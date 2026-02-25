Cán cân thương mại thâm hụt 947 triệu USD trong nửa đầu tháng 2
Hoàng Sơn
25/02/2026, 07:28
Nửa đầu tháng 2/2026, cán cân thương mại nhập siêu hơn 947 triệu USD. Diễn biến này phản ánh nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng mạnh, trong khi cơ cấu xuất khẩu tiếp tục phụ thuộc lớn vào khu vực doanh nghiệp FDI và nhóm hàng công nghệ cao…
Theo báo cáo sơ bộ từ Cục
Hải quan, trong nửa đầu tháng 2/2026 (từ ngày 1 – 15/2), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá
Việt Nam đạt khoảng 41,67 tỷ USD, tăng 5,92% so với kỳ 1 tháng 1/2026 và tăng 31,77% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy
kế từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 130,18 tỷ
USD, tăng 36,93% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy đà phục hồi thương mại tiếp tục được duy trì ngay từ
những tuần đầu năm.
Ở chiều xuất khẩu, trong 15 ngày đầu tháng 2, tổng kim ngạch đạt 20,36 tỷ USD, tăng 12,79% so với nửa đầu tháng
1/2026. Động lực chính vẫn đến từ nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là các sản phẩm công
nghệ cao.
Các mặt hàng truyền thống cũng ghi nhận sự cải thiện tích cực, góp phần đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu. Theo đó, trị giá xuất khấu hàngdệt may đạt 1,8 tỷUSD, tăng442,76 triệu USD, tương đương 32,51%.
(Báo cáo Hải quan)
Cụ thể, so với 15 ngày đầu tháng 1/2026, nhóm điện
thoại các loại và linh kiện tăng cao nhất, tăng thêm 668,36
triệu USD (tương đương 32,71%). Đây tiếp tục là mặt hàng xuất
khẩu chủ lực, phản ánh vai trò trung tâm của ngành điện tử trong cơ cấu thương
mại Việt Nam.
Theo sau là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 346,59 triệu USD (tương đương 16,19%). Cuối cùng là nhóm máy vi tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện tăng 186,43 triệu USD
(tương đương 4,41%).
Bên cạnh nhóm công nghệ cao, các mặt hàng truyền thống cũng ghi nhận sự cải
thiện tích cực, góp phần đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu. Theo đó, trị giá xuất
khấu hàng dệt
may đạt 1,8 tỷ USD, tăng 442,76 triệu USD (tương đương 32,51%)
cho thấy tín hiệu phục hồi đơn hàng tại một số thị trường lớn.
Nổi bật, nhóm hàng hoá liên quan đến nhiên vật liệu như
than tăng hơn 10 lần so với nửa
đầu tháng 1/2026, đạt trị giá 8,74 triệu USD. Đây là nhóm hàng ghi nhận mức
tăng trưởng cao nhất trong nửa đầu tháng 2/2026. Ngoài ra, nhóm phân bón cũng
tăng tới 167,21% so với nửa đầu tháng
1/2026.
Xét riêng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
trong nửa đầu tháng 2/2026, tổng trị giá xuất khẩu đạt 15,8 tỷ USD, tăng hơn
1,76 tỷ USD so với nửa đầu tháng 1. Tỷ trọng khu vực này chiếm gần 78% tổng kim ngạch xuất khẩu
cả nước.
Thực tế cấu trúc hàng hóa cho thấy, phần lớn kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI vẫn tập trung vào ba nhóm hàng chủ lực gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Đây đều là những ngành có hàm lượng công nghệ cao, gắn chặt với chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia.
Thực tế này tạo ra động lực tăng trưởng xuất khẩu
lớn và ổn định. Tuy nhiên, giá trị gia tăng nội địa trong
nhiều sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao vẫn còn hạn chế. Phần lớn linh kiện, vi
mạch, vật tư đầu vào quan trọng được nhập khẩu từ các công ty mẹ hoặc từ các
trung tâm sản xuất trong khu vực.
Ở chiều ngược lại, trong 15 ngày đầu tháng 2/2026, tổng kim ngạch nhập khẩu
đạt 21,31 tỷ USD, gần như tương đương so với kỳ 1 tháng 1/2026. Tuy nhiên, so
với cùng kỳ năm 2025, trị giá nhập khẩu tăng hơn 40% nhờ nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu và
hàng hóa trung gian cho sản xuất vẫn ở mức cao.
Đáng
chú ý, nhóm nhiên liệu khí đốt ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Theo đó, nhập
khẩu xăng dầu tăng tới 90,6% so với kỳ 1 tháng 1/2026, đạt 519,74 triệu USD. Bên cạnh đó, khí đốt hoá lỏng
tăng tới hơn 121%, đạt 145,69 triệu USD. Điều này phản ánh nhu cầu
năng lượng phục vụ sản xuất và tiêu dùng gia tăng, đồng thời có thể chịu tác
động từ biến động giá năng lượng trên thị trường thế giới.
Trong khi đó, nhóm hàng công nghệ cao có sự phân hóa rõ rệt. Nhập khẩu máy
vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng hơn 144 triệu USD (tương đương
1,81%), đạt 8,1 tỷ USD. Tuy nhiên, hai nhóm hàng vốn có tỷ trọng lớn khác là
máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và điện thoại các loại cùng linh kiện lại
giảm lần lượt 2,96% và 7,82% so với kỳ 1 tháng 1/2026.
Sự suy giảm ở các nhóm hàng này đã kìm hãm đà tăng chung của nhập khẩu trong
kỳ. Điều này phần nào phản ánh nhịp độ nhập khẩu linh kiện, máy móc và nguyên
vật liệu đầu vào của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn nhập khẩu
mạnh trước đó.
Khu vực FDI dù vẫn giữ vai trò chi
phối trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam với hơn 72% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước nhưng chỉ tăng nhẹ 0,26%, đạt
15,35 tỷ USD. Sự phụ thuộc lớn vào khu vực FDI cũng đồng nghĩa
với việc nền kinh tế Việt Nam chịu tác động mạnh từ các quyết định chiến lược
của tập đoàn mẹ ở nước ngoài.
Khi thị trường thế giới biến động, nhu cầu tiêu
dùng suy giảm hoặc chuỗi cung ứng toàn cầu gặp gián đoạn, kim ngạch xuất nhập
khẩu của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng nhanh chóng.
Trong nửa đầu tháng 2/2026, do tổng trị giá nhập khẩu cao hơn trị giá xuất khẩu đã kéo cán cân thương mại tạm thời thâm hụt 947,92 triệu USD. Tính chung từ đầu năm 2026, do xuất siêu gần 1,8 tỷ USD trong tháng đầu năm nên cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái thâm hụt cao, ở mức 2,9 tỷ USD.
Cán cân thương mại thâm hụt gần 1,8 tỷ USD trong tháng đầu năm
19:55, 10/02/2026
Cán cân thương mại thâm hụt hơn 3,2 tỷ USD ngay đầu năm
Trong phiên 24/2, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên hôm qua (23/2). Với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch đồng loạt tăng 100-400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp tăng tới 1 triệu đồng/lượng...
Ngành ngân hàng Mỹ lãi gần 300 tỷ USD trong một năm
Ngành ngân hàng Mỹ đạt lợi nhuận kỷ lục gần 300 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump...
Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, tín hiệu cho phép đồng nhân dân tệ tăng giá?
Dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ảm đạm, đồng nhân dân tệ đã ở trong xu hướng tăng giá trong những tháng gần đây...
Giá vàng nhảy vọt lên mức cao nhất 3 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng gần 8 tấn
Nhu cầu phòng ngừa rủi ro đang tăng mạnh, và thị trường kim loại quý cũng sôi đông hơn khi kỳ nghỉ Tết âm lịch ở nhiều nước châu Á đã khép lại...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: