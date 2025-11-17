Cận cảnh mưa ngập tại Huế, Quảng Trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Nguyễn Thuấn
17/11/2025, 17:07
Mưa lớn liên tục từ ngày 16 đến nay đã khiến nhiều khu vực tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị chìm trong nước lũ, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khi nước dâng nhanh, gây chia cắt cục bộ...
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau nhiều trận mưa lớn, tại các xã như Đakrông, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Hải Lăng… tình trạng ngập sâu diễn ra trên diện rộng.
Ở xã miền núi Ba Lòng, hàng loạt tuyến đường và nhà dân chìm trong nước, có điểm ngập khoảng 1 mét. Dòng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến người dân không kịp di chuyển tài sản, nhiều xe máy, ô tô bị ngập trong dòng lũ đục ngầu.
Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 210 hộ với gần 800 người khỏi vùng ngập nặng trong sáng cùng ngày, đưa đến các điểm trú an toàn.
Tại xã Hải Lăng, nước lũ bủa vây nhiều khu dân cư, chảy xiết trên các tuyến đường. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Phong cho biết toàn xã có 5 thôn bị ngập, trong đó Thượng Xá và Mai Đàn là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời đến nơi an toàn khi mực nước tiếp tục tăng.
Dọc hai bên sông Thạch Hãn ở phường Quảng Trị, mực nước sông dâng nhanh và tràn vào một số khu dân cư, khiến người dân phải chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm.
Tại thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu. Chủ tịch UBND phường Phong Điền, ông Hồ Đôn, cho biết nước sông lên nhanh đã gây ngập các tổ dân phố Phong Thu, Đông Thái, Hưng Thái… từ 4,5 đến 5 mét. Toàn phường hiện có 173 nhà bị ngập từ 2 đến 2,5 mét; các khu vực khác ghi nhận mức ngập từ 0,5 đến 0,8 mét.
Nước lũ cũng gây thiệt hại về tài sản. Chợ Phong Mỹ bị ngập 2,5 mét, khiến hàng hóa của 20 hộ tiểu thương bị hư hại. Trên các tuyến giao thông, nhiều đoạn của Tỉnh lộ 6 và Tỉnh lộ 17 bị ngập sâu, cơ quan chức năng buộc phải đặt rào chắn, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Đến 10 giờ cùng ngày, chính quyền phường Phong Điền đã tổ chức sơ tán 129 hộ với 381 người đến nơi trú an toàn, chủ yếu tại các nhà kiên cố của người dân trong khu vực. Nước sông vẫn tiếp tục dâng, lực lượng chức năng đang dồn lực ứng phó, chuẩn bị phương án hỗ trợ thêm các hộ dân còn ở vùng thấp trũng.
Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...
Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: