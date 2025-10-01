16 bước xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Phan Nam
01/10/2025, 18:54
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 3969/QĐ-BNNMT công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo Quyết định, có 4 thủ tục hành chính nội bộ mới và 3 thủ tục sửa đổi.
Trong 04 thủ tục hành chính nội bộ mới, có 1 thủ tục hành chính nội bộ cấp tỉnh: Thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. 3 Thủ tục hành chính nội bộ cấp xã là: Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 81 Luật Đất đai 2024; Thu hồi đất do chấm dứt việc sửdụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất đai 2024; Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai 2024.
Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ gồm: 2 thủ tục cấp tỉnh là trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo; thủ tục trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ UBND cấp tỉnh; 1 thủ tục cấp xã là trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.
Theo đó, trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo gồm 16 bước như sau:
Bước 1: Cơ quan quản lý đất đai lập dự án xây dựng bảng giá đất, xác định nội dung, tiến độ, kinh phí.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thẩm định gửi Sở Tài chính thẩm định. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi văn bản thẩm định hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất về cơ quan có chức năng quản lý đất đai.
Bước 3: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tiếp thu, hoàn thiện ý kiến thẩm định và trình UBND cấp tỉnh hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất.
Bước 4: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, ban quản lý liên quan tổ chức thực hiện.
Bước 5: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu để xây dựng bảng giá đất.
Bước 6: Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành phần Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Đất đai 2024 để thẩm định dự thảo bảng giá đất.
Bước 7: Sở Tài chính trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng.
Bước 8: Tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng bảng giá đất, gồm: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn; Xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;
Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành đối với việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; thiết lập vùng giá trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn; lập bảng tỷ lệ so sánh đối với việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn; Xây dựng dự thảo bảng giá đất và dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.
Bước 9: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; Đăng hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai trong thời gian 30 ngày; Lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo bảng giá đất; Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; Chỉ đạo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.
Bước 10: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất.
Bước 11: Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện thẩm định bảng giá đất và gửi văn bản thẩm định bảng giá đất về cơ quan có chức năng quản lý đất đai.
Bước 12: Cơ quan quản lý đất đai tiếp thu, chỉnh sửa, trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định.
Bước 13: HĐND tỉnh quyết định bảng giá đất.
Bước 14: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai công bố công khai và chỉ đạo cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Bước 15: Trong 15 ngày kể từ ngày quyết định, UBND tỉnh gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Bước 16: Trường hợp cần thiết, HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm thì HĐND tỉnh quyết định áp dụng một số hoặc toàn bộ theo trình tự được quy định tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP.
Bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm; Tính thuế sử dụng đất; Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân; Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
Hà Nội vừa công khai tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm, địa chỉ sử dụng đất có vi phạm, thời điểm vi phạm, diện tích đất vi phạm, mức độ vi phạm, kiến nghị xử lý và kết quả xử lý đối với 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố...
Theo quy hoạch, phân khu 7, đô thị Bắc Giang có diện tích gần 2.600ha, dự kiến dân số đến năm 2045 khoảng 24.700 người. Đây là khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, du lịch văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo, được tổ chức thành 3 khu chức năng và 3 đơn vị ở…
Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về phân cấp tổ chức cấp giấy phép lưu thông, phân cấp tổ chức kiểm tra chất lượng đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy…
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo công văn số 9142/VPCP-CN ngày 25/9/2025 về việc tăng cường, đẩy mạnh phát triển đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực làm nhà ở xã hội và 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất về nhà ở xã hội trên cả nước.
Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sẽ được tái cấu trúc thành ba phân vùng chức năng chính, gắn liền với ba cửa khẩu quốc tế, hướng tới hình thành một hệ thống kinh tế đa cực, bổ trợ lẫn nhau. Cụ thể, phân vùng I gắn với Cửa khẩu quốc tế Lào Cai; phân vùng II gắn với Cửa khẩu quốc tế Bản Vược; phân vùng III gắn với Cửa khẩu quốc tế Mường Khương…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: