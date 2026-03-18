Global Sourcing Fair Việt Nam 2026: "Cửa ngõ" nguồn cung thương mại điện tử toàn cầu

Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 (Thứ 4) đến ngày 24 tháng 4 (Thứ 6) năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Thị trường thương mại điện tử toàn cầu đang chứng kiến những bước chuyển mình thần tốc. Tại Việt Nam, sự bùng nổ của các nền tảng như TikTok Shop, Shopee hay Amazon đã biến sân chơi này thành một cuộc đua về tốc độ bắt kịp xu hướng. Và triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam lần thứ 4 chính là “cửa ngõ giao thương” toàn diện, mang đến những nguồn hàng mới nhất trên thị trường Châu Á đến tay các nhà phân phối Việt.

Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 quy tụ những nhà cung cấp uy tín nhất từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Châu Á, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của người tiêu dùng hiện đại.

Thiết bị nhà thông minh và Phụ kiện điện tử: Các nhà cung cấp từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan với những giải pháp công nghệ hiện đại, đồ gia dụng tiện ích, nhà thông minh và các loại bao bì tiên tiến phục vụ đóng gói chuyên nghiệp.

Chăm sóc sức khỏe và Thời trang xu hướng: Cụm gian hàng Hàn Quốc mang đến những sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và phụ kiện thời trang mang đậm xu hướng K-trend, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trẻ.

Dệt may và Quần áo thủ công: Ấn Độ khẳng định vị thế với các sản phẩm dệt may tinh xảo, trong khi Bangladesh gây ấn tượng bằng các loại thảm đay và sản phẩm thời trang bền vững, thân thiện với môi trường.

Phụ kiện công nghệ và Đồ chơi: Mẫu mã độc lạ, chuẩn STEM, sẵn sàng tạo nên những cơn sốt về tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Văn phòng phẩm và Quà tặng: Sự kết hợp hoàn hảo giữa tính nghệ thuật và ứng dụng thực tế từ các nghệ nhân và nhà máy hàng đầu khu vực, đón đầu xu hướng cá nhân hóa của năm 2026.

Nguồn: Global Sourcing Fair Việt Nam 2025.

Tôn vinh bản sắc và tay nghề Đông Nam Á: Đặc biệt lần đầu tiên, cụm gian hàng ASEAN được trưng bày tại triển lãm với các "ông lớn" từ Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore mang đến những sản phẩm mang tính biểu tượng từ phụ liệu may mặc, trang phục bền vững đến thủ công mỹ nghệ cao cấp, tất cả đều mang đậm nét văn hóa vùng miền.

ĐẶC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI HIỆN ĐẠI

Tại sao Global Sourcing Fair Việt Nam lại được giới buôn hàng chuyên nghiệp đánh giá là một "mỏ vàng"? Câu trả lời nằm ở những đặc quyền mà ban tổ chức thiết kế riêng cho cộng đồng kinh doanh hiện đại.

Nguồn cung tại một điểm đến: Thay vì tốn hàng tháng khảo sát nước ngoài, bạn chỉ cần 3 ngày tại SECC để kết nối trực tiếp với hàng trăm nhà máy quốc tế, hoàn thành khối lượng tìm nguồn hàng của cả một năm.

Làm chủ chuỗi cung ứng: Kết nối trực tiếp hệ thống nhà máy đã kiểm định để nhận giá "tận gốc". Nhập hàng tại chỗ giúp triệt tiêu rủi ro tỷ giá, vận tải quốc tế; đồng thời tối ưu thời gian giao hàng, giảm tồn kho và tăng tốc vòng quay vốn.

Chính sách MOQ linh hoạt: Nhiều nhà cung cấp sẵn sàng áp dụng số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) cực nhỏ, giúp doanh nghiệp nhập thử nghiệm, kiểm tra sức mua mà không lo áp lực vốn hay tồn kho.

Tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu: Sản phẩm đạt các chứng nhận quốc tế (ISO, BSCI, GOTS), đã xuất khẩu thành công sang Mỹ, Châu Âu. Doanh nghiệp có thể đàm phán trực tiếp các mô hình OEM, ODM, OBM để tối ưu lợi nhuận.

Dẫn dắt xu hướng quốc tế: Tiếp cận trực tiếp những mẫu mã vừa ra lò từ các quốc gia xuất khẩu hàng đầu, giúp bạn đi trước đối thủ một bước và giữ vị thế người tạo ra xu hướng.

Nguồn: Global Sourcing Fair Việt Nam 2025.

GIÁ TRỊ THỰC TỪ NHỮNG CÁI BẮT TAY TRỰC TIẾP

Trong thế giới kỹ thuật số, niềm tin vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Thay vì rủi ro khi giao tiếp qua màn hình, triển lãm cho phép nhà mua hàng "mắt thấy, tai nghe, tay chạm" vào từng sản phẩm thực tế. Những buổi Kết nối giao thương trực tiếp là nơi bạn đàm phán thẳng thắn với chủ xưởng để có mức giá tốt nhất và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.

Đừng để doanh nghiệp dậm chân tại chỗ với những nguồn hàng cũ kỹ. Hãy chủ động nắm bắt cơ hội tại Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 để bứt phá doanh thu và dẫn đầu thị trường.

Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 (Thứ 4) đến ngày 24 tháng 4 (Thứ 6) năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện quy tụ hơn 500 nhà trưng bày với hơn 700 gian hàng, giới thiệu hơn 40.000 sản phẩm xuất khẩu với 4 ngành hàng chủ lực: Thời trang & Phụ kiện, Nội thất & Quà tặng, Điện tử & Gia dụng và Bao bì & In ấn, đến từ Việt Nam và các quốc gia & vùng lãnh thổ châu Á: Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Philippines và ASEAN.

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Hotline: (+84) 28 7101 2828 và email: gsfvietnam@globalsources.com