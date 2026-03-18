Giá Bitcoin tăng, lượng Bitcoin nạp vào các sàn tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo thận trọng

CryptoQuant báo cáo các sàn giao dịch tiền điện tử đã ghi nhận lượng Bitcoin nạp vào đã tăng đột biến trong đầu tuần này. Diễn biến này khiến một số chuyên gia cảnh báo về khả năng xuất hiện làn sóng chốt lời ngắn hạn.

Trong báo cáo công bố ngày 17/3, ông Julio Moreno, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant, cho biết khoảng 6.100 Bitcoin đã được nạp thêm vào các sàn giao dịch trong ngày 16/3, mức cao nhất kể từ ngày 20/2.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá Bitcoin đã tăng khoảng 12% từ đầu tháng, chạm mức cao nhất trong 6 tuần, gần 76.000 USD vào ngày 17/3.

Thông thường, các nhà giao dịch sẽ chuyển Bitcoin lên sàn để chuẩn bị bán ra hoặc hoán đổi sang các đồng ổn định giá như stablecoin.

“Trong lịch sử, mỗi khi xuất hiện sự gia tăng đột biến của các khoản nạp lớn lên sàn, thị trường thường đối mặt với áp lực bán gia tăng", ông Moreno nhận định.

Đáng chú ý, làn sóng dòng tiền này diễn ra ngay trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra hôm nay, sự kiện có thể tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm cả thị trường tiền điện tử.

Hiện tại, thị trường đa phần tin vào kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này, với dữ liệu từ CME Group cho thấy xác suất lên tới 98,9%. Khả năng tăng lãi suất chỉ ở mức 1,1%.

Dữ liệu từ TradingView cũng cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin đã ba lần chạm mốc 75.000 USD trên sàn Coinbase nhưng đều không thể bứt phá thành công.

Tính đến thời điểm bài viết, giá Bitcoin hiện đã lui về giao dịch quanh mốc 74.000 USD, vốn hoá ghi nhận khoảng 1.484 tỷ USD.

Trước diễn biến giá Bitcoin tăng mới đây, ông Dominick John, chuyên gia phân tích tại Zeus Research, cảnh báo không nên xem đây là khởi đầu của xu hướng tăng bền vững.

Ông nhận định những nhịp tăng do hiệu ứng "ép bán khống" (Short Squeeze) chỉ mang tính ngắn hạn nếu đằng sau không có lực cầu thực sự, và có thể suy yếu chỉ sau vài ngày đến vài tuần.

Hiệu ứng "ép bán khống" xảy ra khi giá tài sản tăng đột ngột, khiến nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế bán (kỳ vọng giá giảm) mua lại để cắt lỗ. Hành động mua lại hàng loạt này vô tình tạo thêm lực cầu khổng lồ, đẩy giá cao hơn và có thể tạo ra một vòng xoáy tăng giá trong ngắn hạn.

Theo số liệu từ SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã hút ròng 767,3 triệu USD trong tuần trước, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương. Các quỹ ETF Ether giao ngay cũng hút khoảng 160,8 triệu USD trong cùng giai đoạn.

Theo CoinMarketCap, giới giao dịch hiện đang theo dõi sát dòng tiền vào ETF, biến động giá dầu và quyết định lãi suất hôm nay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo của thị trường.