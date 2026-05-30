Thứ Bảy, 30/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Bộ Công Thương yêu cầu công khai xe tương thích với xăng E10 trước 5/6

Nguyệt Hà

30/05/2026, 19:11

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) yêu cầu các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô và xe máy khẩn trương rà soát, đánh giá tính tương thích của từng dòng xe với loại nhiên liệu mới và công bố kết quả công khai tới người tiêu dùng...

Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc.
Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Ngày 30/5/2026, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) ban hành Công văn 1314 gửi tới Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về việc thực hiện lộ trình xăng E10.

Theo yêu cầu của Cục Công nghiệp, kết quả rà soát cần phân loại rõ ba nhóm phương tiện: dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10; dòng xe tương thích có điều kiện hoặc cần khuyến nghị kỹ thuật bổ sung; và dòng xe không khuyến nghị sử dụng xăng E10, kèm theo nguyên nhân kỹ thuật cụ thể và giải pháp xử lý.

Cục Công nghiệp đề nghị các Hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về Cục trước ngày 5/6/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương.

Nội dung đánh giá tập trung vào khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun và cung cấp nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải.

Song song với đánh giá kỹ thuật, các doanh nghiệp được yêu cầu chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi toàn bộ hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp.

Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng, dễ hiểu, bao gồm: các dòng xe được khuyến nghị sử dụng E10, các lưu ý bảo dưỡng trong quá trình chuyển đổi, khuyến nghị riêng cho phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật, và các trường hợp cần kiểm tra trước khi chuyển sang E10.

Về xử lý phát sinh sau chuyển đổi, Cục Công nghiệp yêu cầu các nhà sản xuất xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xử lý phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10, đồng thời chỉ đạo hệ thống đại lý và trung tâm bảo hành chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật.

Người dùng sẽ được hướng dẫn cụ thể về các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi, cách kiểm tra và vệ sinh hệ thống nhiên liệu, cũng như quy trình liên hệ bảo hành khi phát sinh sự cố.

Động thái này phản ánh một thực tế mà chính Bộ Công Thương đã thừa nhận trước đó: dù xăng E10 được đánh giá là phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành, vẫn còn một nhóm xe cũ hoặc chưa được bảo dưỡng đúng định kỳ có thể gặp vấn đề kỹ thuật khi chuyển đổi. Việc yêu cầu nhà sản xuất công bố danh mục tương thích cụ thể, thay vì chỉ dừng ở khuyến nghị chung là bước cụ thể hóa trách nhiệm của từng doanh nghiệp đối với người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đây cũng là một trong những điều kiện để lộ trình xăng E10 vận hành thực chất, không chỉ trên văn bản. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân từng nhấn mạnh rằng một lộ trình chuyển đổi năng lượng chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường vận hành ổn định, điều đó đòi hỏi thông tin từ nhà sản xuất phải đủ cụ thể và kịp thời để người dân ra quyết định dựa trên dữ liệu, không phải dựa trên đồn đoán.

Gần 1.000 cửa hàng PVOIL bán xăng E10 từ ngày 15/5, phủ sóng toàn quốc

14:11, 15/05/2026

Gần 1.000 cửa hàng PVOIL bán xăng E10 từ ngày 15/5, phủ sóng toàn quốc

Áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

06:46, 12/12/2025

Áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

13:48, 28/05/2026

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Từ khóa:

Cục công nghiệp đánh giá tương thích xe hướng dẫn bảo trì ngành ô tô Việt Nam phương tiện cũ thông cáo doanh nghiệp Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xăng E10

Đọc thêm

Hệ thống điện “căng mình” trước phụ tải tối và Siêu El Nino

Hệ thống điện “căng mình” trước phụ tải tối và Siêu El Nino

Đỉnh phụ tải dịch chuyển sang khung giờ tối khi các nguồn linh hoạt bị hạn chế, và nguy cơ "Siêu El Nino" từ tháng 7/2026 đang đặt ra áp lực chưa từng có đối với công tác vận hành hệ thống điện quốc gia...

Sữa tươi Mộc Châu Creamery: Chuẩn mực mới tại Vietnam Dairy 2026

Sữa tươi Mộc Châu Creamery: Chuẩn mực mới tại Vietnam Dairy 2026

Mộc Châu Creamery giới thiệu sữa tươi đơn nguồn thượng hạng từ Vành Đai Vàng tại Vietnam Dairy 2026, khẳng định vị thế thương hiệu Việt với chất lượng quốc tế.

Kết nối các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Kết nối các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Hành trình trải nghiệm kéo dài 5 ngày đã đưa các doanh nghiệp Nhật Bản đi qua Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh nhằm tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước...

Siết chặt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Siết chặt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg vừa được ban hành sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình đánh giá, nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh và bền vững...

Nâng tầm vị thế nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Nâng tầm vị thế nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạnh tranh toàn cầu và yêu cầu phát triển xanh ngày càng gia tăng, nông dân buộc phải thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao trình độ khoa học công nghệ để thích ứng với giai đoạn phát triển mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 60% căn hộ hạng A tương lai tại khu Đông TP.HCM: Metro và đô thị tích hợp tạo giá trị bất động sản mới

Bất động sản

2

Dự kiến bãi bỏ điều kiện kinh doanh với vàng trang sức, mỹ nghệ

Tài chính

3

Người mua vàng miếng và vàng nhẫn “vuột mất” 10,6 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Tài chính

4

Quảng Trị thúc đẩy hình thành trung tâm thương mại, logistics trên Hành lang kinh tế Đông – Tây

Địa phương

5

Uống nước đúng cách để bảo về thận trong những ngày nắng nóng

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy