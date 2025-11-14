Các thương hiệu chủ lực của Masan Consumer dẫn đầu gần 80% danh mục ngành hàng FMCG

Các thương hiệu chủ lực của Masan Consumer hiện dẫn đầu gần 80% danh mục hàng tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam và có mặt trong 98% hộ gia đình người Việt (theo báo cáo Kantar 2024).

Với nền tảng thương hiệu vững chắc cùng sự đồng hành của người tiêu dùng qua gần ba thập kỷ, Masan Consumer (UPCoM: MCH) được nhiều nhà đầu tư ví như một trong những “cổ phiếu quốc dân”, phản ánh giá trị bền vững và niềm tin dành cho thương hiệu Việt.

THỊ TRƯỜNG FMCG VIỆT NAM BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

Khi GDP bình quân đầu người Việt Nam tiệm cận mốc 5.000 USD, thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới. Hiện mức chi tiêu FMCG bình quân chỉ khoảng 120 USD/người/năm, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (195 USD) và Trung Quốc (185 USD), cho thấy dư địa mở rộng khổng lồ trong thập kỷ tới.

Sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu cùng thế hệ Gen Z bước vào độ tuổi thu nhập cao đang tái định hình bức tranh tiêu dùng Việt Nam. Xu hướng “cao cấp hóa” (premiumization) trở thành động lực chính: Người Việt ngày càng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm chất lượng, an toàn và có thương hiệu uy tín. Tại Trung Quốc, nhóm sản phẩm trung – cao cấp chiếm hơn 80% giá trị thị trường, trong khi ở Việt Nam mới đạt khoảng 45%, cho thấy chu kỳ nâng cấp tiêu dùng vẫn ở giai đoạn đầu và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Việt Nam đang nổi lên như “điểm nóng mới của tiêu dùng châu Á”, nhờ hàng loạt yếu tố thuận lợi thúc đẩy sức mua và thay đổi hành vi tiêu dùng. Nước ta sở hữu cơ cấu dân số trẻ, với nhóm người dưới trung niên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dân số, kết hợp cùng tốc độ đô thị hóa nhanh và sự chuyển dịch mạnh sang kênh bán lẻ hiện đại.

Đây là nền tảng tạo nên làn sóng tiêu dùng mới, nơi người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ năng động, cởi mở và sẵn sàng chi tiêu cho những trải nghiệm chất lượng. Song song, hành vi mua sắm kỹ thuật số cũng phát triển mạnh mẽ, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, minh bạch và khả năng tương tác trực tiếp với thương hiệu.

Xu hướng sống lành mạnh và chú trọng sức khỏe cũng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp nội địa có hệ sinh thái phân phối sâu rộng, năng lực sản xuất vững và khả năng thấu hiểu người tiêu dùng Việt đang nắm giữ lợi thế vượt trội để dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành FMCG.

Bộ sản phẩm Masan Consumer.

DẪN ĐẦU DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG THIẾT YẾU TẠI VIỆT NAM

Giữa làn sóng thay đổi đó, Masan Consumer được xem là một doanh nghiệp tiên phong trong việc hiện đại hóa trải nghiệm tiêu dùng Việt. Là công ty thành viên nòng cốt của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), Masan Consumer (UPCoM: MCH) hiện sở hữu vị thế dẫn đầu khoảng 80% danh mục FMCG tại Việt Nam, với độ phủ hộ gia đình gần 98% (Theo báo cáo của Kantar 2024).

Ở ngành hàng gia vị, MCH dẫn đầu Top 1 thị phần nước mắm, tương ớt và nước tương, nhờ sức mạnh thương hiệu của CHIN-SU và Nam Ngư, “thương hiệu quốc dân” gắn bó với hơn 72 tỷ bữa ăn mỗi năm. CHIN-SU hạt nêm cũng đã vươn lên Top 3 toàn thị trường, chỉ sau chưa đầy hai năm ra mắt, thể hiện khả năng mở rộng danh mục nhanh và hiệu quả của doanh nghiệp.

Trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi, Omachi giữ Top 2 thị phần, Kokomi hiện là một trong các thương hiệu phổ thông của Masan Consumer có độ phủ mạnh ở khu vực nông thôn. Ở mảng dinh dưỡng, B’fast giúp MCH mở rộng hiện diện sang sản phẩm ăn nhẹ lành mạnh, lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và tăng trưởng nhanh.

Ở cả nông thôn và thành thị, Masan Consumer đều có tệp khách hàng trung thành, sẵn sàng trải nghiệm những sản phẩm mới, giúp gia tăng doanh số trên nhiều danh mục khác nhau và củng cố vị thế thương hiệu dẫn đầu.

Trong mảng đồ uống, Vinacafé Biên Hòa giữ Top 3 thị phần cà phê hòa tan, đồng thời Wake-Up 247 là thương hiệu nội địa nổi bật trong phân khúc nước tăng lực vị cà phê, một lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Từ nền tảng đó, MCH tiếp tục mở rộng danh mục đồ uống nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng năng động ngoài gia đình, với các sản phẩm như nước đóng chai Vivant (Top 4 toàn ngành) và trà đóng chai, đáp ứng xu hướng “on-the-go” và lối sống hiện đại của người Việt. Ở ngành hàng chăm sóc gia đình và cá nhân, MCH hiện sở hữu các thương hiệu như NET, Homey, với Chanté nổi bật, nằm trong Top 3 phân khúc nước giặt.

Đáng chú ý, mỗi sản phẩm chủ lực của Masan Consumer chỉ mất trung bình ~2 năm để lọt vào Top 3 thị phần, nhanh hơn đáng kể so với chuẩn ngành. Sức mạnh này đến từ chiến lược “Fewer – Bigger – Faster”, tập trung nguồn lực cho các thương hiệu chủ lực, đồng thời tận dụng hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc với hơn 313.000 điểm GT và 8.500 điểm MT.

Ngành hàng thực phẩm tiện lợi cũng là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Masan.

Với nền tảng thương hiệu mạnh, năng lực sản xuất – phân phối vững vàng và vị thế dẫn đầu ở nhiều ngành hàng FMCG thiết yếu, Masan Consumer đang chứng minh sức bền tăng trưởng qua mọi chu kỳ kinh tế. Doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng kép doanh thu (CAGR) hai chữ số xuyên suốt giai đoạn 2017–2024, biên lợi nhuận ổn định hàng đầu ngành và liên tục mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng cao.

Doanh nghiệp cũng đẩy nhanh lộ trình IPO niêm yết trên HOSE, củng cố cam kết minh bạch và mở rộng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu. Theo Phó Tổng giám đốc Masan Group, ông Michael Hung Nguyen cho biết “Hiện nay, hồ sơ IPO của MCH gần như đã hoàn tất, doanh nghiệp đang chờ kết quả kinh doanh quý 4/2025 – quý 1/2026 để quyết định thời điểm lên sàn HoSE”. Với vốn hóa hiện tại tiệm cận 200.000 tỷ đồng, MCH được kỳ vọng sẽ sớm IPO, trở thành đại diện tiêu biểu cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng Việt Nam trong năm 2026.