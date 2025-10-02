Cần Thơ đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh

Thành phố Cần Thơ đặt ra mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ trở thành hạt nhân, đi đầu về phát triển đô thị thông minh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thuộc nhóm các thành phố tiên phong của cả nước về chuyển đổi số, trong đó, các tiêu chí về hạ tầng số và chính quyền số đều tăng trưởng tích cực…

Ngày 30/9/2025, UBND TP. Cần Thơ đã có Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp hướng tới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đến năm 2030 tại thành phố Cần Thơ.

Chiến lược đã đưa ra nhiều nhiệm vụ đột phá như: Phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại; xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số; đẩy mạnh kinh tế số…

XÂY DỰNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ ĐỂ TẠO DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Chiến lược cũng nêu rõ các giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hoá mục tiêu cũng như các nhiệm vụ đề ra.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và chính sách. Đây được coi là “đòn bẩy” để phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, kết nối vùng, thu hút đầu tư.

Theo đó, Cần Thơ chú trọng xây dựng cơ chế về tài chính và ngân sách đặc thù phát triển đô thị thông minh, nghiên cứu vay vốn để phát triển hạ tầng số, đề xuất bổ sung ngân sách từ trung ương để đầu tư các dự án thí điểm công nghệ mới, thí điểm các khu đô thị thông minh, đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố quyết định áp dụng các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục hoặc điều chỉnh mức thu để tăng nguồn thu dùng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có hạ tầng đô thị thông minh.

Cùng với đó, nghiên cứu các dự án về công nghệ và đô thị thông minh có thể được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư về: thuế, đất đai, quan hệ hợp tác công - tư... để huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp và cộng đồng, khuyến khích đầu tư vào các dự án đô thị thông minh, hạ tầng hiện đại;

Cụ thể hoá cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ nhân tài, thu hút chuyên gia tham gia vào các lĩnh vực phát triển đô thị thông minh. Nghiên cứu sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức hoặc có thể ban hành chính sách riêng về mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học và trí thức có trình độ chuyên môn cao để thu hút họ tham gia vào các dự án phát triển đô thị thông minh. Xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp tham gia cung cấp các ứng dụng, công nghệ để quán lý và phát triển các mô hình kinh doanh hạ tầng, cơ sở dữ liệu số...

Thứ hai, nâng cao nhận thức, đối mới tư duy, khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp về phát triển đô thị thông minh thông qua tuyên truyền bằng nhiều hình thức, quán triệt trong từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển đô thị thông minh, tạo sự đồng thuận, nhất quán về quan điểm và các nội dung cần triển khai thực hiện, khuyến khích sự chủ động tham gia người dân, doanh nghiệp;

Định kỳ tổ chức các sự kiện về phát triển đô thị thông minh nhằm cung cấp thông tin về tình hình triển khai cũng như thu hút sự quan tâm, góp ý của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, đổi mới tư duy quản lý nhà nước, hướng tới việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC, THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế. Thành phố khuyến khích mọi hình thức hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm triển khai ứng dụng thông minh trong mọi lĩnh vực. Khuyến khích các đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố xây dựng các dự án kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đồng thời, Thành phố cũng xây dựng các giải pháp kết nối liên thông chuỗi đô thị thông minh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long để đẩy mạnh khai thác và vận hành hiệu quả đô thị thông minh. Tổ chức liên kết hợp tác với các viện, trường, các hãng công nghệ có uy tín trong và ngoài nước dể dào tạo chuyên gia về công nghệ thông tin, giải pháp dô thị thông minh cho thành phố; tham gia các diễn đàn quốc tế về phát triển đô thị thông minh để kịp thời nắm bắt các xu hướng mới của thế giới trong việc đánh giá, phát triển đô thị thông minh.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua tăng cường vận dụng cơ chế đặc thù khuyến khích và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh; Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao để triển khai, vận hành phát triển đô thị thông minh; Đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề của Thành phố, gắn với nhu cầu thực tế của thị trường; Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết nổi với cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Theo UBND TP. Cần Thơ, nguồn vốn cho phát triển đô thị thông minh được bố trí đa dạng từ ngân sách nhà nước, huy động vốn của doanh nghiệp đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Với ngân sách nhà nước, Thành phố ưu tiên bố trí cho các dự án phát triển hạ tầng nền tảng, dùng chung, dữ liệu mở và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thông minh mang lại lợi ích công cộng lớn.

Về nguồn vốn xã hội hoá, Thành phố có cơ chế tài chính linh hoạt để hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong việc triển khai các ứng dụng, quản trị và vận hành đô thị thông minh; phát triển các công cụ tài chính thông minh và linh hoạt; thúc đẩy các hình thức hợp tác đối tác công tư. Đồng thời, tăng cường hợp tác, tích cực thu hút đầu tư quốc tế đối với các dự án liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng, vận hành hạ tầng số, nền tảng dùng chung và các dịch vụ đô thị thông minh thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), PPP và các mô hình hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ tập trung xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thí điểm mô hình đổi mới sáng tạo dể phát triển hạ tầng kỹ thuật thông minh…