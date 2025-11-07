Bắt quả tang người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank lừa đảo

Cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo...

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cho biết ngày 3/11, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội (cụ thể tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền).

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.

Đến 19h cùng ngày, tại địa bàn phường Hoàn Kiếm, cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo, truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank để quảng cáo, lừa đảo.

Phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng để lừa đảo người dùng.

Cục Tần số vô tuyến điện cho biết đây là vụ việc mà các đối tượng sử dụng phương thức mới. Đối tượng đã giấu thiết bị BTS giả trong vali du lịch, thay đổi TAC (TAC là Tracking Area Code - Mã vùng của BTS) liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Như vậy, đây không phải là lần đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả mạo phát tán tin nhắn giả mạo để quảng cáo, lừa đảo. Trước đó, tháng 8/2025, cơ quan chức năng cũng phát hiện bắt giữ đối tượng, trong đó có người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn mạo ngân hàng Vietcombank và Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TP.HCM. Nhận định đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm II (Cục Tần số vô tuyến điện) đã ngay lập tức triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật ngay tại hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hai thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.

Và chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, Cục Tần số vô tuyến điện (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II) đã phát hiện, định vị chính xác nguồn gây nhiễu bất hợp pháp, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an phát hiện bắt giữ 04 đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài.