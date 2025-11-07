Bắt quả tang người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank lừa đảo

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Nam Anh
07/11/2025, 07:40
Cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo...
Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cho biết ngày 3/11, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội (cụ thể tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền).
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.
Đến 19h cùng ngày, tại địa bàn phường Hoàn Kiếm, cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo, truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank để quảng cáo, lừa đảo.
Cục Tần số vô tuyến điện cho biết đây là vụ việc mà các đối tượng sử dụng phương thức mới. Đối tượng đã giấu thiết bị BTS giả trong vali du lịch, thay đổi TAC (TAC là Tracking Area Code - Mã vùng của BTS) liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.
Như vậy, đây không phải là lần đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả mạo phát tán tin nhắn giả mạo để quảng cáo, lừa đảo. Trước đó, tháng 8/2025, cơ quan chức năng cũng phát hiện bắt giữ đối tượng, trong đó có người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn mạo ngân hàng Vietcombank và Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cụ thể, cơ quan chức năng đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TP.HCM. Nhận định đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm II (Cục Tần số vô tuyến điện) đã ngay lập tức triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật ngay tại hiện trường.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hai thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.
Và chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, Cục Tần số vô tuyến điện (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II) đã phát hiện, định vị chính xác nguồn gây nhiễu bất hợp pháp, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an phát hiện bắt giữ 04 đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài.
08:13, 23/08/2025
09:01, 15/08/2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sau nhiều ngày giảm sâu, thị trường tiền điện tử đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ…
Theo CNN, các cổ đông của Tesla đã thông qua yêu cầu của Elon Musk, cho phép vị tỷ phú được nhận thêm 423,7 triệu cổ phiếu trong vòng 10 năm tới nếu công ty đạt được các mục tiêu hoạt động tham vọng...
Mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm minh bạch, công nghệ, khung pháp lý chuẩn quốc tế; hướng đến hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững, khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu…
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu phải cụ thể hóa danh mục nội dung công việc phải làm, bao gồm đơn vị, đầu mối thực hiện, thời gian, tiến độ nghiên cứu công nghệ chiến lược và xây dựng các sản phẩm...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: