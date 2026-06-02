Thứ Ba, 02/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

9/10 người giàu nhất thế giới năm 2026 là tỷ phú công nghệ

Hạ Chi

02/06/2026, 09:31

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg cập nhật ngày 1/6/2026, chiếm đa số bảng xếp hạng là những cái tên quen thuộc trong giới công nghệ…

Ảnh minh hoạ: Indian Express.
Ảnh minh hoạ: Indian Express.

Nếu cách đây một thập kỷ, những người giàu nhất thế giới thường là doanh nhân trong lĩnh vực dầu mỏ, bán lẻ hay công nghiệp, thì nay ngành công nghệ lại là lĩnh vực chiếm đa số.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và các nền tảng số đang tạo ra khối tài sản khổng lồ cho các nhà sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là tỷ phú Elon Musk với khối tài sản ước tính 735 tỷ USD, bỏ xa các tỷ phú đứng sau. Trong năm nay, tài sản của ông Musk đã tăng thêm 116 tỷ USD. Ông là nhà sáng lập, đồng thời cũng tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực từ xe điện, công nghệ vũ trụ, AI đến hạ tầng số và công nghệ y sinh.

Xếp sau tỷ phú Elon Musk là hai nhà đồng sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin, với tài sản lần lượt đạt 322 tỷ USD và 299 tỷ USD. Cả hai tiếp tục hưởng lợi từ đà tăng trưởng của Alphabet, công ty mẹ của Google, trong bối cảnh AI ngày càng đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của tập đoàn này.

Ông Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đứng ở vị trí thứ tư với khối tài sản 289 tỷ USD, tăng khoảng 36 tỷ USD so với đầu năm. Động lực chính đến từ sự tăng trưởng ổn định của mảng thương mại điện tử và dịch vụ điện toán đám mây của Amazon.

Ở vị trí thứ năm là ông Larry Ellison, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Oracle, với tài sản 281 tỷ USD. Đáng chú ý, chỉ trong một ngày, tài sản của ông đã tăng thêm 21,5 tỷ USD nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu Oracle.

Ông Michael Dell, nhà sáng lập kiêm CEO Dell Technologies, đứng thứ sáu với khối tài sản 229 tỷ USD. Ông cũng là một trong những người ghi nhận mức tăng tài sản lớn nhất năm nay khi giá trị tài sản ròng tăng thêm 89,1 tỷ USD.

Xếp thứ bảy là Mark Zuckerberg, đồng sáng lập kiêm CEO Meta, với tài sản 225 tỷ USD. Tuy nhiên, so với đầu năm, tài sản của ông đã giảm khoảng 8,7 tỷ USD.

Đứng ở vị trí thứ tám là ông Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia, với khối tài sản 175 tỷ USD. Sự bùng nổ của thị trường AI đã đưa Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất thế giới, giúp tài sản của ông Huang tăng thêm 20,4 tỷ USD trong năm nay.

Vị trí thứ chín thuộc về Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, với khối tài sản 162 tỷ USD. Dù không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, sự hiện diện của ông Arnault cho thấy ngành hàng xa xỉ vẫn là một trong những lĩnh vực tạo ra giá trị tài sản lớn nhất toàn cầu.

Khép lại top 10 là ông Steve Ballmer, cựu CEO Microsoft và chủ sở hữu đội bóng rổ Los Angeles Clippers. Ông sở hữu khối tài sản 158 tỷ USD, dù giá trị tài sản ròng đã giảm khoảng 10,4 tỷ USD kể từ đầu năm.

Tài sản của loạt tỷ phú tiền điện tử sụt giảm hàng tỷ USD trong năm 2025

08:53, 02/01/2026

Tài sản của loạt tỷ phú tiền điện tử sụt giảm hàng tỷ USD trong năm 2025

AI tạo ra số lượng tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi cao kỷ lục

15:48, 24/12/2025

AI tạo ra số lượng tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi cao kỷ lục

Tỷ phú Elon Musk muốn làm điều “không tưởng” trong nhà máy sản xuất chip

17:19, 08/01/2026

Tỷ phú Elon Musk muốn làm điều “không tưởng” trong nhà máy sản xuất chip

Từ khóa:

công nghệ doanh nhân kinh tế số Larry Ellison Mark Zuckerberg Nvidia tỷ phú

Đọc thêm

Thế hệ startup có trước ChatGPT rơi vào cảnh

Thế hệ startup có trước ChatGPT rơi vào cảnh "khủng hoảng sinh tồn"

5 năm trước từng là giai đoạn bùng nổ chưa từng có của hệ sinh thái khởi nghiệp Mỹ. Các quỹ đầu tư mạo hiểm tại đây sẵn sàng rót tiền vào bất kỳ startup nào, đẩy định giá của nhiều doanh nghiệp lên mức hàng tỷ USD kể cả khi chưa tạo ra lợi nhuận hoặc chưa chứng minh được mô hình kinh doanh bền vững...

Google đã hỗ trợ 500 startup Việt mở rộng quy mô thương mại

Google đã hỗ trợ 500 startup Việt mở rộng quy mô thương mại

Thông tin được Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ tại sự kiện công bố sáng kiến hợp tác giữa Google Cloud và hai trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, cùng các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á…

EU chuẩn bị gia nhập liên minh chip AI do Mỹ dẫn dắt

EU chuẩn bị gia nhập liên minh chip AI do Mỹ dẫn dắt

Việc EU dự kiến tham gia sáng kiến Pax Silica đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phối hợp giữa các nền kinh tế phương Tây nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng chip AI chiến lược và hạn chế đà phát triển công nghệ của Trung Quốc…

Chế độ đãi ngộ nhân tài khoa học “chưa từng có tiền lệ”

Chế độ đãi ngộ nhân tài khoa học “chưa từng có tiền lệ”

Đã có 10 luật, 12 nghị định và 6 quyết định của Thủ tướng để thu hút nhân tài công nghệ. Phần lớn các văn bản đều được ban hành trong năm 2025, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và rà soát những bất cập tồn tại trong thời gian qua...

Cơ chế để Việt Nam có 100.000 doanh nghiệp công nghệ năm 2030

Cơ chế để Việt Nam có 100.000 doanh nghiệp công nghệ năm 2030

Từ hỗ trợ nghiên cứu, mở không gian thử nghiệm có kiểm soát, tạo lập thị trường ban đầu..., chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số hướng tới xây dựng một hệ sinh thái toàn diện để doanh nghiệp Việt lớn lên bằng công nghệ và làm chủ công nghệ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ chưa dừng chuỗi phiên lập kỷ lục dù giá dầu nhảy 5%

Thế giới

2

Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng - Nguồn cung hiếm trong chu kỳ mới

Bất động sản

3

Đột phá trong thiết kế trải nghiệm sống trên cao tại Forest Onsen

Bất động sản

4

Sản xuất tại Trung Quốc giảm tốc, xuất khẩu vẫn là điểm sáng

Thế giới

5

SoftBank vượt Toyota trở thành công ty vốn hóa lớn nhất Nhật Bản

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy