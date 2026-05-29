Nghệ An: Xây dựng hơn 2.100 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Trước áp lực về nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, Nghệ An đang quyết liệt thúc tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 2.100 căn trong năm 2026 và kiên quyết thu hồi các dự án “treo”, chậm đưa đất vào sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền vừa đi kiểm tra tình hình triển khai một số dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại phường Trường Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kiểm tra dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị Đồng Dâu do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Đại Huệ làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 308 căn hộ nhà ở xã hội nhưng đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đã chậm tiến độ từ tháng 10/2025. Hiện doanh nghiệp đang hoàn thiện thủ tục xin gia hạn tiến độ sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án. Chủ đầu tư kiến nghị các sở, ngành sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét gia hạn để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ đề ra.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại phường Vinh Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án gồm 89 căn nhà ở xã hội.

Trong đó, tòa chung cư D1 cao 5 tầng với 60 căn hộ đã hoàn thành phần thô và đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Tòa D2 cao 5 tầng với 29 căn hộ hiện chưa khởi công, đang thực hiện bước lập thiết kế bảo vệ thi công và dự kiến khởi công trong tháng 5/2026. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành toàn bộ 89 căn hộ trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền trao đổi với Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dầu khí Nghệ An về tiến độ hoàn thành dự án

Cũng tại phường Vinh Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư và dự án Khu nhà ở Mỹ Thượng do Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vĩnh Hoàng Land làm chủ đầu tư.

Tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, đoàn công tác kiểm tra các dự án nhà lưu trú công nhân của Nhà máy Luxshare-ICT và Nhà máy Everwin Precision nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng kiểm tra dự án Khu nhà ở do Công ty Cổ phần Địa ốc Trống Đồng làm chủ đầu tư và dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tràng An làm chủ đầu tư tại phường Trường Vinh.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng các địa phương liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ cam kết.

Dự án Nhà lưu trú công nhân Nhà máy Luxshare –ICT tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến thiếu hụt nhân công, giá vật liệu tăng cao và áp lực lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, ông yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung quyết liệt triển khai dự án, đưa công trình vào sử dụng đúng mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

“Tỉnh luôn tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, nếu kéo dài, chậm triển khai thì sẽ xử phạt, không gia hạn và kiên quyết thu hồi dự án, không để lãng phí nguồn lực đất đai”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục đôn đốc, theo dõi và giám sát tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành khoảng 2.129 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trong năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu toàn tỉnh đạt khoảng 4.963 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch đề ra.