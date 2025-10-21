Các ETF bất ngờ mua ròng thị trường Việt Nam sau nhiều tháng bán ra

Trong tuần từ ngày 13/10 - 17/10, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận vào ròng gần 335 tỷ đồng sau 13 tuần liên tiếp ở trạng thái âm với lũy kế hơn 8,1 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến vào ròng diễn ra ở 11/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại hút ròng 241 tỷ đồng sau chuỗi 13 phiên liên tiếp bị rút ròng. Động thái vào ròng tập trung phần lớn ở quỹ VanEck Vietnam ETF +279,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó. Quỹ này mua vào các cổ phiếu VIC, VHM, MSN, HPG, VIX. Ngoài ra, quý Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF cũng hút ròng hơn 93 tỷ đồng.

Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận rút ròng gần 176 tỷ đồng.

Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng vốn tiếp tục vào ròng với 95 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VFMVN Diamond ETF +139,3 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ VEM VNMIDCAP ETF và VFM VN30 ETF bị rút ròng lần lượt hơn 28 tỷ đồng và gần 18 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu Ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 1,2 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF mã E1VFVN3001, tương đương hơn 44 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư Thái Lan cũng mua ròng 1,4 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 56 tỷ đồng.

Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 339 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên gần 15,3 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 17/10/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 67 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4% so với cuối năm 2024. Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần từ 13/10 - 17/10 bao gồm VIC, HPG, MSN, VHM, VNM.

Riêng trong ngày 20/10/2025: Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 42 tỷ đồng. Giá trị bán ròng ước tính là hơn xx tỷ đồng với top cổ phiếu HPG -310 nghìn cổ phiếu, -8,1 tỷ đồng, SHB -148 nghìn cổ phiếu, -2,5 tỷ đồng, SSI -147 nghìn cổ phiếu, -5,6 tỷ đồng, VRE -97 nghìn cổ phiếu, -3,7 tỷ đồng, VIX -93 nghìn cổ phiếu -3,3 tỷ đồng.

Quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận vào ròng hơn 11 tỷ đồng trong khi quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng gần 10 tỷ đồng.

Cũng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4839.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4358.7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, NLG, GEX, DXG, VIX, VNM, VCB, PDR, GMD, DIG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VRE, HPG, SSI, KDH, HDB, VPB, CTG, KBC.

Trên thị trường toàn cầu, các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã thu hút dòng vốn vào tuần thứ tư liên tiếp tính đến ngày 15/10/2025, khi những bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Fed củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, nhu cầu của các nhà đầu tư vẫn thận trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể thu hẹp một số mối quan hệ thương mại với Bắc Kinh.

Dữ liệu của LSEG Lipper cho thấy các nhà đầu tư đã mua ròng 2,17 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, không thay đổi so với mức mua ròng gần 2 tỷ USD trong tuần trước.

Các quỹ đầu tư cổ phiếu của Hoa Kỳ và Châu Á chứng kiến dòng vốn chảy vào gần 1 tỷ USD mỗi quỹ, trong khi các quỹ Châu Âu có dòng vốn chảy ra ròng 1,62 tỷ USD mỗi tuần, chấm dứt xu hướng mua ròng kéo dài 10 tuần.

Trong khi đó, các quỹ đầu tư theo ngành chứng khoán chứng kiến nhu cầu tăng lên khi nhận được 6,61 tỷ USD, tăng gần 50% so với mức mua ròng 4,39 tỷ USD của tuần trước. Các ngành công nghệ và chăm sóc sức khỏe dẫn đầu về đầu tư ròng theo ngành khi lần lượt nhận được khoảng 1,91 tỷ USD và 1,38 tỷ USD vốn đầu tư hàng tuần.