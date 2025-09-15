Campuchia mời gọi doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, kinh doanh
Song Hà
15/09/2025, 16:04
Campuchia cam kết và sẵn sàng trong việc hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư và kinh doanh tại Campuchia trong mọi lĩnh vực, nhất là các ngành có tiềm năng và giá trị gia tăng cao...
Tại hội nghị "Kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia” mới đây, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao mối quan hệ thương mại Việt Nam – Campuchia; đồng thời cho rằng Campuchia là quốc gia láng giềng, có vị trí chiến lược trong thương mại của Việt Nam, giữ vai trò cửa ngõ giao thông và trung chuyển hàng hóa trong tiểu vùng sông Mê Kông. Tuyến biên giới đất liền dài khoảng 1.137 km, đi qua 8 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia, với 50 cửa khẩu các loại (11 quốc tế, 11 chính, 28 phụ và 11 lối mở). Hệ thống cửa khẩu phân bố đều trên toàn tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa và giao lưu giữa hai nước.
GẮN KẾT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI
Trong thời gian qua, hai nước đã ký các thỏa thuận hợp tác song phương, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho thương mại biên giới giữa hai nước, gồm: Bản ghi nhớ năm 2019 về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hiệp định Thương mại biên giới năm 2024, Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2025 - 2026.
Việc triển khai các thỏa thuận này đã góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng cửa khẩu, chợ biên giới, kho hàng hóa và dịch vụ logistics tại các tỉnh biên giới, rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng.
Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác với đối tác Campuchia, quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó góp phần phát triển kinh tế địa phương và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng hơn 10 tỷ USD. Từ đầu năm 2025 đến nay, kim ngạch thương mại 2 chiều cũng đang vượt trội. Trong đó, tỷ trọng hàng công nghiệp - năng lượng chiếm ưu thế trong xuất khẩu của Việt Nam, hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong nhập khẩu từ Campuchia.
Để góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị hai bên cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, tìm ra giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại và thúc đẩy một cách bền vững các lĩnh vực trọng tâm.
Cụ thể, gắn kết phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia với đầu tư đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, logistics, kho hàng hóa, chợ biên giới; liên kết liên ngành, liên vùng, qua biên giới: quy hoạch giao thông - logistics - cửa khẩu - chợ biên giới giữa các tỉnh biên giới Việt Nam giáp Campuchia.
Bên cạnh đó, cần có các giải pháp tạo thuận lợi để phát triển thương mại song phương Việt Nam - Campuchia (xúc tiến thương mại, thông quan hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp); đẩy mạnh ứng dụng mô hình cửa khẩu thông minh nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Campuchia.
Đặc biệt, Thứ trưởng Thắng nhấn mạnh tiềm năng kết nối doanh nghiệp và thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia cần được chú trọng nhiều hơn.
NHIỀU LĨNH VỰC TIỀM NĂNG, GIÁ TRỊ GIA TĂNG CAO ĐANG ĐỢI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Nhấn mạnh tại hội nghị, ông Tith Rithipol, Phó Quốc vụ Khanh Bộ Thương mại Campuchia, cho rằng Việt Nam và Campuchia không chỉ là láng giềng gần gũi mà còn là đối tác tin cậy với truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài.
Trong nhiều năm qua, quan hệ kinh tế và thương mại song phương giữa hai nước ngày càng được tăng cường và được hỗ trợ bởi ý chí chính trị mạnh mẽ, sự hợp tác thực chất trên thực tế. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia.
Tuy nhiên, ông Tith Rithipol thẳng thắn đánh giá dù đã đạt được nhiều tiến triển đáng khích lệ, nhưng hai bên cũng cần nhìn nhận những thách thức tiếp tục kìm hãm tiềm năng đầy đủ của thương mại song phương. Bao gồm: Chi phí logistics, hạn chế trong cơ sở hạ tầng giao thông và cửa khẩu biên giới, sự khác biệt về thủ tục pháp lý, cũng như năng lực hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong việc tham gia vào chuỗi giá trị xuyên biên giới.
Ông Tith Rithipol đặc biệt nhấn mạnh đến một số lĩnh vực mà Campuchia và Việt Nam có thể xem xét hợp tác chặt chẽ hơn để tiến xa hơn nữa.
Thứ nhất, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thương mại biên giới. Với chiều dài đường biên giới và nhiều cửa khẩu quốc tế, hai nước có tiềm năng to lớn để mở rộng thương mại biên giới. Việc hiện đại hóa các dịch vụ hỗ trợ sẽ giúp giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả.
Thứ hai, tăng cường kết nối logistics và vận tải.
"Logistics hiệu quả là xương sống của thương mại và hội nhập kinh tế. Do đó, cần phối hợp thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng giao thông xuyên biên giới, bao gồm đường bộ, cầu, đường sắt. Đồng thời, khuyến khích việc thành lập các trung tâm logistics và cảng cạn gần các cửa khẩu chính", ôngTith Rithipol đề nghị.
Thứ ba, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các khuôn khổ khu vực và đa phương. Việt Nam và Campuchia là thành viên tích cực của ASEAN và các khuôn khổ khu vực khác như RCEP. Việc tăng cường kết nối song phương sẽ trực tiếp đóng góp vào khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực.
“Campuchia cam kết và sãn sàng trong việc hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại, thúc đẩy kết nối trong sản xuất, phân phối và logistics. Điều này không chỉ để gia tăng thương mại song phương, mà còn đóng góp vào tầm nhìn rộng lớn hơn về hội nhập ASEAN, kết nối khu vực và thịnh vượng chung cho nhân dân hai nước”, ông Tith Rithipol nhấn mạnh.
Phó Quốc vụ Khanh Bộ Thương mại Campuchia bày tỏ trân trọng, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam, bao gồm cả những doanh nghiệp đã hoạt động tại Việt Nam cân nhắc đầu tư và kinh doanh tại Campuchia trong mọi lĩnh vực, nhất là các ngành có tiềm năng và giá trị gia tăng cao như: ô tô, nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, điện tử, công nghệ số, công nghệ và dịch vụ tài chính, nghiên cứu và phát triển, du lịch, giáo dục, vận tải và logistics, công nghiệp sáng tạo, và các ngành sản xuất khác…
Cơ hội để hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Campuchia
16:44, 12/08/2025
Việt Nam - Campuchia thống nhất nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD
07:22, 29/04/2025
Khai thông các vướng mắc, tạo đột phá trong hợp tác đầu tư Việt Nam – Campuchia
Xuất khẩu ngành hàng Việt Nam: Từ “điểm chạm” đến “cầu nối chiến lược phân phối toàn cầu”
Sức hút ngày càng lớn của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế được thể hiện rõ qua sự hưởng ứng nhiệt tình của doanh nghiệp trong và ngoài nước tại các hoạt động của VIS 2025...
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu
Ngành nông nghiệp Việt Nam 8 tháng năm 2025 như “cánh đồng sau mưa”, vừa xanh tươi hứa hẹn mùa vàng, vừa chông chênh trước bão tố dịch bệnh, thiên tai và những rào cản thương mại. Trong gian khó, vẫn lóe lên niềm tin từ những con số tăng trưởng tích cực, mở ra hy vọng bứt phá trong chặng đường còn lại của năm…
Vinamilk và bài học biến chi phí xanh thành sức mạnh thương hiệu
Một cải tiến về nắp chai đã giúp Vinamilk loại bỏ hơn 5 triệu ống hút nhựa và góp phần mang về mức tăng trưởng gần 80% tại thị trường New Zealand.
Xuất khẩu cao su tăng mạnh, giá phục hồi nhanh
Sau giai đoạn chững lại, xuất khẩu cao su Việt Nam đang khởi sắc với tín hiệu lạc quan từ cả thị trường trong nước lẫn thế giới. Giá bán phục hồi, sản lượng đi lên, trong khi nhu cầu tiêu thụ – đặc biệt tại Trung Quốc – tiếp tục tăng mạnh, mở ra triển vọng bứt tốc cho ngành cao su trong những tháng cuối năm 2025…
Ngành xa xỉ làm quen với hộ chiếu số DPP
Ngành xa xỉ đang trải qua một cuộc cách mạng nhờ vào công nghệ số, đặc biệt là việc áp dụng Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số (Digital Product Passport - DPP)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: