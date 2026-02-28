Hà Tĩnh triển khai E-learning hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở xa

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh, với mục
tiêu tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ trong hoạt
động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Theo Kế hoạch, chương trình được
triển khai theo hướng chuyên nghiệp, bám sát nhu cầu thực tiễn và lấy đối tượng
thụ hưởng làm trung tâm. Qua đó góp phần hình thành ý thức, thói quen và văn
hóa tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò
chủ động của doanh nghiệp và các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong
việc xử lý các vướng mắc pháp lý phát sinh.
Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh
xác định một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế,
chính sách liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tích cực
tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương nhằm bảo đảm
tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương.
Cùng với đó, việc ứng dụng công
nghệ số được đẩy mạnh, triển khai các hình thức bồi dưỡng trực tuyến,
E-learning phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp ở xa, giúp tiết giảm chi phí,
thời gian tham gia tập huấn. Các sở, ngành tăng cường cung cấp, cập nhật thông
tin pháp lý trên Cổng, Trang thông tin điện tử; duy trì, khai thác cơ sở dữ liệu
về các vụ việc, vướng mắc pháp lý; công khai văn bản trả lời kiến nghị của
doanh nghiệp.
Tỉnh cũng xây dựng chuyên mục
truyền thông chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số,
góp phần lan tỏa thông tin pháp luật kịp thời, chính xác đến cộng đồng doanh
nghiệp và hộ kinh doanh.
Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kiến
thức pháp luật cho doanh nghiệp và đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý được tổ
chức linh hoạt theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh
tư vấn pháp luật thông qua các cuộc đối thoại chuyên đề, tư vấn lưu động tại
khu công nghiệp, cũng như tăng cường tương tác hỏi – đáp trên môi trường mạng,
tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ hỗ trợ một cách nhanh
chóng, hiệu quả.
UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tư pháp chủ trì
theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện; Sở Tài chính tham
mưu bố trí kinh phí; các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan phối
hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí trên địa bàn được yêu
cầu tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật và hoạt động hỗ trợ pháp lý,
góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển bền vững
trong giai đoạn mới.