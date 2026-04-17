Các thương hiệu Việt tăng cường “nội lực” để bắt nhịp nhu cầu giao hàng nhanh
Thu Ngân
17/04/2026, 08:00
Rút ngắn thời gian giao nhận đơn hàng trực tuyến đang là bài toán chiến lược chung của các doanh nghiệp Việt trên sàn thương mại điện tử.
GIAO NHANH TRỞ THÀNH “TIÊU CHUẨN MỚI” CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tốc độ giao hàng mong muốn của người tiêu dùng đang ngày càng được rút ngắn. Theo nghiên cứu mới được công bố vào tháng 3/2026 của StateGlobe, kỳ vọng về thời gian giao nhận đơn hàng trực tuyến của người tiêu dùng Việt trong năm 2026 là khoảng 3,2 giờ cho mỗi đơn hàng.
Thực tế từ doanh nghiệp cũng phản ánh xu hướng này. Bà Trần Hoàng Tố Uyển - Giám đốc Tiếp thị NutiFood - nhận định rằng giao hàng trong vài giờ không còn là lợi thế cạnh tranh mà đang dần trở thành tiêu chuẩn căn bản. “Xu hướng tiêu dùng “cần ngay - muốn nhanh” sẽ là sự chuyển dịch mang tính dài hạn. Đặc biệt với ngành hàng tiêu dùng nhanh, nơi nhu cầu phát sinh thường xuyên và có tính tức thời, việc giao hàng chỉ trong vòng vài giờ đang dần trở thành tiêu chuẩn kỳ vọng mới”, đại diện NutiFood chia sẻ.
Cũng có quan điểm tương tự, ông Nguyễn Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Kinh doanh Vận hành miền Nam Homefarm cho biết, việc hành vi mua sắm trực tuyến các sản phẩm tươi sống đang diễn ra thường xuyên hơn, kéo theo yêu cầu giao hàng nhanh để đảm bảo chất lượng. “Tỷ lệ khách hàng quay lại đặt đơn trực tuyến trên sàn của chúng tôi lên đến 80%, cho thấy tiềm năng lớn của các phương thức giao nhận hỏa tốc, đồng thời tạo áp lực lên quy trình xử lý đơn của doanh nghiệp.”
Số liệu từ báo cáo thị trường cùng sự nhìn nhận thực tế từ doanh nghiệp đều cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng mong muốn thời gian giao hàng được rút ngắn, đặt ra yêu cầu nâng cấp vận hành, tối ưu các phương thức vận chuyển cho cả doanh nghiệp và nền tảng thương mại điện tử.
DOANH NGHIỆP VÀ NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÙNG NÂNG CẤP VẬN HÀNH ĐỂ RÚT NGẮN KHÂU GIAO NHẬN
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đang chủ động nâng cấp vận hành theo những hướng đi khác nhau.
Là doanh nghiệp lớn sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, NutiFood lựa chọn tập trung nâng cấp vận hành với các trọng tâm gồm tối ưu quy trình xử lý đơn và xây dựng mạng lưới phân phối linh hoạt.
“Từ khi tham gia các kênh Hỏa tốc của sàn, chúng tôi đẩy mạnh đầu tư và điều chỉnh lại đáng kể hệ thống vận hành. Cụ thể, chúng tôi chú trọng tối ưu quy trình xử lý đơn theo hướng chuẩn hóa và rút gọn, nhằm giảm thời gian chuẩn bị đơn mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, NutiFood cũng tích hợp chuỗi cửa hàng Ngôi nhà dinh dưỡng sẵn có tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mạng lưới phân phối để ngày càng hoàn thiện hơn về vận hành”, bà Uyển cho biết.
NutiFood hướng đến mở rộng danh mục sản phẩm phù hợp với kênh giao nhanh, ưu tiên những mặt hàng có vòng đời ngắn, phục vụ nhu cầu sử dụng tức thời như kem, và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý.
Trong khi đó, Homefarm chọn cách đầu tư mạnh vào hệ thống cửa hàng vật lý như một phần cốt lõi trong chiến lược vận hành. Hiện nay, doanh nghiệp đã xây dựng được mạng lưới 166 điểm bán trên toàn quốc. “Chúng tôi hướng đến mục tiêu cứ trong vòng bán kính 5km sẽ có một cửa hàng Homefarm cho người tiêu dùng tiếp cận”, ông Hưng chia sẻ.
Theo đại diện Homefarm, hệ thống cửa hàng này không chỉ đóng vai trò là điểm bán lẻ truyền thống mà còn được tích hợp như “điểm xử lý đơn” cho các đơn hàng online. Điều này giúp doanh nghiệp rút ngắn thêm khoảng cách và thời gian giao hàng, đảm bảo sản phẩm luôn được giao đi từ cửa hàng gần nhất với người mua - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với ngành hàng tươi sống.
Dù cách tiếp cận khác nhau, song cả hai doanh nghiệp đều khẳng định rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nền tảng thương mại điện tử như Shopee là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Đồng thời, hai doanh nghiệp cũng đánh giá cao năng lực vận hành và nỗ lực tái đầu tư liên tục của Shopee vào việc triển khai các phương thức vận chuyển hỏa tốc.
Theo đó, gần đây Shopee đã tiến hành nâng cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc cho các sản phẩm thuộc Shopee Mall và Shop Yêu thích+ tại TP.HCM. Vào đầu năm nay, nền tảng này cũng tiếp tục rút ngắn thời gian vận chuyển với phương thức Hỏa Tốc - Ưu Tiên giao trong vòng 1 giờ. Hiện kênh giao này đang được triển khai trước mắt tại một số khu vực ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
TÍN HIỆU TÍCH CỰC KHI DOANH NGHIỆP CHUYỂN DỊCH CÙNG XU HƯỚNG TIÊU DÙNG MỚI
Tham gia kênh giao Hỏa tốc - Ưu tiên ngay từ những ngày đầu sàn triển khai, tính đến nay Homefarm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. “Lần đầu tiên, khách hàng của chúng tôi có thể nhận đơn hàng trực tuyến chỉ trong 1 giờ. Nhiều khách hàng đã bày tỏ sự thích thú và hài lòng về trải nghiệm mới này. Homefarm cũng ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ về doanh số của các đơn hàng trực tuyến trong tháng vừa qua. Điều này cho thấy việc triển khai các phương thức giao hàng nhanh đang đáp ứng khá tốt nhu cầu của khách hàng”, ông Hưng cho hay.
Với NutiFood, doanh nghiệp này mới tham gia giao hàng Hỏa tốc - Ưu tiên vào tháng 3 năm nay nhưng cũng đang dần nhận thấy những dấu hiệu tích cực mà kênh vận chuyển này đem lại. “Chúng tôi thấy được những ưu điểm vượt trội khi triển khai các phương thức vận chuyển Hỏa tốc của Shopee. Đó là tốc độ giao hàng nhanh chóng, sự minh bạch và trải nghiệm của khách hàng được nâng cao đáng kể”, đại diện NutiFood chia sẻ.
Từ câu chuyện của NutiFood và Homefarm có thể thấy, sự kết hợp giữa năng lực nội tại của doanh nghiệp và hệ thống vận hành của nền tảng thương mại điện tử không chỉ rút ngắn thời gian giao hàng, mà còn góp phần định hình chuẩn mực trải nghiệm mới cho thương mại điện tử Việt.
