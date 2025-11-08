Cán cân thương mại nửa cuối tháng 10 tiếp tục thặng dư dù xuất khẩu sụt giảm

Trong nửa cuối tháng 10/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 43,4 tỷ USD, tăng nhẹ 0,25% so với nửa cuối tháng 9. Dù kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 3% trong khi nhập khẩu tăng hơn 4% nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư gần 2 tỷ USD…

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 10/2025 (từ ngày 16/10/2025 đến ngày 31/10/2025) đạt 43,4 tỷ USD, tăng 0,25% (tương đương 110,2 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2025.

Như vậy, tính chung từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 10/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,35% (tương đương 112,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.

Từ đầu năm đến nửa cuối tháng 10/2025, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt xấp xỉ 391 tỷ USD, tăng 54,56 tỷ USD (tương đương 16,22%) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trên 28 tỷ USD (tương đương 47,93%) với tổng trị giá đạt 87,29 tỷ USD. Ngoài ra, 8 nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trên 1 tỷ USD bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận; cà phê; hàng dệt may; điện thoại các loại và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; giày dép các loại và hàng thuỷ sản.

Xét về cơ cấu xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong nửa cuối tháng 10/2025 đạt 22,7 tỷ USD, giảm 3,1% (tương đương 725,6 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 9/2025. Các nhóm hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao tiếp tục ghi nhận đà giảm mạnh dù giá trị xuất khẩu vẫn duy trì trên 2 tỷ USD.

Trong đó, điện thoại các loại và linh kiệm giảm 359,34 triệu USD (tương đương 11,81%) và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 316,96 triệu USD (tương đương 5,54%). Ngoài ra, 2 nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức giảm trên 100 triệu USD bao gồm hàng rau quả giảm 198,38 triệu USD (tương đương 29,78%) và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 103,87 triệu USD (tương đương 3,38%).

Tuy nhiên, sự sụt giảm của các nhóm hàng công nghệ cao được bù đắp phần nào bởi mức tăng từ các nhóm hàng gia công và khai khoáng.

Theo đó, giày dép các loại tăng 150,31 triệu USD (tương đương 15,46%), gỗ và các sản phẩm gỗ tăng 77,26 triệu USD (tương đương 10,27%). Đáng chú ý, nhóm quặng và khoáng sản khác dù trong kỳ chỉ tăng 2,79 triệu USD nhưng mức tăng tương đối cao, tới 180,16% so với nửa cuối tháng 9

Dựa theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm ưu thế lớn trong hoạt động xuất khẩu.

Theo đó, trong kỳ 2 tháng 10/2025, trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 18,08 tỷ USD, chiếm 79,66% tổng kim ngạch xuất khẩu trên cả nước. Song, so với kỳ 2 tháng 9/2025, trị giá xuất khẩu của khu vực này giảm 3,25%. Tuy nhiên, tính chung từ đầu năm, trị giá nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI vẫn đạt 295,66 tỷ USD, tăng 22,81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 2 tháng 10/2025 và kỳ 2 tháng 9/2025. Nguồn: Cục Hải quan.

Như vậy, trong tháng 10/2025, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu đạt 42,05 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Riêng khu vực FDI, con số này chỉ đạt 33,26 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Cùng với đó đà giảm này cũng xuất phát từ sự suy yếu của nhóm hàng công nghiệp công nghệ cao và nhóm nông sản chủ lực của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 10 đạt 20,71 tỷ USD, tăng mạnh 4,21% (tương đương 835,8 triệu USD) so với cuối tháng 9/2025.

Mức tăng này chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu tăng cao đối với nhóm điện thoại các loại và phụ kiện cũng như đá quý, kim loại quý và sản phẩm. Đây là hai nhóm đều ghi nhận mức tăng trên 100 triệu USD, tương đương lần lượt là 18,16% và 154,45% so vời cùng kỳ tháng 9/2025. Đáng chú ý, dù đậu tương chỉ tăng 32,75 triệu USD nhưng so với cuối tháng 9/2025, con số này bật tăng 227,06% chủ yếu phục vụ nhu cầu chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Bên cạnh đó, hai nhóm hàng khác trong nhóm công nghiệp công nghệ cao là mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác dù chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ, lần lượt là 0,66% và 2,45% nhưng vẫn là nhóm có tổng trị giá nhập khẩu lớn nhất khi đều đạt trên 2 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 10/2025, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 371,44 tỷ USD, tăng 58,18 tỷ USD (tương đương 18,57%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với mức tăng cao nhất là 34,61 tỷ USD (39,09%). Tiếp theo, nhóm máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng cũng tăng 9,77 tỷ USD (24,55%); sản phẩm từ chất dẻo tăng 1,59 tỷ USD (22,06%); kim loại thường khác tăng 1,38 tỷ USD (17,58%); sản phẩm từ sắt thép tăng 1,37 tỷ USD (25,87%); sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 1,33 tỷ USD (51,27%) và hạt điều tăng 1,08 tỷ USD (37,1%) so với cùng kỳ năm 2024.

Kim ngạch nhập khẩu của một số nhóm hàng trong kỳ 2 tháng 10/2025 và kỳ 2 tháng 9/2025. Nguồn: Cục Hải quan.

Tương tự cơ cấu xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp FDI cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng trị giá nhập khẩu trên cả nước, đạt 14,74 tỷ USD trong nửa cuối tháng 10, tương đương 71,19% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với kỳ 2 tháng 9/2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này trong kỳ tăng 402,83 triệu USD, tương đương 2,81%. Tính hết nửa cuối tháng 10/2025, trị giá nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 254,44 tỷ USD, tăng 27,56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong tháng 10/2025, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu tại Việt Nam đạt 39,45 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước. Riêng khu vực FDI đạt 28,06 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng trước.