kể từ ngày 01/10. Các nhà đầu tư cũng bổ sung thêm các quỹ đầu tư vàng và kim loại quý trị giá 886 triệu USD và các quỹ đầu tư ngành công nghiệp trị giá 819 triệu USD.

Nhận định về xu hướng dòng vốn ETF sau nâng hạng mới đây, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng phải ít nhất một năm nữa, khi Việt Nam chính thức được nâng hạng, thì dòng vốn lớn từ các quỹ ETF bị động mới thực sự chảy vào.

Room ngoại ở nhiều doanh nghiệp tốt đã kín, thanh khoản của nhiều mã chưa đủ lớn để quỹ ETF giải ngân mạnh. Vì vậy, nếu muốn tận dụng cơ hội nâng hạng, Việt Nam cần mở rộng quy mô niêm yết, cải thiện quản trị doanh nghiệp, và minh bạch thông tin để tạo niềm tin cho dòng vốn dài hạn.

Khi nguồn hàng hóa đa dạng và chất lượng hơn, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đủ sức hấp dẫn dòng vốn ngoại dài hạn cả dòng vốn thụ động lẫn chủ động.

"Xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang diễn ra trong hai năm gần đây, không chỉ Việt Nam mà ở toàn bộ các quốc gia Châu Á gồm thị trường chứng khoán các quốc gia cận biên và thị trường mới nổi. Tôi đánh giá, từ bây giờ đến khoảng một năm rưỡi đến hai năm nữa, chúng ta sẽ thấy xu hướng mua ròng dần dần quay trở lại khi mặt bằng lãi suất FED giảm dần", ông Sơn nhấn mạnh. 

1

Khối ngoại bán ròng hơn 12.000 tỷ từ ngày được xác nhận đạt chuẩn nâng hạng, chuyên gia nói gì?

Chứng khoán

2

Phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường

Kinh tế xanh

3

Tập trung làng nghề Bắc Ninh vào khu công nghiệp tái chế tài nguyên

Kinh tế xanh

4

JPMorgan triển khai khoản rót vốn đầu tiên vào chính sách "Nước Mỹ trên hết"

Thế giới

5

Hợp tác quốc tế trong phát triển đô thị thông minh

Đầu tư

