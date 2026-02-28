Thứ Bảy, 28/02/2026

Trang chủ Doanh nghiệp

GSM hoàn tất sáp nhập GF, hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thuần điện tại Việt Nam

Tuấn Sơn

28/02/2026, 18:00

Ngày 28/2/2026 - Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM công bố chính thức hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

Tổng vốn điều lệ của GSM sau khi nhận sáp nhập GF là 43.400 tỷ đồng. Ảnh: GSM.
Tổng vốn điều lệ của GSM sau khi nhận sáp nhập GF là 43.400 tỷ đồng. Ảnh: GSM.

Cùng với việc tích hợp các dịch vụ của VinBus và VinDT trước đó, Xanh SM trở thành nhà cung cấp giải pháp giao thông vận tải có dịch vụ đa dạng nhất Việt Nam, từ taxi, xe ôm công nghệ, xe buýt, giao hàng, đến kinh doanh cho thuê, mua bán xe và đào tạo lái xe cho toàn thị trường.

Tổng vốn điều lệ của GSM sau khi nhận sáp nhập GF là 43.400 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 49,04% cổ phần; ông Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu, trực tiếp điều hành các hoạt động chiến lược của công ty. Ông Phạm Nhật Minh Hoàng - nguyên Tổng giám đốc GF hiện đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột trong hệ sinh thái Vingroup.

Hai mảng kinh doanh chủ lực của GF là cho thuê xe tự lái hoặc có lái linh hoạt theo nhu cầu khách hàng và mua bán xe ô tô điện VinFast đã qua sử dụng. Với thị phần số một thị trường và vai trò tiên phong dẫn dắt của GF, hai mảng kinh doanh này sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thuần điện của GSM, mang đến cơ hội tiếp cận xe điện dễ dàng, linh hoạt với chi phí hợp lý cho đông đảo người dân.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu cho biết: “Sáp nhập GF là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển thành một nền tảng giao thông xanh vững mạnh và đa dạng các lựa chọn dịch vụ của Xanh SM. Với sự tham gia đồng hành, cộng hưởng sức mạnh của cả hệ sinh thái, Xanh SM đang thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng giao thông xanh tại Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và mở rộng quy mô hoạt động trên toàn cầu.”

Được thành lập từ năm 2023, GSM đã có những bước tiến thần tốc trong gần 3 năm qua, trở thành “kỳ lân công nghệ” mới và vươn lên nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường độc lập Mordor Intelligence. Ngoài Việt Nam, GSM hiện đang hoạt động tại 3 thị trường quốc tế là Indonesia, Philippines và Lào, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng tới các thị trường khác trong năm nay.

Green Future (GF) được thành lập vào năm 2024, hiện là công ty nắm giữ thị phần số một Việt Nam ở mảng cho thuê xe và kinh doanh xe ô tô điện đã qua sử dụng. Với các dịch vụ linh hoạt và chi phí hợp lý, GF mang đến cho người dân và các doanh nghiệp cơ hội tiếp cận, sở hữu và sử dụng xe điện một cách dễ dàng, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, hình thành thói quen di chuyển văn minh, đóng góp vào việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Trước khi sáp nhập GF, GSM đã tích hợp các dịch vụ đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe của VinDT, dịch vụ di chuyển bằng xe buýt điện hoặc xe điện học đường (School Bus) của VinBus vào hệ sinh thái Xanh SM. Hiện Xanh SM là thương hiệu cung cấp giải pháp vận tải và giao thông xanh quy mô và đa dạng bậc nhất Việt Nam và khu vực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng di chuyển điện hóa trên toàn cầu.

GSM hoàn tất sáp nhập GF

