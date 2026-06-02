9/10 người giàu nhất thế giới năm 2026 là tỷ phú công nghệ

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg cập nhật ngày 1/6/2026, chiếm đa số bảng xếp hạng là những cái tên quen thuộc trong giới công nghệ…

Nếu cách đây một thập kỷ, những người giàu nhất thế giới thường là doanh nhân trong lĩnh vực dầu mỏ, bán lẻ hay công nghiệp, thì nay ngành công nghệ lại là lĩnh vực chiếm đa số.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và các nền tảng số đang tạo ra khối tài sản khổng lồ cho các nhà sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là tỷ phú Elon Musk với khối tài sản ước tính 735 tỷ USD, bỏ xa các tỷ phú đứng sau. Trong năm nay, tài sản của ông Musk đã tăng thêm 116 tỷ USD. Ông là nhà sáng lập, đồng thời cũng tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực từ xe điện, công nghệ vũ trụ, AI đến hạ tầng số và công nghệ y sinh.

Xếp sau tỷ phú Elon Musk là hai nhà đồng sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin, với tài sản lần lượt đạt 322 tỷ USD và 299 tỷ USD. Cả hai tiếp tục hưởng lợi từ đà tăng trưởng của Alphabet, công ty mẹ của Google, trong bối cảnh AI ngày càng đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của tập đoàn này.

Ông Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đứng ở vị trí thứ tư với khối tài sản 289 tỷ USD, tăng khoảng 36 tỷ USD so với đầu năm. Động lực chính đến từ sự tăng trưởng ổn định của mảng thương mại điện tử và dịch vụ điện toán đám mây của Amazon.

Ở vị trí thứ năm là ông Larry Ellison, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Oracle, với tài sản 281 tỷ USD. Đáng chú ý, chỉ trong một ngày, tài sản của ông đã tăng thêm 21,5 tỷ USD nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu Oracle.

Ông Michael Dell, nhà sáng lập kiêm CEO Dell Technologies, đứng thứ sáu với khối tài sản 229 tỷ USD. Ông cũng là một trong những người ghi nhận mức tăng tài sản lớn nhất năm nay khi giá trị tài sản ròng tăng thêm 89,1 tỷ USD.

Xếp thứ bảy là Mark Zuckerberg, đồng sáng lập kiêm CEO Meta, với tài sản 225 tỷ USD. Tuy nhiên, so với đầu năm, tài sản của ông đã giảm khoảng 8,7 tỷ USD.

Đứng ở vị trí thứ tám là ông Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia, với khối tài sản 175 tỷ USD. Sự bùng nổ của thị trường AI đã đưa Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất thế giới, giúp tài sản của ông Huang tăng thêm 20,4 tỷ USD trong năm nay.

Vị trí thứ chín thuộc về Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, với khối tài sản 162 tỷ USD. Dù không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, sự hiện diện của ông Arnault cho thấy ngành hàng xa xỉ vẫn là một trong những lĩnh vực tạo ra giá trị tài sản lớn nhất toàn cầu.

Khép lại top 10 là ông Steve Ballmer, cựu CEO Microsoft và chủ sở hữu đội bóng rổ Los Angeles Clippers. Ông sở hữu khối tài sản 158 tỷ USD, dù giá trị tài sản ròng đã giảm khoảng 10,4 tỷ USD kể từ đầu năm.