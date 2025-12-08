Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

TP. Hà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đợt 1 thực hiện đối với trường hợp nghỉ tinh giản biên chế từ ngày 1/1 đến 1/4; đợt 2 với người nghỉ từ ngày 1/5 đến 1/8; và đợt 3 với người nghỉ từ ngày 1/9 đến 1/12...

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế.

Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định số 154.

Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý do cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc do quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ.

Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác, hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí, và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao; xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế, mà có tổng số ngày nghỉ làm việc do ốm đau bằng hoặc cao hơn 200 ngày, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau; có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Thứ hai, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, dôi dư do cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Thứ ba, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm, dự toán kinh phí thực hiện, danh sách đối tượng tinh giản biên chế gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 15/12 của năm liền kề trước. Bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế đối với trường hợp phát sinh cần giải quyết ngay.

Tiến độ thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt, gửi hồ sơ về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để thẩm định. Cụ thể, đợt 1 thực hiện đối với trường hợp nghỉ tinh giản biên chế từ ngày 1/1 đến 1/4; gửi hồ sơ trước ngày 15/11 năm liền kề trước đó.

Đợt 2, thực hiện đối với trường hợp nghỉ tinh giản biên chế từ ngày 1/5 đến 1/8; gửi hồ sơ trước ngày 15/3 cùng năm. Đợt 3, thực hiện đối với trường hợp nghỉ tinh giản biên chế từ ngày 1/9 đến 1/12, gửi hồ sơ trước ngày 15/7 cùng năm.

Trường hợp đặc biệt, gửi hồ sơ trước thời điểm đề nghị nghỉ tinh giản biên chế ít nhất 30 ngày.

Riêng trường hợp đã có đơn đề nghị nghỉ tinh giản biên chế tại các thời điểm ngày 1/7, 1/8/2025, cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị cá nhân, cơ quan sử dụng thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung văn bản này để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ; theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính thực hiện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154.