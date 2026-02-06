USD sắp hoàn tất một tuần tăng giá mạnh, yên Nhật vững giá trước thềm bầu cử

Đồng USD đang ở mức cao nhất trong 2 tuần và tiến tới hoàn tất tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2025, trong khi đồng yên Nhật Bản vững giá trước thềm cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối tuần này...

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay cho ông Jerome Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ chủ tịch Fed vào tháng 5/2026, đồng USD đã bước vào một giai đoạn hồi phục rõ rệt. Theo giới phân tích, việc ông Warsh được đề cử cho cương vị chủ tịch Fed đã giúp xoa dịu mối lo về sự độc lập của Fed và thị trường cho rằng ông Warsh sẽ không đẩy mạnh việc cắt giảm lãi suất dù có thể đương đầu với sức ép từ Nhà Trắng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay (6/2) có lúc tăg lên mức 97,96 điểm, cao nhất kể từ hôm 23/1.

Trong những phiên giao dịch gần đây, giới đầu tư bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ do lo ngại về mức đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, tiền số bitcoin và các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim cũng bị xả hàng ồ ạt. Trong bối cảnh như vậy, đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ dường như đang lấy lại vai trò những tài sản an toàn.

Với xu hướng tăng này, Dollar Index đang tiến tới hoàn tất tuần giao dịch này với mức tăng khoảng 1%. Đây sẽ là mức tăng theo tuần mạnh nhất của chỉ số kể từ tháng 11 năm ngoái.

Các nhà kinh tế của ngân hàng ING nhận định sự giảm tốc rõ rệt của thị trường lao động Mỹ trong thời gian gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy Fed đã chủ quan khi đánh giá thấp rủi ro đối với thị trường việc làm tại cuộc họp chính sách tháng 1 vừa qua.

“Nếu số liệu việc làm phi nông nghiệp công bố vào tuần tới yếu hơn dự báo, áp lực đối với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất sẽ tăng lên”, một báo cáo của ING nhận định.

Báo cáo của công ty Challenger, Gray & Christmas công bố ngày 5/2 cho thấy trong tháng 1 vừa qua, giới chủ sử dụng lao động ở Mỹ tuyên bố sa thải 108.435 nhân viên, đánh dấu tháng đầu năm có mức sa thải mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngoài ra, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 31/1 tăng mạnh hơn dự báo và số vị trí việc cần tuyển dụng trong tháng 12 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020.

Tuần tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 1 - dữ liệu lẽ ra được công bố vào ngày thứ Sáu này, nhưng bị hoãn lại do Chính phủ Mỹ đóng cửa từ hôm thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này.

Thị trường vẫn đang dự báo Fed có hai lần giảm lãi suất trong năm nay, trong đó, đặt cược vào một đợt giảm trong tháng 6 đang tăng lên. Nếu triển vọng Fed hạ lãi suất được củng cố, áp lực mất giá đối với USD sẽ quay trở lại.

Đồng yên vững giá trong phiên sáng nay, có lúc tăng nhẹ lên mức 156,74 yên đổi 1 USD. Vào ngày Chủ nhật (8/1), Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc bầu cử Hạ viện sớm, với chiến thắng áp đảo được dự báo sẽ thuộc về Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Thời gian qua, việc bà Takaichi giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử sớm đã gây áp lực giảm giá mạnh lên tỷ giá đồng yên và trái phiếu chính phủ Nhật, vì nhà đầu tư lo ngại rằng kết quả bầu cử sẽ giúp bà thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách tài khóa nới lỏng.

“Một chiến thắng lớn cho bà Takaichi sẽ giảm bớt những hạn chế ngắn hạn đối với các mục tiêu tài khóa của bà, bao gồm kế hoạch giảm thuế tiêu thụ”, chiến lược gia Samara Hammoud của công ty CBA nhận định với hãng tin Reuters.

“Điều quan trọng nhất là chưa rõ bà Takaichi lấy nguồn ngân sách ở đâu cho chính sách tài khóa nới lỏng. Mối lo ngại mới về khối nợ công khổng lồ của Nhật Bản sẽ còn gây áp lực giảm lên trái phiếu chính phủ Nhật Bản và đồng yên”, ông Hammoud nói thêm.