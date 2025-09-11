Điều chỉnh quy hoạch Năm Căn thành cực tăng trưởng mới của Đồng bằng Sông Cửu Long

Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau được điều chỉnh theo hướng đa ngành với trọng tâm phát triển thủy sản công nghệ cao, dịch vụ cảng biển và du lịch sinh thái rừng ngập mặn; kỳ vọng trở thành động lực phát triển chiến lược của tỉnh và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long…

Ngày 10/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2040.

ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH HẠT NHÂN TĂNG TRƯỞNG MỚI

Theo báo cáo phạm vi lập quy hoạch nằm dọc theo hành lang trục Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Năm Căn và xã Đất Mới; phía Bắc giáp xã Cái Nước, xã Nguyễn Viết Khái và xã Quách Văn Phẩm; phía Nam giáp xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển; phía Đông giáp xã Tam Giang; phía Tây giáp một phần xã Đất Mới. Quy mô lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 10.802 ha, dân số năm 2023 là 28.500 người. Thời hạn của quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2040.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là đưa Khu kinh tế Năm Căn trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm kinh tế biển và thủy sản công nghệ cao của Cà Mau và Đồng bằng sông Cửu Long; tạo động lực phát triển đô thị Năm Căn giai đoạn 2025 - 2030.

Quy hoạch cũng nhằm tháo gỡ các vướng mắc về đô thị, dịch vụ, hạ tầng, giao thông, môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung, phát triển khu kinh tế biển đảo gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Dự báo đến năm 2030, quy mô dân số trong khu vực sẽ tăng lên khoảng 90.000 người, tỷ lệ lao động khoảng 57,7%; quy mô đất xây dựng đô thị và các khu chức năng khoảng 4.200 - 4.500 ha.

Đến năm 2040, quy mô dân số khoảng 165.000 người, tỷ lệ lao động khoảng 70,9%; quy mô đất xây dựng đô thị và các khu chức năng khoảng 7.200 - 7.500ha.

Toàn bộ khu kinh tế Năm Căn được phân thành 4 vùng phát triển, bao gồm: vùng phát triển du lịch; vùng phát triển đô thị; vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ hậu cần cảng; vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trên cơ sở 4 phân vùng phát triển, khu kinh tế được chia thành 7 phân khu, bao gồm: Khu đô thị Năm Căn; khu đô thị Hàm Rồng; khu đô thị Hàm Vịnh; khu dịch vụ du lịch; khu phi thuế quan; khu công nghiệp, dịch vụ hậu cần cảng; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Bộ Xây dựng.

Dọc phía Tây Khu kinh tế sẽ chú trọng khai thác các đặc trưng về cảnh quan vùng đất sông nước, kênh rạch để phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái rừng ngập mặn và kết hợp nuôi trồng thủy sản, tập trung khai thác dịch vụ, du lịch; kết nối không gian các khu vực phát triển dân cư dọc theo Quốc lộ 1 và sông Cái Nai, hướng tới hình thành đô thị trung tâm tiểu vùng ven biển phía Nam tỉnh Cà Mau.

Vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ hậu cần cảng nằm ở trung tâm khu quy hoạch, dọc theo trục phát triển công nghiệp và các tuyến kênh thủy nội địa; tập trung các không gian dành cho hoạt động kinh tế chính như: Khu phi thuế quan, khu công nghiệp mở, khu trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ và khu dịch vụ hậu cần cảng.

Vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao nằm ở phía Đông Khu kinh tế, ven sông Cái Ngay, Cái Nhép, sẽ chú trọng phát triển mô hình khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên về thủy sản, với hệ thống hạ tầng sản xuất đồng bộ, hiện đại và kết hợp nuôi trồng thủy sản truyền thống.

Khu vực trung tâm trong Khu kinh tế Năm Căn, bao gồm: Trung tâm hành chính, văn hóa và công cộng dịch vụ của đô thị trung tâm tiểu vùng ven biển phía Nam tỉnh Cà Mau, bố trí tại phía Tây sông Cái Nai, kết nối không gian với khu du lịch sinh thái và các khu chức năng chuyên ngành như trung tâm thể dục thể thao, trung tâm đào tạo cấp vùng.

Bên cạnh những định hướng về phát triển không gian tổng thể Khu kinh tế Năm Căn, Đồ án cũng đưa ra các định hướng về quy hoạch sử dụng đất; kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan; phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội; hệ thống hạ tầng kỹ thuật; dự án ưu tiên đầu tư; quy định quản lý theo Đồ án; tổ chức thực hiện.

XÁC ĐỊNH RÕ TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ

Về cơ bản, Hội đồng thẩm định nhất trí đánh giá, khu kinh tế Năm Căn có vị trí địa kinh tế chiến lược, giá trị sinh thái đặc hữu, có tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Cà Mau và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng thẩm định cũng đóng góp một số ý kiến cho địa phương và đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đồ án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá, về cơ bản, Đồ án đã bám sát yêu cầu của Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề xuất được các định hướng quan trọng trong phát triển Khu kinh tế Năm Căn trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao những ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng và đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau tiếp thu đầy đủ.

Bên cạnh đó, cần tập trung đánh giá kỹ hiện trạng phát triển Khu kinh tế Năm Căn, làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện quy hoạch cũ để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh hiệu quả, nhằm khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của Khu kinh tế trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt và hồ sơ Đồ án để UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.