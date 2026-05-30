Bộ Công Thương yêu cầu công khai xe tương thích với xăng E10 trước 5/6

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) yêu cầu các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô và xe máy khẩn trương rà soát, đánh giá tính tương thích của từng dòng xe với loại nhiên liệu mới và công bố kết quả công khai tới người tiêu dùng...

Ngày 30/5/2026, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) ban hành Công văn 1314 gửi tới Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về việc thực hiện lộ trình xăng E10.

Theo yêu cầu của Cục Công nghiệp, kết quả rà soát cần phân loại rõ ba nhóm phương tiện: dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10; dòng xe tương thích có điều kiện hoặc cần khuyến nghị kỹ thuật bổ sung; và dòng xe không khuyến nghị sử dụng xăng E10, kèm theo nguyên nhân kỹ thuật cụ thể và giải pháp xử lý.

Cục Công nghiệp đề nghị các Hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về Cục trước ngày 5/6/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương.

Nội dung đánh giá tập trung vào khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun và cung cấp nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải.

Song song với đánh giá kỹ thuật, các doanh nghiệp được yêu cầu chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi toàn bộ hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp.

Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng, dễ hiểu, bao gồm: các dòng xe được khuyến nghị sử dụng E10, các lưu ý bảo dưỡng trong quá trình chuyển đổi, khuyến nghị riêng cho phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật, và các trường hợp cần kiểm tra trước khi chuyển sang E10.

Về xử lý phát sinh sau chuyển đổi, Cục Công nghiệp yêu cầu các nhà sản xuất xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xử lý phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10, đồng thời chỉ đạo hệ thống đại lý và trung tâm bảo hành chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật.

Người dùng sẽ được hướng dẫn cụ thể về các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi, cách kiểm tra và vệ sinh hệ thống nhiên liệu, cũng như quy trình liên hệ bảo hành khi phát sinh sự cố.

Động thái này phản ánh một thực tế mà chính Bộ Công Thương đã thừa nhận trước đó: dù xăng E10 được đánh giá là phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành, vẫn còn một nhóm xe cũ hoặc chưa được bảo dưỡng đúng định kỳ có thể gặp vấn đề kỹ thuật khi chuyển đổi. Việc yêu cầu nhà sản xuất công bố danh mục tương thích cụ thể, thay vì chỉ dừng ở khuyến nghị chung là bước cụ thể hóa trách nhiệm của từng doanh nghiệp đối với người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đây cũng là một trong những điều kiện để lộ trình xăng E10 vận hành thực chất, không chỉ trên văn bản. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân từng nhấn mạnh rằng một lộ trình chuyển đổi năng lượng chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường vận hành ổn định, điều đó đòi hỏi thông tin từ nhà sản xuất phải đủ cụ thể và kịp thời để người dân ra quyết định dựa trên dữ liệu, không phải dựa trên đồn đoán.