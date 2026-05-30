Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm nhà máy công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu Singapore

Hà Lê

30/05/2026, 19:15

Sáng 30/5 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore. Ảnh: TTXVN

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (A*Star Model Factory) là một trong những cơ sở nghiên cứu - ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi quyết định đầu tư lớn; đồng thời nhấn mạnh đây là tư duy kiến tạo thực tiễn: Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây cũng là hướng tư duy Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn sẽ khó có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng năng lực công nghệ quốc gia nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xác định muốn phát triển nhanh, bền vững phải đầu tư cho khoa học công nghệ, con người và năng lực sản xuất tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao.

Trong quá trình đó, Singapore là đối tác quan trọng, có nhiều kinh nghiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến tại Singapore đóng vai trò là mô hình nhà máy học tập và thử nghiệm, cho phép doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trực tiếp trải nghiệm, đánh giá, triển khai các giải pháp sản xuất tiên tiến trước khi áp dụng vào thực tế.

Mô hình này ứng dụng các công nghệ Công nghiệp 4.0 như Internet vạn vật trong công nghiệp (IIoT), robot tự hành và hệ thống điều hành sản xuất thông minh. Về chính sách, mô hình giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản rủi ro đầu tư bằng cách cho phép “thử nghiệm trước khi áp dụng” trong môi trường an toàn và được Nhà nước bảo trợ một phần kinh phí.

Tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về Tập đoàn và Trung tâm Bảo trì đầu máy toa xe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ năng lực tự tháo lắp, kiểm định, đại tu các công nghệ lõi; đồng thời ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng, góp phần tiết kiệm chi phí.

Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore là khu phức hợp kỹ thuật lớn, thực hiện các chức năng kiểm tra kỹ thuật hằng ngày, bảo dưỡng định kỳ và đại tu hạng nặng cho các đoàn tàu, hệ thống tín hiệu và các cụm linh kiện cốt lõi như hệ thống phanh, động cơ, điều hòa không khí.

Trung tâm phục vụ việc thử nghiệm các đoàn tàu điện ngầm mới, hệ thống tín hiệu, công nghệ điều khiển tự động, các giải pháp an toàn vận hành cũng như nâng cấp kỹ thuật cho các tuyến tàu điện ngầm hiện hữu.

Trước đây, phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác, gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Việc đưa Trung tâm thử nghiệm đường sắt vào hoạt động giúp Singapore có thể thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt, không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm.

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây lưu niệm tại Vườn Bách thảo Singapore. Ảnh: TTXVN

Tại Bảo tàng Văn minh châu Á, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng cùng tượng nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á. Tháng 5/2008, nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore, Ủy ban Di sản quốc gia Singapore khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên bảo tàng.

Đến tháng 9/2011, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bên cạnh bia tưởng niệm được khánh thành, từ ý tưởng của những người bạn yêu mến Việt Nam tại Ủy ban Di sản quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore do Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chủ trì.

Sau khi nghe lãnh đạo Vườn Bách thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây Hopea ferrea, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây, thể hiện tình cảm hữu nghị và sự gắn bó giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh Châu Á. Ảnh: TTXVN.

Vườn Bách thảo Singapore nằm ở trung tâm thành phố, được thành lập năm 1859, hiện do Hội đồng Công viên Quốc gia Singapore quản lý. Trong những năm đầu, vườn đóng vai trò quan trọng trong tiếp nhận, thu thập, trồng thử nghiệm và phân phối các loài cây hữu ích.

Từ năm 1928, Vườn Bách thảo tiên phong nghiên cứu nhân giống lai và bắt đầu phát triển trồng hoa lan. Năm 2015, Vườn Bách thảo Singapore được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới, trở thành vườn bách thảo nhiệt đới đầu tiên và nhất trong danh sách này.

Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều khu vực nổi tiếng như Vườn lan quốc gia, Khu vườn tiến hóa, Khu rừng nhiệt đới và Vườn hoa lan quốc gia Singapore, nơi trưng bày bộ sưu tập hơn 1.000 loài và 2.000 giống lai.

Với cảnh quan thực vật phong phú và các hoạt động làm vườn hiện đại, Vườn Bách thảo Singapore tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn, nghiên cứu và giáo dục, đồng thời là không gian xanh thu hút người dân Singapore và du khách quốc tế.

Sự kiện trồng cây bắt nguồn từ năm 1963, khi Thủ tướng Lý Quang Diệu trồng cây xanh đầu tiên nhằm khởi động chương trình “thành phố vườn” của Singapore. Từ đó, cây xanh trở thành một phần quan trọng trong phát triển đô thị, giúp Singapore duy trì không gian xanh rộng khắp dù có mật độ dân số cao.

09:00, 30/05/2026

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste

08:31, 30/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng các nước bên lề Đối thoại Shangri-La

07:26, 30/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất tầm nhìn kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Timor-Leste, đồng thời nhấn mạnh dư địa hợp tác còn lớn khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng các nước bên lề Đối thoại Shangri-La

Bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo quốc phòng Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ, trao đổi về hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất tầm nhìn kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương

Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đang đồng thời đối mặt ba cuộc khủng hoảng nền tảng và đề xuất các định hướng nhằm củng cố hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.

Xây dựng mô hình hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam – Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới giữa Việt Nam và Singapore, thúc đẩy liên kết Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp của hai nước, hướng tới hình thành không gian hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo xuyên biên giới.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chuyên gia cho rằng cần lựa chọn vấn đề trọng tâm để tổ chức giám sát; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút chuyên gia, trí thức, củng cố các tổ chức tư vấn và cần thành lập mạng lưới chuyên gia phản biện theo từng lĩnh vực.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

