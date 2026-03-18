Trang chủ Kinh tế số

Giá Bitcoin tăng, lượng Bitcoin nạp vào các sàn tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo thận trọng

Bạch Dương

18/03/2026, 15:01

Giới giao dịch hiện đang theo dõi sát sao dòng tiền ETF, biến động giá dầu và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm nay để xác định xu hướng thị trường...

Ảnh minh hoạ.

CryptoQuant báo cáo các sàn giao dịch tiền điện tử đã ghi nhận lượng Bitcoin nạp vào đã tăng đột biến trong đầu tuần này. Diễn biến này khiến một số chuyên gia cảnh báo về khả năng xuất hiện làn sóng chốt lời ngắn hạn.

Trong báo cáo công bố ngày 17/3, ông Julio Moreno, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant, cho biết khoảng 6.100 Bitcoin đã được nạp thêm vào các sàn giao dịch trong ngày 16/3, mức cao nhất kể từ ngày 20/2. 

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá Bitcoin đã tăng khoảng 12% từ đầu tháng, chạm mức cao nhất trong 6 tuần, gần 76.000 USD vào ngày 17/3.

Thông thường, các nhà giao dịch sẽ chuyển Bitcoin lên sàn để chuẩn bị bán ra hoặc hoán đổi sang các đồng ổn định giá như stablecoin.

“Trong lịch sử, mỗi khi xuất hiện sự gia tăng đột biến của các khoản nạp lớn lên sàn, thị trường thường đối mặt với áp lực bán gia tăng", ông Moreno nhận định.

Đáng chú ý, làn sóng dòng tiền này diễn ra ngay trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra hôm nay, sự kiện có thể tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm cả thị trường tiền điện tử.

Hiện tại, thị trường đa phần tin vào kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này, với dữ liệu từ CME Group cho thấy xác suất lên tới 98,9%. Khả năng tăng lãi suất chỉ ở mức 1,1%.

Dữ liệu từ TradingView cũng cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin đã ba lần chạm mốc 75.000 USD trên sàn Coinbase nhưng đều không thể bứt phá thành công.

Tính đến thời điểm bài viết, giá Bitcoin hiện đã lui về giao dịch quanh mốc 74.000 USD, vốn hoá ghi nhận khoảng 1.484 tỷ USD. 

Trước diễn biến giá Bitcoin tăng mới đây, ông Dominick John, chuyên gia phân tích tại Zeus Research, cảnh báo không nên xem đây là khởi đầu của xu hướng tăng bền vững.

Ông nhận định những nhịp tăng do hiệu ứng "ép bán khống" (Short Squeeze) chỉ mang tính ngắn hạn nếu đằng sau không có lực cầu thực sự, và có thể suy yếu chỉ sau vài ngày đến vài tuần. 

Hiệu ứng "ép bán khống" xảy ra khi giá tài sản tăng đột ngột, khiến nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế bán (kỳ vọng giá giảm) mua lại để cắt lỗ. Hành động mua lại hàng loạt này vô tình tạo thêm lực cầu khổng lồ, đẩy giá cao hơn và có thể tạo ra một vòng xoáy tăng giá trong ngắn hạn.

Theo số liệu từ SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã hút ròng 767,3 triệu USD trong tuần trước, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương. Các quỹ ETF Ether giao ngay cũng hút khoảng 160,8 triệu USD trong cùng giai đoạn.

Theo CoinMarketCap, giới giao dịch hiện đang theo dõi sát dòng tiền vào ETF, biến động giá dầu và quyết định lãi suất hôm nay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo của thị trường.

bitcoin Cục dự trữ liên bang Mỹ kinh tế số tài sản mã hoá tài sản số

Đọc thêm

Hà Tĩnh đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng công dân số iHaTinh

Hà Tĩnh chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng công dân số iHaTinh, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, tạo kênh tương tác nhanh giữa người dân và chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ trên môi trường số.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ không xử phạt, thu hồi vốn đối với nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định

Đối với các nhiệm vụ không đạt mục tiêu, gây thiệt hại về tài sản, thiết bị, tuy nhiên quá trình thực hiện đã tuân thủ đúng, đầy đủ quy định, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ không xử phạt vi phạm, thu hồi đối với phần kinh phí đã sử dụng...

Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A

Được giới thiệu vào đầu năm tại CES 2026, Intel Core Ultra series 3 đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển vi xử lý công nghệ tiến trình 18A, mang đến khả năng xử lý AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ cho các dòng laptop…

Công nghiệp bán dẫn Đài Loan đứng trước cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu

Đài Loan, trung tâm sản xuất các dòng chip tiên tiến hàng đầu thế giới, đang đứng trước nguy cơ hứng chịu cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu...

Hãng Trung Quốc tung điện thoại gập “không nếp gấp”, thách thức Samsung và Apple

Với sản phẩm điện thoại gập mới được ra mắt, OPPO đã chứng minh năng lực trong xử lý nếp gấp bản lề - điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng

25% nguồn cung căn hộ mới có giá trên 100 triệu đồng/m2

An Giang: Đề nghị rà soát phương án công nghệ, tài chính Dự án metro Phú Quốc

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

