Thứ Bảy, 30/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ khu vực thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Nhĩ Anh

30/05/2026, 08:42

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, Đà Nẵng rà soát toàn bộ các khu vực mỏ, điểm mỏ và những địa bàn thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

VnEconomy

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn số 4618/UBND-ĐTĐT yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản.

Sở này có trách nhiệm rà soát toàn bộ các khu vực mỏ, điểm mỏ và những địa bàn thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Trường hợp để xảy ra vi phạm kéo dài hoặc buông lỏng công tác quản lý, đơn vị tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND thành phố cũng giao Công an Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Đồng thời, phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển khoáng sản trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Công văn nêu rõ, UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Các địa phương cần chủ động kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa; tăng cường quản lý hiện trạng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Trước những diễn biến phức tạp trong hoạt động khai thác tài nguyên tại một số địa phương, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Bộ đặt ra là tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó, công tác thanh tra phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, khu vực giáp ranh giữa các địa phương, nơi thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, các khu vực nhạy cảm về môi trường, an ninh, trật tự.

Thông qua công tác thanh kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; khai thác không đúng nội dung giấy phép; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cần thực hiện thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép theo quy định; nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Đánh giá hiện trạng hoạt động địa chất khoáng sản hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ tại một số địa phương, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra; việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chưa nghiêm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng những tồn tại này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên mà còn có thể phát sinh các vi phạm pháp luật.

Đà Nẵng tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

13:44, 07/05/2026

Đà Nẵng tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản

14:38, 06/05/2026

Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản

Giám sát chặt cơ chế "khai thác khoáng sản khẩn cấp” để tránh lạm dụng, thất thoát tài nguyên

01:25, 02/12/2025

Giám sát chặt cơ chế

Từ khóa:

Công văn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng khai thác khoáng sản trái phép khoáng sản mỏ khoáng sản quản lý khoáng sản Đà Nẵng Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng tài nguyên khoáng sản thanh kiểm tra thanh tra hoạt động khoáng sản tình trạng khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật về khoáng sản

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Các sở ngành, địa phương của TP.Hồ Chí Minh được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nhằm quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập.

TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn trong năm 2026...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Luật sửa đổi 10 Luật gỡ vướng thủ tục hành chính

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Luật sửa đổi 10 Luật gỡ vướng thủ tục hành chính

Các luật được đề xuất sửa đổi tập trung vào thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, qua đó đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản pháp lý, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân...

Nguồn lực carbon xanh dương với phát triển kinh tế biển bền vững

Nguồn lực carbon xanh dương với phát triển kinh tế biển bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tăng trưởng xanh, trung hoà carbon và phát triển bền vững, việc bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái carbon xanh dương không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển, tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thực hiện các cam kết quốc tế.

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc, thay thế xăng RON95 truyền thống. Đây không phải quyết định đột ngột, mà lộ trình đã được xây dựng từ năm 2012 và trải qua nhiều bước thử nghiệm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất tầm nhìn kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương

Tiêu điểm

2

Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của MSCI

Chứng khoán

3

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Doanh nghiệp

4

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Tài chính

5

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy