Tài chính

Nửa đầu tháng 10: Xuất nhập khẩu giảm tốc, cán cân thương mại vẫn thặng dư hơn 650 triệu USD

Hoàng Sơn

21/10/2025, 08:33

Theo Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 10/2025, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chững lại khi tổng kim ngạch giảm hơn 2,5% so với kỳ trước. Tuy nhiên, nhờ xuất khẩu tăng nhẹ và nhập khẩu giảm gần 6%, cán cân thương mại trong kỳ vẫn thặng dư 653,69 triệu USD…

Cán cân thương mại vẫn thặng dư hơn 650 triệu USD
Cán cân thương mại vẫn thặng dư hơn 650 triệu USD

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2025 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 15/10/2025) đạt 38,04 tỷ USD, giảm 2,59% (tương đương 1,01 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 9/2025.

Dù hoạt động giao thương chững lại trong kỳ nhưng tính chung từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 10/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước vẫn đạt 718,85 tỷ USD, tăng 17,36% (tương đương 106,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.

Các nhóm hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao vốn đóng vai trò là “đầu kéo” của xuất khẩu lại ghi nhận mức sụt giảm mạnh dù trị giá xuất khẩu vẫn đạt trên 1 tỷ USD. Cụ thể, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 464,22 triệu USD (tương đương 9,56%). Đồng thời, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 95,01 triệu USD (tương đương 3,77%).

(Báo cáo từ Cục Hải quan)

Về cơ cấu xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong nửa đầu tháng 10/2025 đạt 19,34 tỷ USD, tăng 0,75% (tương ứng 144,51 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 9/2025.

Trong đó, 3 nhóm hàng ghi nhận mức tăng trên 100 triệu USD bao gồm: hàng thuỷ sản với mức tăng 115,43 triệu USD (tương đương 26,76%); phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 146,79 triệu USD (tương đương 22,77%) và giày dép các loại tăng 173,26 triệu USD (tăng 23,56%). Đáng chú ý, dầu thô ghi nhận mức tăng đột biến 405,64% tương đương 76,24 triệu USD so với nửa đầu tháng trước.

Ngược lại, sự sụt giảm mạnh của nhiều mặt hàng nông sản và nguyên liệu truyền thống khác cũng là nguyên nhân kìm hãm đà tăng của tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo đó, hàng rau quả giảm 187,36 triệu USD (tương đương 28,96%); phân bón giảm 26,61 triệu USD (tương đương 55,56%) hay quặng và khoáng sản khác giảm 4,46 triệu USD (tương đương 48,24%)

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nửa đầu tháng 10/2025, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt 368,13 tỷ USD, tăng 16,14%, tương ứng tăng 51,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trên 26 tỷ USD (tương đương 47,14%) với tổng trị giá đạt 81,89 tỷ USD.

Ngoài ra, tính đến hết ngày 15/10, 8 nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trên 1 tỷ USD bao gồm thủy sản; giày dép; phương tiện vận tải; điện thoại; dệt may; cà phê; đồ chơi, dụng cụ thể thao và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.

Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 10/2025 và kỳ 1 tháng 9/2025. Nguồn: Cục Hải quan
Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 10/2025 và kỳ 1 tháng 9/2025. Nguồn: Cục Hải quan

Dựa theo số liệu thống kê của Cục Hải quan cho thấy, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục nắm vai trò chủ đạo trong hoạt động xuất khẩu.

Theo đó, trong kỳ 1 tháng 10/2025, trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 15,18 tỷ USD, chiếm 78,46% tổng kim ngạch xuất khẩu trên cả nước. So với kỳ 1 tháng 9/2025, trị giá xuất khẩu của khu vực này chỉ giảm nhẹ 0,19%. Tính đến hết ngày 15/10 , tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 277,57 tỷ USD, tăng 22,35%, tương đương 50,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 10 đạt 18,69 tỷ USD, giảm mạnh 5,81%, tương ứng 1,15 tỷ USD so với đầu tháng 9/2025.

Nguyên nhân chính xuất phát từ sự sụt giảm mạnh của ba nhóm hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao sau khi ghi nhận mức tăng trên 100 triệu USD.

Theo đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; và nhóm điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận mức giảm lần lượt là 878 triệu USD (12,41%); 173,9 triệu USD (6,35%) và 106,58 triệu USD (17,22%).

Dù vậy, mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; cùng với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác vẫn là hai hai nhóm ghi nhận tổng trị giá nhập khẩu cao nhất khi đều đạt trên 2 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 10/2025 và kỳ 1 tháng 9/2025. Nguồn: Cục Hải quan
Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 10/2025 và kỳ 1 tháng 9/2025. Nguồn: Cục Hải quan

Khu vực doanh nghiệp FDI cũng chiếm tỷ trọng lớn trong nhập khẩu, đạt 13,27 tỷ USD trong nửa đầu tháng 10, tương đương 70,97% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

So với kỳ 1 tháng 9/2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này trong kỳ sụt giảm 1,2 tỷ USD, tương đương 8,27%. Tuy nhiên, tính đến hết nửa đầu tháng 10/2025, trị giá nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI vẫn đạt 239,64 tỷ USD, tăng 27,23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 10/2025, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 350,72 tỷ USD, tăng 18,68% (tương đương 55,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn đứng vị trí đầu tiên với mức tăng cao nhất là 32,72 tỷ USD (39,17%). Tiếp theo, nhóm máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng cũng tăng 9,31 tỷ USD (24,8%); sản phẩm từ chất dẻo tăng 1,5 tỷ USD (21,92%); kim loại thường khác tăng 1,3 tỷ USD (17,66%); sản phẩm từ sắt thép tăng 1,29 tỷ USD (25,94%); sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 1,24 tỷ USD (tương ứng 50,34%) so với cùng kỳ năm 2024.

Dù trong kỳ tổng kim ngạch xuất xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 0,75% nhưng tổng kim ngạch nhập khẩu giảm gần 6%, kéo cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 10/2025 thặng dư 653,69 triệu USD. Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 10/2025 cán cân thương mại thặng dư 17,41 tỷ USD.

cán cân thương mại cục hải quan doanh nghiệp FDI Kim ngạch nhập khẩu thặng dư thương mại xuất khẩu xuất nhập khẩu xuất siêu

