Cận cảnh mưa ngập tại Huế, Quảng Trị

Mưa lớn liên tục từ ngày 16 đến nay đã khiến nhiều khu vực tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị chìm trong nước lũ, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khi nước dâng nhanh, gây chia cắt cục bộ...

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau nhiều trận mưa lớn, tại các xã như Đakrông, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Hải Lăng… tình trạng ngập sâu diễn ra trên diện rộng.

Ở xã miền núi Ba Lòng, hàng loạt tuyến đường và nhà dân chìm trong nước, có điểm ngập khoảng 1 mét. Dòng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến người dân không kịp di chuyển tài sản, nhiều xe máy, ô tô bị ngập trong dòng lũ đục ngầu.

Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 210 hộ với gần 800 người khỏi vùng ngập nặng trong sáng cùng ngày, đưa đến các điểm trú an toàn.

Nhiều khu vực ở xã miền núi Ba Lòng ngập sâu

Nhà dân ở thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu

Lực lượng biên phòng túc trực tại các điểm xung yếu

Nước dâng cao gây chia cắt cục bộ nhiều tuyến đường tại các xã miền núi tỉnh Quảng Trị

Nước tràn vào nhà ngập sâu

Video: Lực lượng chức năng xã Ba Lòng khẩn trương di chuyển các hộ dân vùng ngập lụt đến các điểm tránh trú an toàn

Tại xã Hải Lăng, nước lũ bủa vây nhiều khu dân cư, chảy xiết trên các tuyến đường. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Phong cho biết toàn xã có 5 thôn bị ngập, trong đó Thượng Xá và Mai Đàn là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời đến nơi an toàn khi mực nước tiếp tục tăng.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo người dân không đi qua các vùng ngập sâu

Dọc hai bên sông Thạch Hãn ở phường Quảng Trị, mực nước sông dâng nhanh và tràn vào một số khu dân cư, khiến người dân phải chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm.

Mưa lớn trong những ngày vừa qua làm đất đá sạt lở trên tuyến đường QL9 Đông Hà - Cửa khẩu Lao Bảo

Tại thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu. Chủ tịch UBND phường Phong Điền, ông Hồ Đôn, cho biết nước sông lên nhanh đã gây ngập các tổ dân phố Phong Thu, Đông Thái, Hưng Thái… từ 4,5 đến 5 mét. Toàn phường hiện có 173 nhà bị ngập từ 2 đến 2,5 mét; các khu vực khác ghi nhận mức ngập từ 0,5 đến 0,8 mét.

Nước lũ bủa vây thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền (thành phố Huế) nằm ở hạ du sông Bồ

Nước lũ cũng gây thiệt hại về tài sản. Chợ Phong Mỹ bị ngập 2,5 mét, khiến hàng hóa của 20 hộ tiểu thương bị hư hại. Trên các tuyến giao thông, nhiều đoạn của Tỉnh lộ 6 và Tỉnh lộ 17 bị ngập sâu, cơ quan chức năng buộc phải đặt rào chắn, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Chợ Phong Mỹ ngập rất sâu

Đến 10 giờ cùng ngày, chính quyền phường Phong Điền đã tổ chức sơ tán 129 hộ với 381 người đến nơi trú an toàn, chủ yếu tại các nhà kiên cố của người dân trong khu vực. Nước sông vẫn tiếp tục dâng, lực lượng chức năng đang dồn lực ứng phó, chuẩn bị phương án hỗ trợ thêm các hộ dân còn ở vùng thấp trũng.

Một tuyến đường ở xã Quảng Điền nước chảy xiết được rào chắn phương tiện, không lưu thông.