Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Huế

Chiều tối 13/11, Đoàn công tác của Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà hai hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ tại phường Hương Thủy, thành phố Huế.
Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà các hộ dân đang gánh chịu do mưa lũ gây ra. Phó Thủ tướng động viên bà con giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần tự lực, đoàn kết, sớm khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt sau thiên tai.
Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền thành phố Huế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; bảo đảm không để người dân nào thiếu đói, rét trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời nhấn mạnh, công tác dự báo, cảnh báo sớm và chuẩn bị phương án ứng phó cần được thực hiện chủ động, sát thực tế hơn, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Theo thống kê ban đầu, toàn thành phố Huế chịu thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, thủy sản và hạ tầng do đợt mưa lũ kéo dài vừa qua. Trên 600ha ngô và rau màu, 255ha cây ăn quả cùng khoảng 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại. Nhiều diện tích sản xuất bị ngập sâu khiến 326 tấn giống lúa hư hỏng, khoảng 70ha ruộng bị sạt lở và bồi lấp bởi bùn đất. Riêng thiệt hại rừng sản xuất lên tới gần 280ha, trong đó phường Phú Bài ghi nhận 157ha bị đổ ngã.
Về chăn nuôi, thống kê cho thấy có 6 con trâu, 50 bò, 149 lợn và hơn 13.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hệ thống thủy lợi, đê kè, bờ biển cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Các đoạn bờ biển Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu từ 50–70m, hơn 10km bờ sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu bị sạt lở nặng. Nhiều hồ, đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện tình trạng sạt trượt; hàng loạt kênh mương, trạm bơm bị hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thoát nước và phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Giao thông trên địa bàn bị gián đoạn nghiêm trọng. Hàng chục tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, cầu cống hư hỏng, khiến việc đi lại của người dân và hoạt động cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Ước tính chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý đã lên tới hơn 134 tỷ đồng.
Trong khi đó, hệ thống hạ tầng thiết yếu cũng chịu ảnh hưởng lớn. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện và 3 tuyến cáp quang bị đứt, gây gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều khu vực. Ngành điện lực thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải ngắt điện an toàn cho hơn 200.000 hộ dân tại các vùng bị ngập sâu.
Lĩnh vực thủy sản chịu thiệt hại nặng nề với khoảng 6.000ha ao hồ nuôi trồng và hơn 8.300 lồng cá bị ngập, cuốn trôi. Gần 58 tấn cá thương phẩm cùng 60.000 con cá giống mất trắng. Nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy gần như bị hư hại hoàn toàn, ảnh hưởng lớn đến sinh kế của hàng trăm hộ dân.
Đợt mưa lũ kéo dài không chỉ gây tổn thất về tài sản mà còn làm gián đoạn đời sống sinh hoạt của người dân trong nhiều ngày. Chính quyền thành phố Huế đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với quân đội, công an và các tổ chức đoàn thể triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước sạch cho người dân vùng ngập sâu; đồng thời rà soát, đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản trong thời gian sớm nhất.
