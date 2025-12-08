Hải Phòng đã tổ chức hơn 100 phiên giao dịch, gần 40.000 người có việc làm

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa đã tổ chức khai mạc Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025. Tham gia sự kiện có 118 đơn vị với gần 150 gian hàng cùng nhu cầu tuyển dụng 16.000 vị trí việc làm. Trong đó có 88 đơn vị tư vấn tuyển dụng; 3 đơn vị ngân hàng; 7 đơn vị tư vấn vay vốn...

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng có gần 2,1 triệu lao động. Qua nắm bắt tình hình việc làm của các doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu bổ sung lao động, ước tính nhu cầu tuyển dụng lên tới 100.000 - 120.000 lao động.

Do vậy, Ngày hội Tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025 được tổ chức nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa người lao động (lao động tự do, quân nhân xuất ngũ, học sinh, sinh viên) với các doanh nghiệp; góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hải Phòng, trong năm 2025, trung tâm đã tổ chức 114 phiên giao dịch, tăng 152% so với cùng kỳ, gồm 36 phiên trực tuyến, 70 phiên định kỳ cùng nhiều phiên lưu động và ngày hội tại cơ sở.

Tổng kết tất cả các phiên, có gần 1.700 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu hơn 406.000 lao động, trong đó 46% là lao động nữ. Kết quả đã có khoảng 230.000 lượt lao động được tư vấn; 39.600 người trúng sơ tuyển và có việc làm.

Đặc biệt, trong năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng đã tiên phong ứng dụng chuyển đổi số, triển khai mô hình trực tuyến livestream tuyển dụng, kết nối tới 20 tỉnh/thành trên cả nước mỗi tuần; tổ chức phỏng vấn trực tuyến qua đường link, có những thời điểm thu hút lên đến 3.500 lượt theo dõi/phiên, giúp lao động tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc có thể ứng tuyển làm việc tại Hải Phòng mà không cần di chuyển.

Đồng hành với những nỗ lực của thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng cũng chủ động triển khai thêm nhiều chính sách ưu đãi thu hút và giữ chân người lao động, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh.

Theo đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hỗ trợ trung bình 302.000 đồng/người/tháng tiền thuê nhà; nhiều doanh nghiệp có mức hỗ trợ cao như Công ty Regina Miracle, Bridgestone hỗ trợ 600.000 đồng/tháng; Toyota Boshoku hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong năm đầu; KORG hỗ trợ đi lại 700.000 đồng/tháng.