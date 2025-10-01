16 bước xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 3969/QĐ-BNNMT công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo Quyết định, có 4 thủ tục hành chính nội bộ mới và 3 thủ tục sửa đổi.

Trong 04 thủ tục hành chính nội bộ mới, có 1 thủ tục hành chính nội bộ cấp tỉnh: Thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. 3 Thủ tục hành chính nội bộ cấp xã là: Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 81 Luật Đất đai 2024; Thu hồi đất do chấm dứt việc sửdụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất đai 2024; Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai 2024.

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ gồm: 2 thủ tục cấp tỉnh là trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo; thủ tục trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ UBND cấp tỉnh; 1 thủ tục cấp xã là trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo gồm 16 bước như sau:

Bước 1: Cơ quan quản lý đất đai lập dự án xây dựng bảng giá đất, xác định nội dung, tiến độ, kinh phí.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thẩm định gửi Sở Tài chính thẩm định. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi văn bản thẩm định hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất về cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

Bước 3: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tiếp thu, hoàn thiện ý kiến thẩm định và trình UBND cấp tỉnh hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất.

Bước 4: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, ban quản lý liên quan tổ chức thực hiện.

Bước 5: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu để xây dựng bảng giá đất.

Bước 6: Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành phần Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Đất đai 2024 để thẩm định dự thảo bảng giá đất.

Bước 7: Sở Tài chính trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng.

Bước 8: Tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng bảng giá đất, gồm: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn; Xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành đối với việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; thiết lập vùng giá trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn; lập bảng tỷ lệ so sánh đối với việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn; Xây dựng dự thảo bảng giá đất và dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

Bước 9: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; Đăng hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai trong thời gian 30 ngày; Lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo bảng giá đất; Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; Chỉ đạo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

Bước 10: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

Bước 11: Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện thẩm định bảng giá đất và gửi văn bản thẩm định bảng giá đất về cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

Bước 12: Cơ quan quản lý đất đai tiếp thu, chỉnh sửa, trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định.

Bước 13: HĐND tỉnh quyết định bảng giá đất.

Bước 14: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai công bố công khai và chỉ đạo cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bước 15: Trong 15 ngày kể từ ngày quyết định, UBND tỉnh gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bước 16: Trường hợp cần thiết, HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm thì HĐND tỉnh quyết định áp dụng một số hoặc toàn bộ theo trình tự được quy định tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP.