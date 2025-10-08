Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Thế giới

Các thị trường chứng khoán mới nổi tăng mạnh nhất 15 năm

Bình Minh

08/10/2025, 10:29

Các thị trường chứng khoán mới nổi đang đón một làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nhà đầu tư toàn cầu, khi đồng USD suy yếu và các định giá cổ phiếu hấp dẫn tại các nền kinh tế này dẫn tới đợt tăng mạnh nhất trong hơn 15 năm qua...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Chỉ số MSCI đo các thị trường chứng khoán mới nổi đã tăng 28% trong năm nay, đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2009. Cùng với đó, chỉ số giá trái phiếu chính phủ của các nước đang phát triển do JPMorgan theo dõi cũng tăng 16%, cho thấy một cuộc trở lại mạnh mẽ sau một thập kỷ bị nhà đầu tư nước ngoài thờ ơ.

Thành quả tăng từ đầu năm của các thị trường chứng khoán mới nổi đã vượt xa mức tăng của thị trường chứng khoán các nền kinh tế phát triển. Chỉ số MSCI của các thị trường phát triển chỉ tăng chưa đến 17% trong năm nay.

Đây là một sự “đổi ngôi” đáng chú ý so với một thập kỷ rưỡi vừa qua, khi các thị trường mới nổi có hiệu suất kém hơn nhiều nếu đặt trong tương quan so sánh với một trong những đợt tăng trưởng mạnh nhất lịch sử của chứng khoán Mỹ diễn ra trong giai đoạn 2010-2024. Trong khoảng thời gian đó, chỉ số MSCI của nhóm thị trường mới nổi chỉ tăng chưa đến 9%.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Ian Simmons, nhà quản lý danh mục đầu tư cao cấp tại công ty Fiera Capital, nhận định rằng sau 15 năm “bình bình”, các thị trường chứng khoán mới nổi đang hội tụ dần những yếu tố thuận lợi, trong đó quan trọng nhất chính là diễn biến tỷ giá đồng USD.

Một đồng USD suy yếu thường giúp nới lỏng điều kiện tài chính ở các nước đang phát triển thông qua làm cho việc trả nợ bằng USD trở nên rẻ hơn. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang cắt giảm lãi suất cũng đã hỗ trợ hoạt động dùng vốn USD rót vào các trái phiếu nội tệ có lợi suất cao.

Ngay cả ở các nền kinh tế châu Á với lãi suất thấp như Thái Lan và Malaysia, lạm phát giảm đã giữ cho trái phiếu nội địa trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước. Xu hướng tăng giá của trái phiếu nội tệ vẫn đang diễn ra bất chấp một cuộc khủng hoảng nợ khác đang hình thành ở Argentina.

Tại 17 thị trường mới nổi lớn không bao gồm Trung Quốc, phát hành trái phiếu chính phủ bằng đồng nội tệ đã đạt mức kỷ lục 286 tỷ USD trong năm nay để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất cao - theo ông Zahabia Gupta, trưởng bộ phận nghiên cứu tín dụng thị trường mới nổi tại S&P Global Ratings.

Cơn sốt cổ phiếu AI cũng đang lan đến các thị trường mới nổi, bất chấp những cảnh báo bong bóng.

Chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc và Taiex của Đài Loan đều đạt mức cao kỷ lục trong vài ngày qua khi các nhà đầu tư tăng cường đặt cược vào các nhà sản xuất chip, thiết bị điện và các hàng hóa khác cần thiết cho các trung tâm dữ liệu AI. Giá trị thị trường chứng khoán của TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đã tăng lên đến mức cổ phiếu của công ty này hiện chiếm tỷ trọng khoảng 11% chỉ số MSCI thị trường mới nổi, cao hơn bất kỳ một cổ phiếu nào khác.

Một nhà quản lý quỹ cho rằng mối quan tâm lớn của nhà đầu tư vào các thị trường mới nổi phản ánh "hoàng hôn của chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ, vì Mỹ đang hành xử giống như một thị trường mới nổi hơn" do các chính sách thất thường và biến động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Khi nhiều đặc điểm truyền thống của thị trường mới nổi xuất hiện tại thị trường phát triển lớn nhất, nhà đầu tư quay đi tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.

So với cổ phiếu Mỹ, cổ phiếu tại các thị trường mới nổi đang rẻ. Cổ phiếu trong chỉ số MSCI thị trường mới nổi đang được định giá gấp khoảng 14 lần thu nhập dự báo cho năm tới, so với khoảng 23 lần của các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500.

