Hai ETF ngoại quy mô 1,2 tỷ USD sắp bán ra một cổ phiếu bất động sản "siêu trụ"

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Thu Minh
01/12/2025, 09:49
Cổ phiếu VIC sẽ bị bán ra mạnh vì giá tăng mạnh trong quý 3, vượt quá tỷ trọng cho phép ở quỹ VNM ETF.
Chứng khoán MBS vừa có báo cáo dòng tiền ETF và dự báo kỳ cơ cấu quý 4/2025 (tháng 12) cho STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index.
Theo đó, trong tuần từ ngày 17/11 - 21/11/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam quay trở lại rút ròng hơn 53 tỷ đồng.
Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 10/25 quỹ, tập trung ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 95 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-98 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận vào ròng hơn 3 tỷ đồng.
Giá trị vào ròng ở nhóm quỹ ETF nội ghi nhận đạt hơn 41 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ VFM VN30 ETF (+33,5 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFCVN DIAMOND ETF cũng được vào ròng gần 6 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ Kim Growth VN30 ETF lại bị rút ròng 14 tỷ đồng.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): nhà đầu tư Thái Lan rút ròng 200 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 7,5 tỷ đồng. Ngược lại, nhà đầu tư Thái Lan vào ròng 400 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 13,3 tỷ đồng.
Tại ngày 21/11/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 62,5 nghìn tỷ đồng, tăng +9,4% so với cuối năm 2024.
Chứng khoán MBS đưa ra dự báo các thay đổi trong kỳ cơ cấu quý 4/2025 của 2 quỹ chỉ số VNM ETF và STOXX ETF.
Hai quỹ chỉ số ETF là STOXX Vietnam (trước đây là là FTSE Vietnam Index) và MarketVector Vietnam Local Index (VNM ETF) với tổng vốn quản lý gần 1,2 tỷ USD sẽ thực hiện công bố thành phần danh mục lần lượt vào ngày 05/12 và ngày 12/12. Thời gian thực hiện tái cơ cấu danh mục từ ngày 15/12 đến ngày 19/12.
Với các dữ liệu tính đến ngày 21/11, MBS dự kiến quỹ chỉ số STOXX Vietnam sẽ chỉ thay đổi tỷ trọng các cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.
Đối với VNM ETF, các cổ phiếu trong danh mục hiện tại vẫn đáp ứng được các tiêu chí đánh giá như vốn hóa trên 3,600 tỷ, giá trị giao dịch trung bình 3 tháng trên 1 triệu USD, hay room nước ngoài tối thiểu 5%, do đó sẽ không có cổ phiếu bị loại do không đạt một trong những tiêu chí nào.
Tuy nhiên, MBS dự báo nhiều khả năng MCH sẽ được thêm mới với khoảng 1,7 triệu cổ phiếu được mua vào do trong quý vừa qua, thanh khoản và vốn hóa của MCH tăng mạnh đáp ứng tiêu chí của chỉ số.
Ở chiều bán ra, do giá cổ phiếu VIC đã tăng mạnh, đưa tỷ trọng của VIC vượt quá ngưỡng giới hạn 8% nên gần như chắc chắn sẽ chịu áp lực giảm tỷ trọng trong kỳ tái cơ cấu này với khoảng 4 triệu cổ phiếu được bán ra.
Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của cả 2 quỹ ETF trong tháng 12 cho thấy các cổ phiếu được mua vào đáng chú ý bao gồm: MCH (1,7 triệu cổ phiếu, tương đương 3,18 ngày giao dịch), PVS, PVS mỗi cổ phiếu khoảng hơn 2,5 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, VIC, POW, HUT là nhóm cổ phiếu bị bán đáng chú ý.
Trước đó vào thời điểm tháng 9, quỹ FTSE Vietnam ETF tổng quy mô tài sản 352 triệu USD sẽ đổi tên từ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và thay đổi chỉ số cơ sở từ FTSE Vietnam sang STOXX Vietnam Total Market Liquid, theo thông tin từ Chứng khoán BSC.
Theo thông báo của DWS, việc thay đổi này nhằm cải thiện tính thanh khoản so với chỉ số trước đây, giai đoạn chuyển tiếp, bắt đầu từ ngày 17/07/2025 đến ngày 16/10/2025. Lưu ý trong giai đoạn chuyển đổi, danh mục đầu tư của quỹ có thể chuyển giao một phần với các giao dịch hoán đổi trên cả chỉ số hiện tại và chỉ số mới.
Về chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid, đây là một chỉ số chứng khoán được thiết kế để đo lường hiệu suất của các cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số này được phát triển và quản lý bởi STOXX Ltd. Kỳ review của chỉ số: Bán niên (Tháng 3, tháng 9 hàng năm).
Với việc dòng tiền nội thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và trạng thái danh mục chỉ số đi một đằng, danh mục đi một nẻo, rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần tới.
Hiện tượng kéo trụ giúp VN-Index có tuần tăng thứ 3 liên tiếp trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” với đa số cổ phiếu điều chỉnh hoặc không đem lại lợi nhuận tương xứng. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh trung bình cũng rơi xuống mức thấp nhất 21 tuần, thể hiện phản ứng thận trọng với diễn biến hiện tại.
