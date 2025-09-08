Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thị trường khó khăn nửa đầu tháng 9, trông chờ thông tin nâng hạng đầu tháng 10

Thu Minh

08/09/2025, 09:51

Kịch bản thận trọng, các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.600 – 1.615 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.694 – 1.700 điểm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ số VN-Index không giữ được ngưỡng 1.700 điểm trong phần lớn thời gian ở phiên giao dịch cuối tuần trước. Chốt tuần đầu tiên của tháng 9 ở ngưỡng 1.666,97 điểm, giảm 15,24 điểm so với tuần trước. Điểm nhấn là khối ngoại bán ròng 5.280 tỷ đồng, đánh dấu tuần bán ròng thứ 7 liên tiếp, lũy kế từ đầu năm khối ngoại bán ròng 82.965 tỷ đồng.

Nhận định về xu hướng thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng về định giá, chỉ số P/E (ttm) của thị trường hiện tại ở mức gần 15,5 lần, cao hơn mức bình quân 3 năm (13,3 lần), nhóm Vn30 và Midcap cũng đang cao hơn mức bình quân, trong khi nhóm Smallcap do chưa vượt đỉnh như các nhóm khác nên P/E hiện ở mức 13,1 lần, thấp hơn so với bình quân 3 năm (15,5 lần).

Thị trường mới nổi (Emerging) hiện đang giao dịch với mức P/E (ttm) ở mức 15,4 lần, cao hơn bình quân 3 năm (13,9 lần).

Đối với chứng khoán thế giới, tâm điểm vẫn là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 15-17/9 tới. Câu hỏi là liệu chúng ta sẽ nhận được 25 hay 50 điểm cơ bản? Xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9 đã tăng vọt lên 100% vào ngày 05/09. Đồng thời, khả năng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ 50 điểm cơ bản cũng tăng lên khoảng 12%. Đây là một sự kiện tương đối hiếm, mặc dù Fed cũng đã thực hiện cắt giảm mạnh tương tự vào tháng 9/2024.

Các nhà đầu tư đang xem dữ liệu việc làm yếu kém trong tháng 8 như một tín hiệu để tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Động thái này được xem là xúc tác tăng trưởng lớn cho cổ phiếu mà thị trường đã dự đoán trong suốt năm nay. Đây chính là lý do cổ phiếu vẫn giữ được mức cao kỷ lục khi triển vọng lãi suất thấp hơn đang tạo ra sức hấp dẫn.

Đối với thị trường trong nước, diễn biến đáng chú ý trong tuần giao dịch đầu tiên (3 phiên) sau kỳ nghỉ lễ là phiên điều chỉnh cuối tuần trước. Chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm, lập kỷ lục nội phiên nhưng đóng cửa giảm 29,32 điểm so với phiên trước và giảm -44,52 điểm so với mức cao nhất trong phiên.

Đáng chú ý là nhịp rung lắc này diễn ra trong thời khá ngắn nhưng cũng đủ để dòng tiền lao vào bắt đáy, giúp thanh khoản tuần vừa qua tăng trở lại sau khi giảm từ mức đỉnh ở tuần cuối tháng 8.

Nhóm Vingroup và một số cổ phiếu Ngân hàng gây áp lực lên thị trường tuần vừa qua, với VIC, VHM, VPB, VCB và BID đã lấy đi của thị trường 13,5 điểm trong mức giảm 15 điểm của chỉ số Vn-Index. Trong khi đó 5 cổ phiếu Top đầu gồm: HPG, FPT, GVR, BSR và SJS chỉ đóng góp cho thị trường 4,6 điểm.

Về kỹ thuật, nhiều cổ phiếu trong nhóm Bluechips đã "test" đỉnh nhưng không thành công, đang dao động trong vùng tái tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua. Nhóm Vingroup cũng đã giảm liên tiếp 6 phiên về vùng hỗ trợ, đây là chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu tháng 7 vừa qua, tín hiệu này có thể là yếu tô hỗ trợ cho thị trường trong tuần này khi nhóm dẫn dắt này đã về sát vùng hỗ trợ tâm lý tương ứng với Vn-Index ở 1.600 điểm.

Triển vọng lãi suất thấp hơn từ Fed cũng giúp dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu hàng hóa như: Thép, dầu khí, hóa chất, cao su tự nhiên, … bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu Bất động sản, Bất động sản Khu công nghiệp, Đầu tư công, Viettel, Thực phẩm, sản xuất và phân phối điện, …

Tuần vừa qua, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm Thép tỷ trọng 12,7%, mức cao nhất từ đầu năm, các nhóm cổ phiếu khác hiện vẫn thu hút dòng tiền như: Bất động sản, Đầu tư công.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường tiếp tục hình thành vùng tái lích lũy 1.640 – 1.700 điểm, nửa đầu tháng 9 thị trường có thể còn khó khăn nhưng sẽ tích cực vào 2 tuần cuối tháng 9 trước khi chờ đợi thông tin nâng hạng đầu tháng 10. Kịch bản thận trọng, các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.600 – 1.615 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.694 – 1.700 điểm.

Nhà đầu tư nên tập trung nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền trong kịch bản thị trường đi vào vùng tái tích lũy như nhóm cổ phiếu về hàng hóa (Thép, dầu khí, hóa chất), bên cạnh đó là nhóm Đầu tư công, Bất động sản, Bất động sản Khu công nghiệp, Sản xuất và phân phối điện, Thực phẩm, Công nghệ, Viettel,…

Từ khóa:

VN-Index lập đỉnh

Đọc thêm

World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm

World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB Việt Nam) cho biết hiện nay lãi suất chính sách thực đã gần bằng 0, khả năng hấp thụ rủi ro của hệ thống ngân hàng đang suy giảm khiến chính sách tiền tệ cạn dư địa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế…

VN-Index gãy ngưỡng hỗ trợ, áp lực bán tăng đột biến

VN-Index gãy ngưỡng hỗ trợ, áp lực bán tăng đột biến

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt 41% so với phiên trước, lên mức 29.347 tỷ đồng trong bối cảnh cổ phiếu rớt giá sâu hàng loạt. VN-Index bốc hơi 1,67% tương đương -27,85 điểm và đã thủng đường giá trung bình 20 phiên.

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) muốn tạo ra một “trụ cột thứ ba” bên cạnh hai phương thức giao dịch vàng hiện có...

Chuyên gia: Tháng 9-10 không phải là thời điểm thuận lợi cho chứng khoán, rủi ro điều chỉnh cao

Chuyên gia: Tháng 9-10 không phải là thời điểm thuận lợi cho chứng khoán, rủi ro điều chỉnh cao

Chỉ số VIX thường có giai đoạn tăng trong tháng 09-10 trung bình hàng năm, điều này ngụ ý rủi ro điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong giai đoạn này là cao và các nhà đầu tư cũng thận trọng giao dịch trong giai đoạn này.

OPEC+ không ngừng tăng sản lượng để giữ thị phần

OPEC+ không ngừng tăng sản lượng để giữ thị phần

Việc tăng sản lượng này diễn ra trong bối cảnh OPEC+ đang dần rút lại các kế hoạch cắt giảm sản lượng đã được thực hiện trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Thế giới

2

A80 tạo lực đẩy cho bức tranh vận tải tháng 8 bức phá

Đầu tư

3

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Thế giới

4

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Dân sinh

5

MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: