Các ETF chuẩn bị bán ra 15 triệu cổ phiếu ngân hàng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Thu Minh
27/10/2025, 11:11
Ước tính các quỹ ETF sẽ thực hiện bán ròng với tiêu biểu: 5,9 triệu cổ phiếu MBB, 5,1 triệu cổ phiếu TPB và 5 triệu cổ phiếu TCB. Và dòng vốn dự kiến sẽ dịch chuyển sang FPT và ACB với ước tính mua ròng lần lượt khoảng 10,4 triệu và 4,4 triệu đơn vị.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) mới đây công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VNDiamond trong kỳ xem xét bán niên, cũng như tỷ trọng mới của rổ chỉ số VN30 và VNFin Lead với ngày hiệu lực chính thức là 03/11/2025.
Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 27/10, với ngày 31/10 là ngày cơ cấu cuối cùng.
Theo đó, VIB chính thức rời khỏi rổ VNDiamon do tiếp tục không còn đáp ứng tiêu chí duy trì tỷ lệ lấp đầy FOL theo quy định - yêu cầu các cổ phiếu thành phần phải duy trì tỷ lệ này tối thiểu ở mức 65%.
Trên thực tế, theo dữ liệu chốt ngày 30/09/2025, tỷ lệ này của VIB đã giảm xuống chỉ còn 25% từ mốc 63% trong kỳ đánh giá trước đó, qua đó không còn đủ điều kiện để tiếp tục nằm trong rổ chỉ số.
Mirae Asset ước tính quỹ FUEVFVND - quỹ chiếm hơn 95% tổng giá trị tài sản của các quỹ mô phỏng chỉ số VNDiamond - sẽ bán ra khoảng 2,5 triệu cổ phiếu VIB trong kỳ cơ cấu lần này.
Kể từ kỳ cơ cấu gần nhất vào tháng 7/2025, thị trường ghi nhận biến động mạnh với xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính và “họ Vin” tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của thị trường. Điều này đã khiến tỷ trọng của các mã này vượt giới hạn cho phép, trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại ghi nhận diễn biến kém khả quan hơn trong rổ VNDiamond và VN30.
Vì vậy, nhằm đảm bảo tính cân bằng của danh mục, nhóm cổ phiếu ngân hàng và “họ Vin” sẽ chịu áp lực giảm tỷ trọng đáng kể trong kỳ cơ cấu lần này. Dựa trên dữ liệu công bố, ước tính các quỹ ETF sẽ thực hiện bán ròng với tiêu biểu: 5,9 triệu cổ phiếu MBB, 5,1 triệu cổ phiếu TPB và 5 triệu cổ phiếu TCB. Và dòng vốn dự kiến sẽ dịch chuyển sang FPT và ACB với ước tính mua ròng lần lượt khoảng 10,4 triệu và 4,4 triệu đơn vị.
Thanh khoản 2 tuần vừa qua duy trì trên ngưỡng 40.000 tỷ đồng toàn thị trường là mức khá cao, tuy vậy mức thanh khoản này được tạo ra ở 2 tuần điều chỉnh từ ngưỡng 1.800 điểm của thị trường, đó là tín hiệu không tích cực.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm về gần mốc 26.300, mức thấp nhất hai tháng qua. Chuyên gia cho rằng tỷ giá hạ nhiệt chủ yếu do lãi suất VND liên ngân hàng tăng…
Tuần này có hai sự kiện quan trọng đối với giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng, là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc vào ngày thứ Tư và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung vào ngày thứ Năm...
VPS đang có một vị thế rất thuận lợi khi sở hữu mạng lưới kết nối sâu rộng và nền tảng khách hàng cá nhân lớn, giúp công ty trở thành cầu nối giữa các nhà đầu tư quốc tế và thị trường Việt Nam.
