Trang chủ Chứng khoán

Điểm danh 2 cổ phiếu trong nhóm VN30 bị quỹ ETF bán ra nhiều nhất

Thu Minh

20/10/2025, 10:11

Các quỹ ETF cần bán cổ phiếu để cân đối lại tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

HoSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số HoSE Index cho kỳ quý 4/2025. Chỉ số mới sẽ có hiệu lực vào ngày 3/11/2025, và thông thường, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số này sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 31/10/2025.

Đối với chỉ số VNDiamond và VNFIN Lead, kết quả rà soát danh mục danh mục sẽ được công bố vào ngày 20/10/2025.

Với số liệu ước tính vào ngày 14/10/2025, SSI Research dự báo các ETF sẽ mua nhiều nhất cổ phiếu 3,6 triệu cổ phiếu FPT, HPG khoảng 2,5 triệu cổ phiếu và MSN 1 triệu cổ phiếu. 

Cổ phiếu bị bán nhiều nhất: VIC 1,9 triệu cổ phiếu và VHM 1 triệu cổ phiếu. Sau đợt tăng giá mạnh gần đây, tỷ trọng của nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup VIC, VHM đã tăng lên khoảng 20,4%, vượt quá giới hạn tỷ trọng tối đa 15% áp dụng cho nhóm cổ phiếu có liên quan. Do đó, các quỹ ETF cần bán cổ phiếu để cân đối lại tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

VnEconomy

Hiện tại, có bốn ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu, bao gồm: DCVFMVN30 ETF; SSIAM VN30 ETF; KIM Growth VN30 ETF; MAFM VN30 ETF.  Tại ngày 14/10/2025, tổng giá trị tài sản ròng của 4 quỹ ETF này vào khoảng 10,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó quỹ DCVFMVN30 là quỹ có tổng giá trị tài sản lớn nhất, khoảng 6,3 nghìn tỷ đồng.

Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng giảm -6,5%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm -38% xuống còn 178 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +51%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -2,9 nghìn tỷ đồng.

Với quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, sau báo cáo gần nhất, quỹ đã gửi Thông báo cho nhà đầu tư về ngày chỉ số mới có hiệu lực là 14/10/2025.

Kể từ Ngày có hiệu lực: Mục tiêu đầu tư được điều chỉnh thành mô phỏng mức sinh lời của chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, đây là chỉ số dùng để phản ánh hiệu suất của thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó có tính đến thanh khoản và số lượng cổ phiếu còn lại mà nhà đầu tư nước ngoài được phép mua.

Quỹ đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF. Tại thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ vào khoảng 376 triệu USD tương đương khoảng 9,9 nghìn tỷ đồng. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 48%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm -10,8% xuống còn 9,2 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +66%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -30,7 triệu USD khoảng 808 tỷ đồng. 

VnEconomy

Quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF chưa công bố danh mục cổ phiếu nắm giữ. SSI Research giới thiệu top 10 cổ phiếu thành phần do đơn vị quản lý chỉ số là Stoxx Ltd cung cấp. Các cổ phiếu này gồm: VIC, HPG, SHB, MSN, FPT, SSI, VHM, VIX, STB, GEX. 

Với chỉ số VNDiamond sẽ công bố kết quả rà soát danh mục định kỳ quý 4/2025 vào ngày 20/10/2025, và có hiệu lực ngày 03/11/2025. Chứng khoán BSC dự báo VIB chính thức bị loại do không đáp ứng tiêu chí FOL sau khi vào danh sách chờ loại.

Trong khi đó, STB sẽ được thêm vào thay thế VIB do cổ STB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong rổ chỉ số VNDiamond 3.0. CTD sẽ được tăng tỷ trọng lên 100% do đáp ứng các tiêu chí để ở lại danh sách sau lần đầu được vào rổ chỉ số.

Hiện có 5 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 13,3 nghìn tỷ đồng tại ngày 30/092025, trong đó DCVFMVN chiếm tỷ trọng 96%. Tính đến tháng 9/2025, dòng tiền rút ròng gần 875 tỷ. Từ đầu năm đến 30/09/2025, chỉ số VNDiamond tăng 13,4%, thấp hơn so với VN-Index 30,9%.

MBS ước tính, quỹ sẽ mua vào nhiều nhất các cổ phiếu gồm: 2,7 triệu cổ GMD, 2,68 triệu cổ CTG, 1,59 triệu cổ REE, 1,52 triệu cổ CTD, 1,4 triệu cổ OCB, 1,3 triệu cổ KDH, 1 triệu cổ NLG.

Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ra nhiều nhất 8,9 triệu cổ; ACB bị bán ra 6,9 triệu cổ; MSB bị bán ra 5,5 triệu cổ; HDB bị bán 4,4 triệu cổ các cổ phiếu còn lại cũng bị bán mạnh như VIB -2,69 triệu cổ; MBB -2,6 triệu cổ; TCB -1,99 triệu cổ; TPB -1,4 triệu cổ.

