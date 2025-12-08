Yêu cầu công bố mẫu nhà phòng chống bão, lụt trước ngày 10/12/2025

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 14480/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, trong đó, Bộ yêu cầu việc thiết kế, công bố thiết kế mẫu nhà phòng chống bão, lụt của các địa phương hoàn thành trước 10/12/2025…

Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 234/CĐ TTg về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng: “Chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho UBND cấp tỉnh đưa ra một số thiết kế nhà mẫu theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của người dân bản địa, để người dân chủ động lựa chọn mẫu phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và phòng chống thiên tai”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành khẩn trương triển khai 4 nội dung:

Thứ nhất, trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước đã thiết kế, công bố gần 200 mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương, vì vậy, đề nghị UBND các tỉnh, thành tiếp tục công bố, đẩy mạnh truyền thông để người dân tham khảo, lựa chọn, phù hợp với điều kiện của gia đình.

Thứ hai, đối với các mẫu nhà ở phòng chống bão, lụt, các địa phương trước đây thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo phòng tránh bão, lụt đều đã thiết kế từ 3-5 mẫu nhà ở; đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu đến người dân. Bên cạnh đó, có thể tham khảo các mẫu thiết kế nhà ở phòng chống bão, lụt điển hình được Bộ Xây dựng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Thứ ba, chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, thiết kế hoặc rà soát, điều chỉnh các mẫu nhà ở phòng phòng chống bão, lụt điển hình, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, công bố rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và các phương tiện thông tin truyền thông, để người dân tham 2 khảo, lựa chọn. Các mẫu thiết kế phải đảm bảo về diện tích, chất lượng, phòng, tránh được bão, lụt và có chiều cao hợp lý, đảm bảo an toàn cho người dân. Việc thiết kế, công bố thiết kế mẫu của các địa phương hoàn thành trước 10/12/2025, nhằm đáp ứng tiến độ thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung”.

Thứ tư, chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan thông tấn trên địa bàn công bố, thông tin đầy đủ, kịp thời, rộng rãi về các mẫu thiết kế nhà ở đến người dân, khuyến khích người dân tham khảo, lựa chọn mẫu nhà phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, cũng như điều kiện nguồn lực của từng gia đình.