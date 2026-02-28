Thứ Bảy, 28/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Án lệ mới cảnh báo rủi ro góp vốn vào doanh nghiệp

Đỗ Mến

28/02/2026, 07:13

Trong số 10 án lệ do Tòa án nhân dân tối cao công bố và có hiệu lực từ ngày 1/2/2026, án lệ số 78/2025 thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, bởi những tác động trực tiếp tới hoạt động góp vốn và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong thực tiễn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nguồn án lệ là quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong vụ án tranh chấp giữa nguyên đơn là ông Trần Mạnh H và bị đơn là Công ty TNHH Đ.

Nội dung vụ án thể hiện, Công ty Đ được thành lập năm 2001 với 2 thành viên góp vốn, vốn điều lệ là 1 tỷ đồng.

GÓP 2,7 TỶ ĐỒNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TƯ CÁCH THÀNH VIÊN 

Từ năm 2001 – 2003, ông Trần Mạnh H góp hơn 2,7 tỷ đồng vào công ty. Tuy nhiên, theo các đăng ký thay đổi doanh nghiệp các lần sau đó (lần 2,3,4,5) vào các năm 2006, 2010, 2012 thì không có tên ông H là thành viên công ty và vốn điều lệ công ty là 6 tỷ đồng.

Do đó, ông H khởi kiện, yêu cầu tòa án xác nhận ông là thành viên Công ty Đ; buộc Công ty Đ phải làm thủ tục để bổ sung tên ông là thành viên công ty.

Vụ án trải qua các cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Quyết định giám đốc thẩm nêu rõ, theo quy định Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty ngày 22/3/2017, các bên chỉ xác nhận việc góp vốn mà không có nội dung nào xác nhận đây là số vốn góp để thành lập công ty hay nâng vốn điều lệ của công ty.

“Theo quy định thì vốn điều lệ, việc góp vốn điều lệ để trở thành thành viên công ty và việc góp vốn để kinh doanh là 2 vấn đề khác nhau. Các bên không có thỏa thuận, không đăng ký tăng vốn điều lệ. Nhưng tòa án xác định ông H góp hơn 2,7 tỷ đồng (chiếm 33,3% vốn điều lệ) là chưa đủ cơ sở. Như vậy, chỉ có cơ sở xác định ông H góp vốn kinh doanh, không phải góp vốn để tăng vốn điều lệ công ty.

Do đó, tòa án sơ thẩm và phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xác nhận ông H là thành viên công ty với tỷ lệ vốn góp là 1/3 là không phù hợp. Khi giải quyết lại vụ án, nếu không có chứng cứ nào khác thì cần bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn”.

Từ án lệ số 78 cho thấy những rủi ro pháp lý mà nhà đầu tư cần lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp.

Luật sư Vũ Ngọc Chi - Công ty Luật Tam Anh cho biết nguồn vốn để duy trì việc sản xuất, kinh doanh luôn là điều quan trọng, quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp góp vốn vào doanh nghiệp thì phần lớn vấn đề lại nằm ở người góp vốn (cá nhân) vì họ không phải là người làm kinh doanh thường xuyên, không nắm bắt được đầy đủ các quy định pháp luật về việc góp vốn nên bản thân người góp vốn ít nhiều bị thiệt thòi hơn so với doanh nghiệp.

XÁC ĐỊNH RÕ MỤC TIÊU GÓP VỐN 

Để khắc phục vấn đề này, nhà đầu tư cần xác định rõ mục đích của việc góp vốn vì thông thường có 2 loại góp vốn.

Thứ nhất, góp vốn mà không là thành viên công ty. Với trường hợp này, góp vốn bản chất là việc vay hoặc huy động vốn để kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật về việc huy động vốn; hoặc đủ điều kiện mà không muốn viết là vay nợ.

Hình thức của loại góp vốn này thường bằng văn bản, có ghi nhận việc góp vốn vào công ty; có thể có thỏa thuận thêm để ưu đãi hơn cho người góp vốn.

Trường hợp này nếu có tranh chấp thì phần thua thiệt thường thuộc về người góp vốn (do dự án chậm triển khai, vướng mắc về tài chính dẫn đến công ty không thanh toán khi người nhà đầu tư yêu cầu …).

Để khắc phục yếu tố này và có căn cứ giải quyết khi xuất hiện tranh chấp thì hai bên cần ghi rõ thời hạn huy động vốn, mức lãi suất, chế tài khi thực hiện không đúng thời hạn.

“Nhiều khi đây cũng là hình thức hứa mua, hứa bán tài sản giữa người góp vốn và công ty chứ bản chất không phải là việc góp vốn. Tuy nhiên làm rõ được các mốc thời gian; quyền và nghĩa vụ của các bên ít nhiều cũng hạn chế được rủi ro về mặt pháp lý cho nhà đầu tư”, luật sư Chi nhấn mạnh.

Thứ hai, góp vốn với mong muốn trở thành thành viên của công ty. Đối với trường hợp này, cần có thỏa thuận của nhà đầu tư và công ty về việc thành lập công ty, xác nhận trong danh sách cổ đông/thành viên sáng lập; có tên trong Điều lệ công ty, có tên trong Giấy chứng nhận phần đăng ký vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn góp/sổ đăng ký thành viên. Quyền và nghĩa vụ của người góp vốn phải được ghi nhận trong Điều lệ doanh nghiệp và tên được ghi nhận trong đăng ký hoạt động.

Trường hợp góp vốn khi doanh nghiệp đã thành lập xong cũng cần phải thực hiện theo quy trình và thời hạn chặt chẽ.

Tòa án nhân dân tối cao công bố án lệ về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

11:22, 23/02/2026

Tòa án nhân dân tối cao công bố án lệ về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Đề xuất tăng thêm mức đãi ngộ cho cán bộ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

13:46, 13/02/2026

Đề xuất tăng thêm mức đãi ngộ cho cán bộ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Đề xuất cấm thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện để nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư

10:14, 10/12/2025

Đề xuất cấm thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện để nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư

Từ khóa:

án lệ góp vốn doanh nghiệp khung pháp lý rủi ro pháp lý

Đọc thêm

Thủ tướng: Giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng: Giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm phiền hà và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp...

Hải Phòng hiện có 63 doanh nghiệp nợ hơn 264 tỷ tiền thuế

Hải Phòng hiện có 63 doanh nghiệp nợ hơn 264 tỷ tiền thuế

Trên địa bàn Hải Phòng có 63 doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày với tổng số tiền là hơn 264 tỷ đồng…

Nvidia lập kỷ lục doanh thu 68,1 tỷ USD, khẳng định đà bùng nổ AI chưa hạ nhiệt

Nvidia lập kỷ lục doanh thu 68,1 tỷ USD, khẳng định đà bùng nổ AI chưa hạ nhiệt

Bất chấp những lo ngại về chi tiêu hạ tầng và tác động từ kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc, Nvidia tiếp tục gây chấn động Phố Wall với quý kinh doanh vượt xa dự báo, củng cố vị thế “phong vũ biểu” của làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Thí điểm cơ chế đặc thù tuyển dụng, bổ nhiệm Tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước

Thí điểm cơ chế đặc thù tuyển dụng, bổ nhiệm Tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo hướng mở, linh hoạt, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, trong đó thí điểm cơ chế đặc thù tuyển dụng, bổ nhiệm Tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.

Hải Phòng tổ chức Lễ hội mùa Xuân 2026 với quy mô lớn

Hải Phòng tổ chức Lễ hội mùa Xuân 2026 với quy mô lớn

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ có nhiều điểm mới, nổi bật cả về quy mô và phương thức tổ chức, thể hiện rõ định hướng nâng tầm lễ hội xứng tầm Di sản Thế giới…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, thu hút dòng khách Móng Cái

Bất động sản

2

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà trong giai đoạn 2021 - 2030

Bất động sản

3

Nở rộ giao dịch "bạc giấy", người mua đang nắm lưỡi dao

Tài chính

4

Ông Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tiêu điểm

5

Tái cấu trúc thị trường bất động sản bằng “trục dữ liệu” thống nhất

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy