Thứ Hai, 08/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hải Phòng đã tổ chức hơn 100 phiên giao dịch, gần 40.000 người có việc làm

Trương Quốc Cường

08/12/2025, 17:28

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa đã tổ chức khai mạc Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025. Tham gia sự kiện có 118 đơn vị với gần 150 gian hàng cùng nhu cầu tuyển dụng 16.000 vị trí việc làm. Trong đó có 88 đơn vị tư vấn tuyển dụng; 3 đơn vị ngân hàng; 7 đơn vị tư vấn vay vốn...

Hải Phòng tổ chức Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025
Hải Phòng tổ chức Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng có gần 2,1 triệu lao động. Qua nắm bắt tình hình việc làm của các doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu bổ sung lao động, ước tính nhu cầu tuyển dụng lên tới 100.000 - 120.000 lao động.

Do vậy, Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025 được tổ chức nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa người lao động (lao động tự do, quân nhân xuất ngũ, học sinh, sinh viên) với các doanh nghiệp; góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hải Phòng, trong năm 2025, trung tâm đã tổ chức 114 phiên giao dịch, tăng 152% so với cùng kỳ, gồm 36 phiên trực tuyến, 70 phiên định kỳ cùng nhiều phiên lưu động và ngày hội tại cơ sở.

Tổng kết tất cả các phiên, có gần 1.700 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu hơn 406.000 lao động, trong đó 46% là lao động nữ. Kết quả đã có khoảng 230.000 lượt lao động được tư vấn; 39.600 người trúng sơ tuyển và có việc làm.

Đặc biệt, trong năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng đã tiên phong ứng dụng chuyển đổi số, triển khai mô hình trực tuyến livestream tuyển dụng, kết nối tới 20 tỉnh/thành trên cả nước mỗi tuần; tổ chức phỏng vấn trực tuyến qua đường link, có những thời điểm thu hút lên đến 3.500 lượt theo dõi/phiên, giúp lao động tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc có thể ứng tuyển làm việc tại Hải Phòng mà không cần di chuyển.

Đồng hành với những nỗ lực của thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng cũng chủ động triển khai thêm nhiều chính sách ưu đãi thu hút và giữ chân người lao động, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh.

Theo đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hỗ trợ trung bình 302.000 đồng/người/tháng tiền thuê nhà; nhiều doanh nghiệp có mức hỗ trợ cao như Công ty Regina Miracle, Bridgestone hỗ trợ 600.000 đồng/tháng; Toyota Boshoku hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong năm đầu; KORG hỗ trợ đi lại 700.000 đồng/tháng.

Cơ hội để người lao động hưởng lương hưu cao hơn

09:55, 08/12/2025

Cơ hội để người lao động hưởng lương hưu cao hơn

Hải Phòng xây dựng chính sách ưu đãi vượt trội nhằm thu hút nhân tài

14:50, 05/12/2025

Hải Phòng xây dựng chính sách ưu đãi vượt trội nhằm thu hút nhân tài

Hải Phòng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030

13:56, 01/12/2025

Hải Phòng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030

Từ khóa:

chuyển đổi số doanh nghiệp Hải Phòng hải phòng hỗ trợ lao động Ngày hội Tư vấn việc làm 2025 thị trường lao động trung tâm dịch vụ việc làm tuyển dụng lao động

Đọc thêm

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

TP. Hà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đợt 1 thực hiện đối với trường hợp nghỉ tinh giản biên chế từ ngày 1/1 đến 1/4; đợt 2 với người nghỉ từ ngày 1/5 đến 1/8; và đợt 3 với người nghỉ từ ngày 1/9 đến 1/12...

Chubb Life Việt Nam triển khai chương trình hơn 1 tỷ đồng vì cộng đồng, ưu tiên các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Chubb Life Việt Nam triển khai chương trình hơn 1 tỷ đồng vì cộng đồng, ưu tiên các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam), với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tiếp tục lan tỏa yêu thương của chương trình “Chubb Life – Vì Tương Lai Em” bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng với tổng ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động nhằm vừa kịp thời hỗ trợ các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi, vừa tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Hà Nội lên kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập, triển khai loạt công trình khẩn cấp trước mùa mưa 2026

Hà Nội lên kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập, triển khai loạt công trình khẩn cấp trước mùa mưa 2026

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn trong đó trọng tâm có giải pháp đầu tư 7 dự án cấp bách khắc phục nhanh nhất tình trạng úng ngập khi mưa lớn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường…

Kích cầu sớm để “đón” sức mua dịp Tết Dương lịch 2026

Kích cầu sớm để “đón” sức mua dịp Tết Dương lịch 2026

Ngay khi UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026, các doanh nghiệp ngay lập tức "tung" các chương trình khuyến mại hấp dẫn…

Hà Nội, TP.HCM sẽ được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Hà Nội, TP.HCM sẽ được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, TP.Hà Nội, TP.HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tiêu điểm

2

Hải Phòng đã tổ chức hơn 100 phiên giao dịch, gần 40.000 người có việc làm

Dân sinh

3

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

Dân sinh

4

TP.HCM kích hoạt mùa lễ hội, bứt phá du lịch cuối năm

Du lịch

5

Blog chứng khoán: Tiếp tục màn “tra tấn tâm lý”

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy