Cán cân thương mại xuất siêu hơn 140 triệu trong nửa đầu tháng 11

Dòng chảy thương mại có phần chững nhịp ở chiều xuất khẩu khi nhập khẩu tăng hơn 2%, song cán cân vẫn nghiêng về phía thặng dư với mức xuất siêu 140,76 triệu USD trong nửa đầu tháng 11/2025…

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11/2025 (từ ngày 1 đến 15/11), tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 38,35 tỷ USD. Con số này tăng 0,84% (tương đương 318,2 triệu USD) so với nửa đầu tháng 10,ư; đồng thời cao hơn gần 13% (tương đương 4,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước cho thấy hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam vẫn trên đà tích cực.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước cán mốc 801,02 tỷ USD, tăng trên 17% (tương đương 117,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024 dù trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Riêng về xuất khẩu, nửa đầu tháng 11 ghi nhận kim ngạch đạt 19,25 tỷ USD, giảm nhẹ khoảng 0,5% (tương đương 97,35 triệu USD) so với nửa đầu tháng 10. Trong số 5 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, có tới 3 nhóm giảm giá trị.

Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận mức giảm mạnh nhất là 245,5 triệu USD (tương đương 10,2%). Hàng dệt may và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng cũng lần lượt giảm hơn 93 triệu USD (tương đương 6,28%) và 65 triệu USD (tương đương 2,68%).

Bên cạnh đó, mặt hàng dầu thô tuy chỉ giảm 28,05 triệu USD về giá trị tuyệt đối, nhưng mức giảm theo tỷ lệ lại khá mạnh, lên tới gần 30% so với nửa đầu tháng 10, cho thấy nhu cầu hoặc giá xuất khẩu mặt hàng này đang có chiều hướng đi xuống trong ngắn hạn.

Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 11/2025 và kỳ 1 tháng 10/2025. Nguồn: Vneconomy tổng hợp từ Cục Hải quan.

Tính từ đầu năm, duy nhất nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng trên 30 tỷ USD (tương đương 48,32%), đạt tổng kim ngạch hơn 92 tỷ USD, tiếp tục là đầu tàu của xuất khẩu. Ngoài ra, 9 nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trên 1 tỷ USD bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận; cà phê; hàng dệt may; điện thoại các loại và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; giày dép các loại; hàng thuỷ sản và hàng rau quả.

Tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 11, xuất khẩu của Việt Nam đạt 410,28 tỷ USD, tăng hơn 56,8 tỷ USD (tương đương 16,09%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng công nghệ cao và hàng gia công tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ cho tăng trưởng xuất khẩu. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng thêm hơn 423 triệu USD, tương đương gần 10%. Giày dép các loại cũng tăng 122,1 triệu USD (tương đương 13,44%).

Đặc biệt, nhóm quặng và khoáng sản khác dù chỉ tăng hơn 11 triệu USD nhưng so với kỳ trước đó nhưng mức tăng tương đối lên tới hơn 230%.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò then chốt. Trong nửa đầu tháng 11, giá trị xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 15,24 tỷ USD, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Như vậy, trị giá xuất khẩu của khu vực này tăng nhẹ 0,4% so với kỳ 1 tháng 10/2025 và tăng tới 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của khu vực này cũng đạt hơn 310 tỷ USD, tăng gần 23%, cho thấy quy mô hoạt động và mức độ mở rộng sản xuất của nhóm doanh nghiệp FDI vẫn đang gia tăng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam ghi nhận mức tăng rõ rệt trong nửa đầu tháng 11 với kim ngạch nhập khẩu đạt 19,11 tỷ USD, cao hơn khoảng 2,22% (tương đương 415,58 triệu USD) so với nửa đầu tháng 10.

Động lực chính đến từ nhu cầu nhập khẩu đối với nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đây là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trên 400 triệu USD với trị giá nhập khẩu là 6,62 tỷ USD, tương đương 6,87% so với cùng kỳ tháng 10/2025. Đáng chú ý, nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tuy chỉ tăng khoảng 38 triệu USD nhưng mức tăng theo tỷ lệ lại gần 51%.

Ngoài nhóm nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác cũng ghi nhận trị giá nhập khẩu trên 2 tỷ USD dù chỉ tăng 29,27 triệu USD, tương đương 1,14%.

Trong khi nhiều mặt hàng trong nhóm công nghiệp công nghệ cao tăng mạnh thì nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận mức giảm sâu nhất về nhập khẩu, giảm hơn 73 triệu USD, tương ứng trên 14%.

Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 11/2025 và kỳ 1 tháng 10/2025. Nguồn: Vneconomy tổng hợp từ Cục Hải quan.

Tính từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 11/2025, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 390,74 tỷ USD, tăng 60,5 tỷ USD (tương đương 18,32%) so với cùng kỳ năm ngoái. Hai nhóm có mức tăng tuyệt đối lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đều tăng trên 10 tỷ USD.

Theo đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với mức tăng cao nhất là 36,54 tỷ USD (39,14%). Tiếp theo, nhóm máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng cũng tăng 10,07 tỷ USD (23,95%).

Bên cạnh đó, 6 nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trên 1 tỷ USD bao gồm: sản phẩm từ chất dẻo tăng 1,66 tỷ USD (21,76%); kim loại thường khác tăng 1,49 tỷ USD (18,07%); sản phẩm từ sắt thép tăng 1,43 tỷ USD (25,58%); sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 1,42 tỷ USD (51,61%); hạt điều tăng 1,14 tỷ USD (38,4%) và dây điện và dây cáp điện tăng 1,02 tỷ USD (35,13%) so với cùng kỳ năm 2024.

Tương tự như ở chiều xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam. Riêng trong nửa đầu tháng 11, kim ngạch nhập khẩu của khối này đạt khoảng 13,59 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

So với kỳ 1 tháng 10/2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này trong kỳ tăng 319,89 triệu USD (tương đương 2,41%); đồng thời cao hơn xấp xỉ 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, tức tăng 27,44%. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2025, tổng trị giá nhập khẩu của khu vực FDI đạt 268,15 tỷ USD, tăng 27,62% so với cùng kỳ năm 2024.