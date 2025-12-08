Thứ Hai, 08/12/2025

Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

Tuấn Khang

08/12/2025, 19:09

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hàng chục điểm sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc – Nam sau đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời giao các đơn vị liên quan triển khai biện pháp xử lý khẩn trương, bảo đảm an toàn và sớm khôi phục khai thác...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Các hư hỏng này xuất hiện sau đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 6–22/11/2025 do ảnh hưởng của bão số 13.

Theo quyết định, Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) triển khai các nhiệm vụ ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phạm vi quản lý. Các đơn vị có trách nhiệm rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt, đề xuất giải pháp sửa chữa theo quy định; đồng thời, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính để tham mưu bố trí nguồn vốn, bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Sau khi hoàn thành thi công công trình khẩn cấp, các đơn vị phải báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp. Bộ cũng giao Vụ Vận tải và An toàn giao thông đôn đốc, chỉ đạo quá trình triển khai khắc phục thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng đường sắt.

Báo cáo của VNR cho biết tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh ghi nhận 61 điểm sạt lở, trôi nền đường với độ sâu trung bình 0,4–4 m, nhiều đoạn tim đường bị lệch tới 4 m, cùng với đó là hư hỏng hệ thống thông tin tín hiệu. Về công trình và nhà ga, có 16 ga bị ảnh hưởng ngập lụt, hư hỏng kiến trúc và trang thiết bị, gồm Diêu Trì, Tân Vinh, Vân Canh, La Hai, Xuân Sơn Nam, Chí Thạnh, Hòa Đa, Tuy Hòa, Đông Tác, Phú Hiệp, Hảo Sơn, Lương Sơn, Cây Cầy, Ngã Ba, Kà Rôm và Phước Nhơn.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, ngành đường sắt phải tạm dừng chạy hàng trăm đoàn tàu khách và tàu hàng; tổ chức phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách bị kẹt trên các đoàn tàu. Được biết, ngành đường sắt đã  hoàn trả 39.000 vé tương ứng gần 24 tỷ đồng cho hành khách không thể tiếp tục hành trình.

Từ khóa:

đầu tư đường sắt hạ tầng - giao thông mưa lũ miền Trung

