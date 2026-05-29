Trang chủ Bất động sản

Đề xuất luân chuyển vị trí công tác ngành xây dựng

Thanh Xuân

29/05/2026, 13:57

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng. Trong đó, vị trí có nguy cơ phát sinh tiêu cực cao được đề xuất định kỳ chuyển đổi khi đủ 2 năm đến 3 năm công tác…

Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư quy định phạm vi áp dụng gồm các lĩnh vực: công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công; lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản; quy hoạch đô thị và nông thôn - kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở và thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; thanh tra; lao động, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức quy định là từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm cấp có thẩm quyền ban hành văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức có hiệu lực thi hành.

Trong đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi là từ đủ 2 năm đến 3 năm áp dụng đối với các vị trí công tác có nguy cơ phát sinh tiêu cực cao, trực tiếp thụ lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Thời hạn định kỳ chuyển đổi là đủ 5 năm áp dụng đối với các vị trí công tác đòi hỏi tính ổn định, cần thời gian tích lũy kinh nghiệm chuyên môn sâu, nghiệp vụ thẩm định, quyết toán hoặc am hiểu địa bàn.

Ngoài ra, chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức khi có đủ hồ sơ, căn cứ chứng minh thuộc một trong các trường hợp: đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh, đi học tập trung, biệt phái hoặc nghỉ việc riêng; đang nghỉ việc không hưởng lương theo thỏa thuận và đã được người sử dụng lao động đồng ý; đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc đang trong thời gian được cử đi biệt phái (có quyết định của cấp có thẩm quyền); Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan, bất khả kháng khác.

Đối với trường hợp đặc biệt, cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có 1 vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác biệt so với các vị trí còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị không tự thực hiện chuyển đổi nội bộ, mà có trách nhiệm lập danh sách, báo cáo bằng văn bản về cơ quan cấp trên trực tiếp (Bộ Xây dựng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; UBND cấp tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc địa phương).

Cơ quan cấp trên sẽ trực tiếp căn cứ báo cáo của các đơn vị để tổng hợp và chủ trì xây dựng kế hoạch chuyển đổi chung đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc chuyển đổi được thực hiện bằng hình thức điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ công chức, viên chức đó sang vị trí chuyên môn tương đương ở một cơ quan, đơn vị khác cùng hệ thống trực thuộc.

Quyết định chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó cũng không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

