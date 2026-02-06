Mỹ và Argentina ký thỏa thuận thương mại, giảm mạnh thuế quan cho nhau

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Ngọc Trang
06/02/2026, 11:03
Vào thứ Năm (5/2), Mỹ và Argentina đạt thỏa thuận một thỏa thuận thương mại và đầu tư quy mô lớn, theo đó nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa của nhau...
Theo hãng tin AP, thỏa thuận này sẽ hỗ trợ cho mục tiêu của Chính phủ Tổng thống Javier Milei để mở cửa nền kinh tế Argentina vốn đang áp dụng nhiều rào cản thương mại.
Thỏa thuận cũng phục vụ các ưu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là giảm áp lực giá thực phẩm đối với người tiêu dùng Mỹ.
Theo các nhà phân tích, thỏa thuận này phản ánh lập trường tương đồng giữa ông Milei và ông Trump. Tuy vậy, Argentina là nền kinh tế Nam Mỹ thường xuyên đối mặt bất ổn và đã bị tách khỏi dòng chảy kinh tế toàn cầu suốt một thời gian dài. Do đó, nước này không có nhiều dư địa để mang lại cho Washington lợi ích kinh tế hay địa chính trị đáng kể.
Trước đó, ông Milei có nhiều động thái thể hiện sự ủng hộ với ông Trump, từ việc điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng tương đồng với Mỹ, cho tới việc hậu thuẫn các chính sách cứng rắn của ông Trump ở Tây Bán Cầu. Từ khi nhậm chức vào năm 2023, ông Milei đã tới Mỹ ít nhất 12 lần và dự kiến tuần sẽ lại tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại bang Florida.
Những nỗ lực này đã bắt đầu mang lại kết quả. Năm ngoái, khi thị trường tài chính Argentina biến động mạnh, khiến chương trình cải cách theo hướng thị trường tự do của ông Milei đứng trước nguy cơ gặp trở ngại trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, chính quyền ông Trump đã đề nghị cung cấp cho một gói cứu trợ trị giá 20 tỷ USD cho Argentina. Chính phủ của ông Milei đã tránh phải phá giá đồng tiền và giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử - diễn biến giúp thị trường phục hồi mạnh mẽ.
Sau nhiều tháng tăng thuế quan với nhiều đối tác thương mại truyền thống, tháng 11 năm ngoái, chính quyền ông Trump công bố các thỏa thuận khung với 4 quốc gia ở khu vực Mỹ Latin, trong đó có Argentina.
Với thỏa thuận vừa ký kết, Argentina trở thành quốc gia đầu tiên trong 4 quốc gia Mỹ Latin trên chốt được thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận được ký kết tại Washington với Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đại diện hai bên ký kết.
Theo ông Quirno, thỏa thuận đánh dấu một cột mốc không chỉ trong quan hệ đồng minh giữa Argentina và Mỹ, mà còn trong chiến dịch của Tổng thống Milei nhằm khôi phục uy tín của Argentina - quốc gia nhiều lần vỡ nợ trước đây.
“Hôm nay Argentina đã phát đi một tín hiệu rõ ràng với thế giới. Chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy, cởi mở với thương mại và cam kết theo đuổi các quy tắc rõ ràng, ổn định và hợp tác chiến lược”, ông Quirno viết trên mạng xã hội.
Bộ Ngoại giao Argentina cho biết nước này sẽ dỡ bỏ các rào cản thương mại đối với hơn 200 nhóm hàng nhập khẩu từ Mỹ, gồm hóa chất, máy móc và thiết bị y tế; giảm thuế quan xuống 2% đối với nhiều mặt hàng như phụ tùng ô tô; đồng thời miễn thuế theo hạn ngạch đối với một số mặt hàng nhạy cảm như ô tô, thịt bò và sản phẩm sữa.
Theo các nhà phân tích, đây là những nhượng bộ đáng kể từ Buenos Aires. Nhiều ngành công nghiệp Argentina - vốn lâu nay được bảo hộ bằng mức thuế quan cao - lo ngại sẽ khó cạnh tranh nếu hàng Mỹ thâm nhập thị trường nội địa nhiều hơn.
Ở chiều ngược lại, Bộ Ngoại giao Argentina cho biết Mỹ sẽ dỡ bỏ thuế quan đối ứng đối với 1.675 mặt hàng của Argentina. Tuy nhiên, phía Argentina chưa công bố đầy đủ danh mục mặt hàng. Nhà Trắng cũng chỉ nêu khái quát rằng Mỹ sẽ gỡ thuế quan đối ứng với một số “tài nguyên thiên nhiên mà Mỹ không có sẵn” và các nguyên liệu đầu vào dùng cho sản xuất dược phẩm.
Theo văn bản thỏa thuận, Mỹ sẽ xem xét lại mức thuế 50% đang áp lên thép và nhôm nhập khẩu - biện pháp khiến các nhà sản xuất Argentina gặp khó từ năm ngoái. Mỹ cũng đồng ý tăng gấp 4 lần hạn ngạch thịt bò Argentina vào thị trường Mỹ so với hiện tại và áp mức thuế quan thấp hơn cho phần hạn ngạch này.
Tuy nhiên, việc tăng nhập khẩu thịt bò có thể vấp phản ứng từ các chủ trang trại chăn nuôi và nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ các bang trọng điểm về nông nghiệp. Tháng 10 năm ngoái, khi ông Trump lần đầu đề cập đến kế hoạch tăng nhập khẩu thịt bò Argentina, nhóm này đã chỉ trích gay gắt vì lo ngại giá bán gia súc trong nước sẽ giảm.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: