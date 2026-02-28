Thứ Bảy, 28/02/2026

Trang chủ Doanh nghiệp

Hà Tĩnh triển khai E-learning hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở xa

Nguyễn Thuấn

28/02/2026, 09:30

Thông qua các khóa học trực tuyến và nền tảng số, Hà Tĩnh hướng tới nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho doanh nghiệp ở vùng xa, góp phần hình thành thói quen tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo Kế hoạch, chương trình được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, bám sát nhu cầu thực tiễn và lấy đối tượng thụ hưởng làm trung tâm. Qua đó góp phần hình thành ý thức, thói quen và văn hóa tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò chủ động của doanh nghiệp và các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong việc xử lý các vướng mắc pháp lý phát sinh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh xác định một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh, triển khai các hình thức bồi dưỡng trực tuyến, E-learning phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp ở xa, giúp tiết giảm chi phí, thời gian tham gia tập huấn. Các sở, ngành tăng cường cung cấp, cập nhật thông tin pháp lý trên Cổng, Trang thông tin điện tử; duy trì, khai thác cơ sở dữ liệu về các vụ việc, vướng mắc pháp lý; công khai văn bản trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Tỉnh cũng xây dựng chuyên mục truyền thông chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, góp phần lan tỏa thông tin pháp luật kịp thời, chính xác đến cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý được tổ chức linh hoạt theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh tư vấn pháp luật thông qua các cuộc đối thoại chuyên đề, tư vấn lưu động tại khu công nghiệp, cũng như tăng cường tương tác hỏi – đáp trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí; các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí trên địa bàn được yêu cầu tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật và hoạt động hỗ trợ pháp lý, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật ứng dụng công nghệ số

