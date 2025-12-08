Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Tuấn Khang
08/12/2025, 19:09
Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hàng chục điểm sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc – Nam sau đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời giao các đơn vị liên quan triển khai biện pháp xử lý khẩn trương, bảo đảm an toàn và sớm khôi phục khai thác...
Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Các hư hỏng này xuất hiện sau đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 6–22/11/2025 do ảnh hưởng của bão số 13.
Theo quyết định, Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) triển khai các nhiệm vụ ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phạm vi quản lý. Các đơn vị có trách nhiệm rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt, đề xuất giải pháp sửa chữa theo quy định; đồng thời, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính để tham mưu bố trí nguồn vốn, bảo đảm tuân thủ pháp luật.
Sau khi hoàn thành thi công công trình khẩn cấp, các đơn vị phải báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp. Bộ cũng giao Vụ Vận tải và An toàn giao thông đôn đốc, chỉ đạo quá trình triển khai khắc phục thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng đường sắt.
Báo cáo của VNR cho biết tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh ghi nhận 61 điểm sạt lở, trôi nền đường với độ sâu trung bình 0,4–4 m, nhiều đoạn tim đường bị lệch tới 4 m, cùng với đó là hư hỏng hệ thống thông tin tín hiệu. Về công trình và nhà ga, có 16 ga bị ảnh hưởng ngập lụt, hư hỏng kiến trúc và trang thiết bị, gồm Diêu Trì, Tân Vinh, Vân Canh, La Hai, Xuân Sơn Nam, Chí Thạnh, Hòa Đa, Tuy Hòa, Đông Tác, Phú Hiệp, Hảo Sơn, Lương Sơn, Cây Cầy, Ngã Ba, Kà Rôm và Phước Nhơn.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, ngành đường sắt phải tạm dừng chạy hàng trăm đoàn tàu khách và tàu hàng; tổ chức phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách bị kẹt trên các đoàn tàu. Được biết, ngành đường sắt đã hoàn trả 39.000 vé tương ứng gần 24 tỷ đồng cho hành khách không thể tiếp tục hành trình.
Sáng ngày 8/12/2025, Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh nội dung Nghị quyết 94/2015 về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Quốc hội ngày 8/12/2025 thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và tạo khuôn khổ thể chế vượt trội để triển khai các dự án lớn tại 3 thành phố...
Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 7/12/2025, buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng và sôi nổi tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris). Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo cộng đồng người Việt tại châu Âu mà còn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Pháp và bạn bè quốc tế…
Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: