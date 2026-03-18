Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

Hoàng Bách

18/03/2026, 14:59

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, dự thảo Nghị định nêu nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển không phải dành một phần diện tích đất ở trong khu đô thị lấn biển để xây dựng nhà ở xã hội…

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, Nghị định gồm 9 điều. Trong đó, tại Điều 5 quy định về đất đai, tài nguyên, môi trường, một số cơ chế đáng chú ý đã được đề xuất.

Cụ thể, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển không phải dành một phần diện tích đất ở trong khu đô thị lấn biển để xây dựng nhà ở xã hội, không phải bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi khu đô thị lấn biển đó.

Tuy nhiên, nhà đầu tư phải đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội. Khoản này bao gồm: Tiền sử dụng đất của 10% diện tích đất ở của dự án được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai; Số tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xác định bằng tỷ lệ của 10% diện tích đất ở trên tổng diện tích đất của dự án nhân với tổng chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, tính theo suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm tính tiền sử dụng đất theo quy định, không bao gồm chi phí san lấp, chi phí lấn biển.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được chuyển nhượng một phần dự án đối với phần diện tích sau khi đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết. Đồng thời, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án được cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết.

Nhà đầu tư thuê lại quyền sử dụng đất thuộc phạm vi khu vực khu đô thị lấn biển, quyền và nghĩa vụ được xác định tương ứng với hình thức thanh toán tiền thuê đất.

Cụ thể, nếu trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ như người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; nếu trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ như người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của Luật Đất đai.

Việc thăm dò, khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường và cát biển nhóm III, nhóm IV để phục vụ thi công các hạng mục của dự án khu đô thị lấn biển thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản. Trường hợp đã khai thác hết trữ lượng khoáng sản tại các mỏ khoáng sản quy định tại Điều này trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ dự án, trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của UBND Thành phố Đà Nẵng, UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường và cát biển nhóm III, nhóm IV.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định giao khu vực biển để thực hiện dự án khai thác khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kể cả trường hợp phạm vi khu vực biển đề nghị giao nằm một phần trong vùng biển 06 hải lý và một phần ngoài vùng biển 06 hải lý với điều kiện khu vực biển được giao không chồng lấn với địa phương khác và không thuộc khu vực cấm/hạn chế hoặc đã có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.

Nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được phép chuyển nhượng nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tối đa không quá 50% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư, nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề trên một khu vực có quy mô về dân số là 10.000 người thì chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu tối đa không quá 250 căn nhà, trừ dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được phép chuyển nhượng công trình xây dựng, bao gồm căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ văn phòng và diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng tối đa không quá 50% số lượng công trình xây dựng trong khu đô thị lấn biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Điều kiện chuyển nhượng công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài áp dụng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Khi tiêu chuẩn sống của giới thượng lưu ngày càng nâng cao, những không gian sống kết nối thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo riêng tư tuyệt đối trở thành tiêu chí quan trọng của bất động sản hạng sang. Tại Hà Nội, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences giới thiệu bộ sưu tập tư dinh trên không độc bản với bể bơi và sân vườn riêng cho từng căn hộ, kiến tạo trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ngay giữa lòng đô thị.

Nguồn cung căn hộ chung cư mới đóng góp tới 62% tổng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2025, với cơ cấu dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. Cụ thể, khoảng 25% nguồn cung căn hộ mới năm 2025, tương đương hơn 20 nghìn căn có giá trên 100 triệu đồng/m2, gấp gần 10 lần so với năm trước…

Chiều 17/3, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng các sở ngành đã đi khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú ở cửa ngõ phía Đông…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ủng hộ định hướng phát triển của Quảng Ninh, trong đó có đề án trở thành đô thị loại I và xây dựng các động lực tăng trưởng mới...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng trong tháng 10, hướng tới vận hành toàn tuyến năm 2028…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy