Cần Thơ: Điểm sáng thu hút đầu tư của khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Thành phố Cần Thơ đang khẳng định một “sức bật” mới, mạnh mẽ qua hàng loạt chỉ số tăng trưởng ấn tượng về công nghiệp, thương mai, dịch vụ…, kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển mới, sau sáp nhập.

Báo cáo mới đây của Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Cần Thơ (CEPIZA) cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong CEPIZA tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, trở thành “điểm sáng” trong thu hút đầu tư ở đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến hết tháng 11/2025, tổng doanh thu của doanh nghiệp CEPIZA tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và đạt 143.896 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 42.628 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 82.343 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,983 tỷ USD, tăng 4%; kim ngạch nhập khẩu đạt 748 triệu USD, tăng tới 30%.

Thu hút đầu tư đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2025, CEPIZA đã làm việc với 12 nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu dự án tại các khu công nghiệp như khu công nghiệp Đại Ngãi, dự án luyện thép tại khu công nghiệp Trần Đề (Shengli Việt Nam), cùng nhiều doanh nghiệp như TP AGRI HOLDINGS, VISHINE, Công ty Rau quả thực phẩm An Giang… Có 6 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 802 triệu USD.

Các khu công nghiệp của Cần Thơ đã thu hút 381 dự án gồm 334 dự án trong nước, 46 dự án FDI và 1 dự án ODA. Tổng vốn đăng ký 10,291 tỷ USD; trong đó, vốn thực hiện đạt 4,755 tỷ USD (chiếm khoảng 46,3% tổng vốn đăng ký).

Ngoài công nghiệp và thu hút đầu tư, lĩnh vực du lịch tiếp tục là điểm sáng của Cần Thơ. Từ đầu năm 2025 đến nay, Cần Thơ đón 9.985.000 lượt khách, đạt 90,82% kế hoạch năm và tăng 25,83% so cùng kỳ 2024.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 trước đó của Sở Tài chính TP. Cần Thơ cũng cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,5% so cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt 4,566 tỷ USD và tăng 11,4% so cùng kỳ.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố đã thu hút 20 dự án đầu tư mới, trong số đó có 1 dự án FDI với vốn đầu tư 100 triệu USD và 19 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 19.173 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn Thành phố có 124 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 7,451 tỷ USD; có 1.029 dự án đầu tư trong nước được cấp đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 450.500,16 tỷ đồng... đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho lao động tại TP. Cần Thơ và khu vực lân cận.

CEPIZA cũng cho biết đang bám sát quy hoạch phát triển công nghiệp của Thành phố, chủ động “bắt nhịp” với các trục giao thông chiến lược, như ưu tiên bố trí dọc hai tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tạo hành lang công nghiệp hiện đại gắn với mạng lưới logistics vùng. Đồng thời, những khu công nghiệp nằm trong trung tâm đô thị sẽ được điều chỉnh dịch chuyển dần ra khu vực ngoại thành.

CEPIZA cũng đang tiến hành soát lại quy hoạch từng khu công nghiệp, phân tích tính kết nối liên hoàn về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ khu công nghiệp, tiềm năng thu hút nhà đầu tư và nguồn lao động tại chỗ, định hướng phân kỳ mời gọi đầu tư theo từng giai đoạn.

Sau sáp nhập, TP. Cần Thơ (hợp nhất từ 3 tỉnh, thành Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ) là đô thị loại I trực thuộc trung ương cơ diện tích hơn 6.360 km², dân số trên 4,1 triệu người, với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố có vị trí chiến lược, với vai trò là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ là đầu mối giao thương, trung tâm dịch vụ - logistics - công nghiệp chế biến và kinh tế biển, được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo của vùng.

Từ nay đến cuối năm, TP. Cần Thơ tập trung quyết liệt đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bảo đảm yêu cầu kịch bản tăng trưởng theo nghị quyết của Chính phủ giao, góp phần hoàn thành tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Cùng việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, TP. Cần Thơ tiếp tục tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đồng thời, với hàng loạt chỉ số tăng trưởng ấn tượng ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và du lịch, Thành phố từng bước khẳng định sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội.