Chủ Nhật, 23/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Cán cân thương mại xuất siêu hơn 140 triệu trong nửa đầu tháng 11

Hoàng Sơn

22/11/2025, 18:48

Dòng chảy thương mại có phần chững nhịp ở chiều xuất khẩu khi nhập khẩu tăng hơn 2%, song cán cân vẫn nghiêng về phía thặng dư với mức xuất siêu 140,76 triệu USD trong nửa đầu tháng 11/2025…

Cán cân thương mại vẫn xuất siêu 140,76 triệu USD dù xuất khẩu chững lại trong nửa đầu tháng 11/2025
Cán cân thương mại vẫn xuất siêu 140,76 triệu USD dù xuất khẩu chững lại trong nửa đầu tháng 11/2025

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11/2025 (từ ngày 1 đến 15/11), tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 38,35 tỷ USD. Con số này tăng 0,84% (tương đương 318,2 triệu USD) so với nửa đầu tháng 10,ư; đồng thời cao hơn gần 13% (tương đương 4,39 tỷ USD)  so với cùng kỳ năm trước cho thấy hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam vẫn trên đà tích cực.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước cán mốc 801,02 tỷ USD, tăng trên 17% (tương đương 117,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Riêng về xuất khẩu, nửa đầu tháng 11 ghi nhận kim ngạch đạt 19,25 tỷ USD, giảm nhẹ khoảng 0,5% (tương đương 97,35 triệu USD) so với nửa đầu tháng 10. Trong số 5 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, có tới 3 nhóm giảm giá trị.

Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận mức giảm mạnh nhất là 245,5 triệu USD (tương đương 10,2%). Hàng dệt may và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng cũng lần lượt giảm hơn 93 triệu USD (tương đương 6,28%) và 65 triệu USD  (tương đương 2,68%).

Bên cạnh đó, mặt hàng dầu thô tuy chỉ giảm 28,05 triệu USD về giá trị tuyệt đối, nhưng mức giảm theo tỷ lệ lại khá mạnh, lên tới gần 30% so với nửa đầu tháng 10, cho thấy nhu cầu hoặc giá xuất khẩu mặt hàng này đang có chiều hướng đi xuống trong ngắn hạn.

Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 11/2025 và kỳ 1 tháng 10/2025. Nguồn: Vneconomy tổng hợp từ Cục Hải quan.
Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 11/2025 và kỳ 1 tháng 10/2025. Nguồn: Vneconomy tổng hợp từ Cục Hải quan.

Tính từ đầu năm, duy nhất nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng trên 30 tỷ USD (tương đương 48,32%), đạt tổng kim ngạch hơn 92 tỷ USD, tiếp tục là đầu tàu của xuất khẩu.

Ngoài ra, 9 nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trên 1 tỷ USD bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận; cà phê; hàng dệt may; điện thoại các loại và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; giày dép các loại; hàng thuỷ sản và hàng rau quả.

Tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 11, xuất khẩu của Việt Nam đạt 410,28 tỷ USD, tăng hơn 56,8 tỷ USD (tương đương 16,09%) so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tuy nhiên, một số nhóm hàng công nghệ cao và hàng gia công tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ cho tăng trưởng xuất khẩu. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng thêm hơn 423 triệu USD, tương đương gần 10%. Giày dép các loại cũng tăng 122,1 triệu USD (tương đương 13,44%).

Đặc biệt, nhóm quặng và khoáng sản khác dù chỉ tăng hơn 11 triệu USD nhưng so với kỳ trước đó nhưng mức tăng tương đối lên tới hơn 230%.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò then chốt. Trong nửa đầu tháng 11, giá trị xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 15,24 tỷ USD, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Như vậy, trị giá xuất khẩu của khu vực này tăng nhẹ 0,4% so với kỳ 1 tháng 10/2025 và tăng tới 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  Tính từ đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của khu vực này cũng đạt hơn 310 tỷ USD, tăng gần 23%, cho thấy quy mô hoạt động và mức độ mở rộng sản xuất của nhóm doanh nghiệp FDI vẫn đang gia tăng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam ghi nhận mức tăng rõ rệt trong nửa đầu tháng 11 với kim ngạch nhập khẩu đạt 19,11 tỷ USD, cao hơn khoảng 2,22% (tương đương 415,58 triệu USD) so với nửa đầu tháng 10.

Động lực chính đến từ nhu cầu nhập khẩu đối với nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đây là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trên 400 triệu USD với trị giá nhập khẩu là 6,62 tỷ USD, tương đương 6,87% so với cùng kỳ tháng 10/2025. Đáng chú ý, nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tuy chỉ tăng khoảng 38 triệu USD nhưng mức tăng theo tỷ lệ lại gần 51%.

Ngoài nhóm nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác cũng ghi nhận trị giá nhập khẩu trên 2 tỷ USD dù chỉ tăng 29,27 triệu USD, tương đương 1,14%.

Trong khi nhiều mặt hàng trong nhóm công nghiệp công nghệ cao tăng mạnh thì nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận mức giảm sâu nhất về nhập khẩu, giảm hơn 73 triệu USD, tương ứng trên 14%.

Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 11/2025 và kỳ 1 tháng 10/2025. Nguồn: Vneconomy tổng hợp từ Cục Hải quan.
Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 1 tháng 11/2025 và kỳ 1 tháng 10/2025. Nguồn: Vneconomy tổng hợp từ Cục Hải quan.

Tính từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 11/2025, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 390,74 tỷ USD, tăng 60,5 tỷ USD (tương đương 18,32%) so với cùng kỳ năm ngoái. Hai nhóm có mức tăng tuyệt đối lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đều tăng trên 10 tỷ USD.

Theo đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với mức tăng cao nhất là 36,54 tỷ USD (39,14%). Tiếp theo, nhóm máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng cũng tăng 10,07 tỷ USD (23,95%).

Bên cạnh đó, 6 nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trên 1 tỷ USD bao gồm: sản phẩm từ chất dẻo tăng 1,66 tỷ USD (21,76%); kim loại thường khác tăng 1,49 tỷ USD (18,07%); sản phẩm từ sắt thép tăng 1,43 tỷ USD (25,58%); sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 1,42 tỷ USD (51,61%); hạt điều tăng 1,14 tỷ USD (38,4%) và dây điện và dây cáp điện tăng 1,02 tỷ USD (35,13%) so với cùng kỳ năm 2024.

Tương tự như ở chiều xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam. Riêng trong nửa đầu tháng 11, kim ngạch nhập khẩu của khối này đạt khoảng 13,59 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

So với kỳ 1 tháng 10/2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này trong kỳ tăng 319,89 triệu USD (tương đương 2,41%); đồng thời cao hơn xấp xỉ 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, tức tăng 27,44%. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2025, tổng trị giá nhập khẩu của khu vực FDI đạt 268,15 tỷ USD, tăng 27,62% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù trong kỳ tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 0,5% và tổng kim ngạch nhập khẩu tăng hơn 2,2% nhưng cán cân thương mại của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 vẫn duy trì trạng thái xuất siêu 140,76 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến nửa đầu tháng 11, cán cân thương mại thặng dư 2,6 tỷ USD.

Xuất siêu gần 20 tỷ USD, thu ngân sách ngành Hải quan 10 tháng vượt mốc 379.000 tỷ đồng

13:11, 11/11/2025

Xuất siêu gần 20 tỷ USD, thu ngân sách ngành Hải quan 10 tháng vượt mốc 379.000 tỷ đồng

Cán cân thương mại nửa cuối tháng 10 tiếp tục thặng dư dù xuất khẩu sụt giảm

10:46, 08/11/2025

Cán cân thương mại nửa cuối tháng 10 tiếp tục thặng dư dù xuất khẩu sụt giảm

Nửa đầu tháng 10: Xuất nhập khẩu giảm tốc, cán cân thương mại vẫn thặng dư hơn 650 triệu USD

08:33, 21/10/2025

Nửa đầu tháng 10: Xuất nhập khẩu giảm tốc, cán cân thương mại vẫn thặng dư hơn 650 triệu USD

Từ khóa:

cán cân thương mại cục hải quan hàng hoá nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu kim ngạch nhập khẩu kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu tài chính thặng dư thương mại xuất khẩu xuất nhập khẩu Việt Nam xuất siêu

Đọc thêm

Ba doanh nghiệp giảm giá bán vàng miếng SJC gấp 6 lần giá mua vào

Ba doanh nghiệp giảm giá bán vàng miếng SJC gấp 6 lần giá mua vào

Trong tuần qua (17 – 22/11), giá mua, bán vàng miếng tại hầu hết các doanh nghiệp đều giảm. Đáng chú ý, giá bán vàng miếng tại 3 doanh nghiệp giảm 600 nghìn đồng/lượng, gấp 6 lần so với giá mua...

Thu ngân sách Quảng Trị vượt mốc 9.400 tỷ đồng, dự kiến tăng trưởng 13,4% trong năm 2025

Thu ngân sách Quảng Trị vượt mốc 9.400 tỷ đồng, dự kiến tăng trưởng 13,4% trong năm 2025

Thu ngân sách trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục ghi nhận đà tăng ổn định, nhiều khoản thu vượt tiến độ, tạo nền tảng cho việc xây dựng dự toán năm 2026 trong bối cảnh tỉnh bước sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa hóa và thị trường tài sản mã hóa đưa ra khung chế tài toàn diện cho các hành vi sai phạm, với mức phạt tiền tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài phạt tiền, dự thảo cũng quy định các biện pháp bổ sung nhằm tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư….

Hải Phòng cấp bổ sung hơn 737 tỷ đồng cho 2 quỹ phát triển

Hải Phòng cấp bổ sung hơn 737 tỷ đồng cho 2 quỹ phát triển

Hải Phòng đã bổ sung hơn 737 tỷ đồng vốn đầu tư công cho quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất…

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Trong bối cảnh dịch Covid, lạm phát cao và bất ổn do xung đột quân sự tại nhiều khu vực trên thế giới những năm gần đây, vàng giúp nhà đầu tư bảo toàn giá trị tài sản và gia tăng lợi nhuận, với mức sinh lời cao hơn hầu hết các kênh đầu tư lớn khác...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vì sao Nhà Trắng tính ngăn các tiểu bang ban hành luật AI?

Kinh tế số

2

Ba doanh nghiệp giảm giá bán vàng miếng SJC gấp 6 lần giá mua vào

Tài chính

3

Sau đợt bán tháo dữ dội, Bitcoin được dự đoán khó chạm mốc 200.000 USD trước năm 2029

Kinh tế số

4

Cán cân thương mại xuất siêu hơn 140 triệu trong nửa đầu tháng 11

Tài chính

5

Nhiều ngôi sao khoa học hàng đầu thế giới về công nghệ, năng lượng xanh, môi trường đến Việt Nam

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy