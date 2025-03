Thị trường nhà ở xã hội tại Thanh Hóa đang nóng lên

Theo dự báo của tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2021 - 2030, nhu cầu về nhà ở tại địa phương này cần tăng thêm hơn 42,5 triệu m2 sàn. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 xác định rõ mục tiêu: đến năm 2025, diện tích xây dựng nhà ở tăng thêm khoảng 19,6 triệu m2 sàn, tương ứng với khoảng 193.939 căn, trong đó có 8.383 căn nhà ở xã hội; đến năm 2030, con số này là 22,9 triệu m2 sàn, tương ứng 225.604 căn, với 10.000 căn nhà ở xã hội.

Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ, chia thành hai giai đoạn: 6.287 căn từ 2021-2025 và 7.500 căn từ 2026-2030.

Địa phương này đã đẩy mạnh triển khai 27 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng hơn 19.800 căn hộ. Tính đến nay, 13 dự án đã và đang được thực hiện, cung cấp hơn 12.200 căn hộ. Trong số này, 1 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 9 dự án đã được cấp phép và khởi công xây dựng, còn 3 dự án đã có chủ trương đầu tư.

Tại TP. Thanh Hóa, một loạt dự án nhà ở xã hội đang được triển khai mạnh mẽ. Dự án nhà ở xã hội AT Home tại Khu đô thị Đông Hương, phường Đông Hải, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị A&T Việt Nam làm chủ đầu tư, với quy mô 1 tòa 17 tầng, cung cấp 283 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Hợp Lực, với 3 tòa 15 tầng, dự kiến mang đến 960 căn hộ, hoàn thành vào năm 2024.

Một dự án đáng chú ý khác là nhà ở xã hội dành cho công nhân tại phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, do Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam đầu tư, với 8 tòa 9 tầng, cung cấp 1.098 căn hộ, đã hoàn thành từ năm 2020.

Ngoài ra, dự án thuộc Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa của Eurowindow Holding và dự án số 1 Khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hóa của Tập đoàn Vingroup cũng góp phần bổ sung hàng nghìn căn hộ cho người dân.

Tính đến nay, Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ dự án nhà ở xã hội đã cấp phép và khởi công so với mục tiêu được giao. Trong năm 2024, tỉnh đã đốc thúc hoàn thành 696 căn hộ từ các dự án như nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long và nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng.

Dù vậy, con số 1.817 căn hộ hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại chỉ đạt 13,2% mục tiêu đề án, cho thấy chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.

Dù đạt được những bước tiến đáng kể, quá trình phát triển nhà ở xã hội tại Thanh Hóa vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Một trong những điểm nghẽn chính là thiếu quỹ đất, đặc biệt ở các khu vực đô thị và gần các khu công nghiệp, nơi nhu cầu nhà ở cao. Việc giải phóng mặt bằng chậm, địa hình phức tạp tại các huyện miền núi, cùng chi phí xây dựng tăng cao trong khi ngân sách địa phương hạn hẹp, đã khiến tiến độ thực hiện đề án sắp xếp dân cư khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất chỉ đạt 12% mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, trong khi thủ tục lựa chọn chủ đầu tư và cấp phép xây dựng chưa đồng bộ, kéo dài thời gian triển khai các dự án.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất không chỉ tại các đô thị mà còn ở khu vực có đông công nhân lao động. Ông nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo các địa phương trong việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, cân đối nguồn vốn và tăng cường giám sát để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.