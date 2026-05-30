Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ khu vực thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, Đà Nẵng rà soát toàn bộ các khu vực mỏ, điểm mỏ và những địa bàn thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn số 4618/UBND-ĐTĐT yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản.

Sở này có trách nhiệm rà soát toàn bộ các khu vực mỏ, điểm mỏ và những địa bàn thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trường hợp để xảy ra vi phạm kéo dài hoặc buông lỏng công tác quản lý, đơn vị tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND thành phố cũng giao Công an Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Đồng thời, phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển khoáng sản trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Công văn nêu rõ, UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Các địa phương cần chủ động kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa; tăng cường quản lý hiện trạng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Trước những diễn biến phức tạp trong hoạt động khai thác tài nguyên tại một số địa phương, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Bộ đặt ra là tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, công tác thanh tra phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, khu vực giáp ranh giữa các địa phương, nơi thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, các khu vực nhạy cảm về môi trường, an ninh, trật tự.

Thông qua công tác thanh kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; khai thác không đúng nội dung giấy phép; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cần thực hiện thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép theo quy định; nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Đánh giá hiện trạng hoạt động địa chất khoáng sản hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ tại một số địa phương, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra; việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chưa nghiêm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng những tồn tại này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên mà còn có thể phát sinh các vi phạm pháp luật.