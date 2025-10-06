Đồng yên Nhật tụt giá chóng mặt vì mối lo Abenomics trở lại

Đồng yên Nhật Bản sụt giá mạnh so với USD trong phiên sáng nay (6/10), sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử vào cuối tuần...

Việc bà Takaichi có khả năng sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật đang mở ra triển vọng chính sách tài khóa nới lỏng hơn và một nhiệm vụ khó khăn hơn đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Đầu giờ phiên sáng, đồng yên sụt 1,6% so với USD, còn 149,81 yên đổi 1 USD. Đây là mức giảm mạnh nhất của đồng yên trong một phiên giao dịch kể từ ngày 12/5, xóa sạch thành quả tăng của tuần trước - hãng tin Reuters cho hay.

So với đồng euro, đồng yên giảm 1,4%, còn 175,63 yên đổi 1 USD, gần mức thấp nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu ra đời.

“Những ngày sắp tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng để đánh giá về chính sách của bà Sanae và các thành viên tiềm năng khác trong nội các có thể được thành lập của bà. Đồng yên có dư địa để phục hồi, nhưng dư địa đó là hạn chế xét tới sự bất định của chính sách trong nước của Nhật Bản”, trưởng nghiên cứu ngoại hối toàn cầu của ngân hàng HSBC, ông Paul Mackel viết trong một báo cáo.

Với việc trở thành thủ lĩnh mới của LDP thay cho Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba, bà Takaichi đang nắm trong tay cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước mặt trời mọc. Trong sự nghiệp chính trị dày dặn của mình, bà từng đảm nhiệm các cương vị bộ trưởng an ninh kinh tế và bộ trưởng nội vụ, đồng thời là một người ủng hộ mạnh mẽ chính sách kinh tế Abenomics do cố Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng.

Chủ trương chính sách kinh tế theo trường phái nới lỏng của bà Takaichi khiến thị trường tài chính Nhật Bản giảm bớt đặt cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Trong khi đó, áp lực lạm phát trong nền kinh tế Nhật đang ngày càng lớn.

Trao đổi với Reuters, trưởng nghiên cứu ngoại hối của ngân hàng ANZ tại Sydney, bà Mahjabeen Zaman, nói rằng chiến thắng của bà Takaichi “có thể sẽ dẫn tới sự suy yếu của đồng yên”. Bà nhận định: “Đang có nhiều bất định về cả chính trị và tài khóa trong ngắn hạn, và có lẽ BOJ sẽ thận trọng thay vì tiếp tục theo đuổi một lập trường chính sách tiền tệ ngả về cứng rắn được hậu thuẫn bởi số liệu kinh tế”.

Cùng với sự mất giá của đồng yên, trái phiếu chính phủ Nhật đang bị bán tháo. Lợi suất của kỳ hạn 40 năm tăng 12 điểm cơ bản lên mức 3,529%.

Thị trường hoán đổi hiện phản ánh khả năng 41% BOJ có động thái tăng lãi suất trong thời gian từ nay đến hết năm, từ mức 68% vào hôm thứ Sáu.

“Thị trường đang ở tâm bão” vì các nhà giao dịch đang tìm kiếm những manh mối về việc bà Takaichi sẽ nới lỏng chính sách tài khóa ở mức độ như thế nào - theo trưởng nghiên cứu Chris Weston của công ty Pepperstone Group ở Melbourne.

Còn theo nhà tư vấn Nacy Daoud của công ty Ameriprise Financial, chỉ cần thị trường nhận thấy bà Takaichi sẽ triển khai một phiên bản nhẹ hơn của Abenomics, nhà đầu tư có thể tiếp tục “xa lánh” trái phiếu chính phủ Nhật Bản. “Bà ấy cần cẩn trọng nếu đi theo con đường đó”, bà Daoud nhấn mạnh.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng sáng nay, có thời điểm tăng hơn 0,3%, đạt hơn 98 điẻm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Đồng USD hồi phục dù thị trường tiếp tục đặt cược cao vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Toold của sàn giao dịch CME, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp diễn ra vào cuối tháng này đang ở mức gần 95%.

Về việc thị trường Mỹ đóng cửa, trang dự đoán Polymarket đang cho thấy mức đặt cược 70% rằng vụ đóng cửa này sẽ kéo dài quá ngày 15/10.

Đồng euro giảm giá nhẹ so với USD sáng nay, có lúc giảm 0,2% còn 1,1723 USD đổi 1 euro.

Đồng đôla New Zealand tăng 0,1%, đạt 0,5834 đôla New Zealand đổi 1 USD. Đồng đôla Australia cũng tăng 0,1% lúc đầu giờ, đạt 0,6607 đôla Australia đổi 1 USD.

Đồng bảng Anh giảm 0,2%, còn 1 bảng đổi 1,3499 USD.

Đồng nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc đại lục giảm 0,1% vào đầu giờ, còn 7,14 nhân dân tệ đổi 1 USD.