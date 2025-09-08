Thị trường khó khăn nửa đầu tháng 9, trông chờ thông tin nâng hạng đầu tháng 10

Kịch bản thận trọng, các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.600 – 1.615 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.694 – 1.700 điểm.

Chỉ số VN-Index không giữ được ngưỡng 1.700 điểm trong phần lớn thời gian ở phiên giao dịch cuối tuần trước. Chốt tuần đầu tiên của tháng 9 ở ngưỡng 1.666,97 điểm, giảm 15,24 điểm so với tuần trước. Điểm nhấn là khối ngoại bán ròng 5.280 tỷ đồng, đánh dấu tuần bán ròng thứ 7 liên tiếp, lũy kế từ đầu năm khối ngoại bán ròng 82.965 tỷ đồng.

Nhận định về xu hướng thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng về định giá, chỉ số P/E (ttm) của thị trường hiện tại ở mức gần 15,5 lần, cao hơn mức bình quân 3 năm (13,3 lần), nhóm Vn30 và Midcap cũng đang cao hơn mức bình quân, trong khi nhóm Smallcap do chưa vượt đỉnh như các nhóm khác nên P/E hiện ở mức 13,1 lần, thấp hơn so với bình quân 3 năm (15,5 lần).

Thị trường mới nổi (Emerging) hiện đang giao dịch với mức P/E (ttm) ở mức 15,4 lần, cao hơn bình quân 3 năm (13,9 lần).

Đối với chứng khoán thế giới, tâm điểm vẫn là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 15-17/9 tới. Câu hỏi là liệu chúng ta sẽ nhận được 25 hay 50 điểm cơ bản? Xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9 đã tăng vọt lên 100% vào ngày 05/09. Đồng thời, khả năng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ 50 điểm cơ bản cũng tăng lên khoảng 12%. Đây là một sự kiện tương đối hiếm, mặc dù Fed cũng đã thực hiện cắt giảm mạnh tương tự vào tháng 9/2024.

Các nhà đầu tư đang xem dữ liệu việc làm yếu kém trong tháng 8 như một tín hiệu để tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Động thái này được xem là xúc tác tăng trưởng lớn cho cổ phiếu mà thị trường đã dự đoán trong suốt năm nay. Đây chính là lý do cổ phiếu vẫn giữ được mức cao kỷ lục khi triển vọng lãi suất thấp hơn đang tạo ra sức hấp dẫn.

Đối với thị trường trong nước, diễn biến đáng chú ý trong tuần giao dịch đầu tiên (3 phiên) sau kỳ nghỉ lễ là phiên điều chỉnh cuối tuần trước. Chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm, lập kỷ lục nội phiên nhưng đóng cửa giảm 29,32 điểm so với phiên trước và giảm -44,52 điểm so với mức cao nhất trong phiên.

Đáng chú ý là nhịp rung lắc này diễn ra trong thời khá ngắn nhưng cũng đủ để dòng tiền lao vào bắt đáy, giúp thanh khoản tuần vừa qua tăng trở lại sau khi giảm từ mức đỉnh ở tuần cuối tháng 8.

Nhóm Vingroup và một số cổ phiếu Ngân hàng gây áp lực lên thị trường tuần vừa qua, với VIC, VHM, VPB, VCB và BID đã lấy đi của thị trường 13,5 điểm trong mức giảm 15 điểm của chỉ số Vn-Index. Trong khi đó 5 cổ phiếu Top đầu gồm: HPG, FPT, GVR, BSR và SJS chỉ đóng góp cho thị trường 4,6 điểm.

Về kỹ thuật, nhiều cổ phiếu trong nhóm Bluechips đã "test" đỉnh nhưng không thành công, đang dao động trong vùng tái tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua. Nhóm Vingroup cũng đã giảm liên tiếp 6 phiên về vùng hỗ trợ, đây là chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu tháng 7 vừa qua, tín hiệu này có thể là yếu tô hỗ trợ cho thị trường trong tuần này khi nhóm dẫn dắt này đã về sát vùng hỗ trợ tâm lý tương ứng với Vn-Index ở 1.600 điểm.

Triển vọng lãi suất thấp hơn từ Fed cũng giúp dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu hàng hóa như: Thép, dầu khí, hóa chất, cao su tự nhiên, … bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu Bất động sản, Bất động sản Khu công nghiệp, Đầu tư công, Viettel, Thực phẩm, sản xuất và phân phối điện, …

Tuần vừa qua, dòng tiền đổ mạnh vào nhóm Thép tỷ trọng 12,7%, mức cao nhất từ đầu năm, các nhóm cổ phiếu khác hiện vẫn thu hút dòng tiền như: Bất động sản, Đầu tư công.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường tiếp tục hình thành vùng tái lích lũy 1.640 – 1.700 điểm, nửa đầu tháng 9 thị trường có thể còn khó khăn nhưng sẽ tích cực vào 2 tuần cuối tháng 9 trước khi chờ đợi thông tin nâng hạng đầu tháng 10. Kịch bản thận trọng, các ngưỡng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.600 – 1.615 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.694 – 1.700 điểm.

Nhà đầu tư nên tập trung nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền trong kịch bản thị trường đi vào vùng tái tích lũy như nhóm cổ phiếu về hàng hóa (Thép, dầu khí, hóa chất), bên cạnh đó là nhóm Đầu tư công, Bất động sản, Bất động sản Khu công nghiệp, Sản xuất và phân phối điện, Thực phẩm, Công nghệ, Viettel,…