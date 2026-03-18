Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, dự thảo Nghị định nêu nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển không phải dành một phần diện tích đất ở trong khu đô thị lấn biển để xây dựng nhà ở xã hội…

Theo dự thảo, Nghị định gồm 9 điều. Trong đó, tại Điều 5 quy định về đất đai, tài nguyên, môi trường, một số cơ chế đáng chú ý đã được đề xuất.

Cụ thể, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển không phải dành một phần diện tích đất ở trong khu đô thị lấn biển để xây dựng nhà ở xã hội, không phải bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi khu đô thị lấn biển đó.

Tuy nhiên, nhà đầu tư phải đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội. Khoản này bao gồm: Tiền sử dụng đất của 10% diện tích đất ở của dự án được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai; Số tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xác định bằng tỷ lệ của 10% diện tích đất ở trên tổng diện tích đất của dự án nhân với tổng chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, tính theo suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm tính tiền sử dụng đất theo quy định, không bao gồm chi phí san lấp, chi phí lấn biển.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được chuyển nhượng một phần dự án đối với phần diện tích sau khi đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết. Đồng thời, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án được cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết.

Nhà đầu tư thuê lại quyền sử dụng đất thuộc phạm vi khu vực khu đô thị lấn biển, quyền và nghĩa vụ được xác định tương ứng với hình thức thanh toán tiền thuê đất.

Cụ thể, nếu trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ như người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; nếu trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ như người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của Luật Đất đai.

Việc thăm dò, khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường và cát biển nhóm III, nhóm IV để phục vụ thi công các hạng mục của dự án khu đô thị lấn biển thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản. Trường hợp đã khai thác hết trữ lượng khoáng sản tại các mỏ khoáng sản quy định tại Điều này trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ dự án, trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của UBND Thành phố Đà Nẵng, UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường và cát biển nhóm III, nhóm IV.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định giao khu vực biển để thực hiện dự án khai thác khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kể cả trường hợp phạm vi khu vực biển đề nghị giao nằm một phần trong vùng biển 06 hải lý và một phần ngoài vùng biển 06 hải lý với điều kiện khu vực biển được giao không chồng lấn với địa phương khác và không thuộc khu vực cấm/hạn chế hoặc đã có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.

Nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được phép chuyển nhượng nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tối đa không quá 50% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư, nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề trên một khu vực có quy mô về dân số là 10.000 người thì chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu tối đa không quá 250 căn nhà, trừ dự án thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển được phép chuyển nhượng công trình xây dựng, bao gồm căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ văn phòng và diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng tối đa không quá 50% số lượng công trình xây dựng trong khu đô thị lấn biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Điều kiện chuyển nhượng công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài áp dụng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.