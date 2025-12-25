VN-Index được dự báo cán mốc 2.033 điểm trong năm 2026

Vietcap dự báo lợi nhuận toàn thị trường năm 2026 đạt 19% trong đó nhóm phi tài chính 14%. Định giá P/E dự phóng 12 tháng của VN-Index năm 2026 là 14,39x, P/E trượt theo thực tế/mục tiêu là 16,84x. VN-Index sẽ đạt khoảng 2.033 điểm trong năm 2026.

Chứng khoán Vietcap vừa cập nhật triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2026 trong đó kỳ vọng Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới với “đà tăng trưởng tăng dần”.

Thông qua các cải cách mang tính bước ngoặt - như tinh gọn và tái cấu trúc bộ máy Chính phủ Trung ương và hệ thống hành chính địa phương hai cấp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số và khuyến khích đổi mới sáng tạo - Việt Nam đặt mục tiêu củng cố vị thế là một nền kinh tế cạnh tranh trong khu vực, đồng thời đảm bảo tiến bộ xã hội toàn diện và thịnh vượng trong dài hạn.

Vietcap kỳ vọng vốn FDI giải ngân có thể tăng 7,0% trong năm 2026/27. Việt Nam sẽ duy trì sức hấp dẫn đối với FDI, được hỗ trợ bởi các lợi thế cơ bản của Việt Nam bao gồm vị trí địa lý, các hiệp định FTA, và chi phí nhân công cạnh tranh, cùng các yếu tố khác; việc nâng cấp quan hệ ngoại giao gần đây; và mức thuế đối ứng 20% của Mỹ đối với Việt Nam tương đương hoặc thấp hơn so với các quốc gia cạnh tranh/quốc gia cạnh tranh tiềm năng.

Dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2026/27 lần lượt ở mức 12% và 14%: Triển vọng cho kinh tế thế giới và Mỹ - đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đã cải thiện với dự báo đồng thuận về tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 tăng từ 2,8% vào đầu tháng 6 lên 2,9% vào đầu tháng 11, trong đó dự báo đồng thuận cho tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2026 cũng tăng từ 1,5% lên 1,8%.

Mức thuế đối ứng của Mỹ đối với Việt Nam ở mức 20%, so với mức trung bình 28% của các quốc gia cạnh tranh/quốc gia cạnh tranh tiềm năng; và Việt Nam đã và đang tích cực nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia, điều này cũng có thể giúp Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để hạn chế rủi ro địa chính trị.

Vietcap cũng duy trì dự báo CPI bình quân năm 2026 ở mức 3,5% và kỳ vọng áp lực lạm phát sẽ gia tăng trong năm 2027, với CPI bình quân đạt 4,0%, được thúc đẩy bởi tác động trễ của việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong giai đoạn 2025–2026 và sự phục hồi của tiêu dùng.

Tỷ giá USD/VND sẽ tăng 2%/năm trong các năm 2026/27. Kỳ vọng các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dòng vốn FDI và xuất khẩu vững chắc, cùng động thái sẵn sàng bán USD kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước khi cần thiết, có thể giúp duy trì đủ thanh khoản USD và ổn định tỷ giá USD/VND.

Về triển vọng thị trường, Vietcap dự báo lợi nhuận toàn thị trường năm 2026 đạt 19% trong đó nhóm phi tài chính 14%. Định giá P/E dự phóng 12T của VN-Index năm 2026 là 14,39x, P/E trượt theo thực tế/mục tiêu là 16,84x. VN-Index sẽ đạt khoảng 2.033 điểm trong năm 2026.

Cập nhật riêng về FTSE Russell nâng hạng, theo chuyên gia phân tích của Vietcap, ngày 8/10/2025, FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều thắc mắc của nhà đầu tư xoay quanh nội dung này.

Chẳng hạn, việc cho phép tiếp cận đối với các môi giới toàn cầu" có hàm ý gì? Vietcap nêu quan điểm rằng các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu ưu tiên gửi lệnh giao dịch đến các công ty chứng khoán trong nước thông qua các công ty chứng khoán lớn toàn cầu nhằm hợp lý hóa quy trình giao dịch.

Mô hình môi giới toàn cầu đã hiện hữu tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu đã yêu cầu một vài điều chỉnh ví dụ: gỡ bỏ yêu cầu ký hợp đồng mở tài khoản với các công ty chứng khoán trong nước. Các cơ quan quản lý đang ủng hộ những thay đổi này.

Liệu có rủi ro nào đối với việc nâng hạng Thị trường Mới nổi của Việt Nam trong kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026 không?

"Không. Các cơ quan quản lý đã và đang làm việc tích cực với FTSE Russell để hoàn thiện mô hình nhà môi giới toàn cầu kể từ khi có thông báo nâng hạng. Chúng tôi xem kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 chỉ đơn thuần là một bước thủ tục để đánh giá tình trạng của mô hình công ty chứng khoán toàn cầu, vốn có thể được hoàn tất sớm nhất vào cuối năm 2025", Vietcap nhấn mạnh.