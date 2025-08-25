Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Cần Thơ kêu gọi nhà đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 và dự án điện mặt trời

Hằng Anh

25/08/2025, 19:48

Thành phố Cần Thơ kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 với công suất tối đa 25MW; mời gọi dự án điện mặt trời tại Hồ nước ngọt quy mô khoảng 50 ha theo hình thức điện mặt trời phao nổi hoặc trên bờ hồ; kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu…

Một nhà máy đốt rác phát điện. Ảnh minh họa.
Một nhà máy đốt rác phát điện. Ảnh minh họa.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Viện Phát triển năng lượng môi trường Gyeonggi (Hàn Quốc) ngày 24/8 về các vấn đề cấp thiết của thành phố trong lĩnh vực tài nguyên nước, năng lượng và kế hoạch hợp tác giữa hai đơn vị thời gian tới, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ đã nêu 8 vấn đề trọng tâm cần hợp tác.

Trong đó, lĩnh vực nhận được sự quan tâm của Đoàn công tác và nhà đầu tư Hàn Quốc là Dự án nhà máy đốt rác phát điện, quy mô 5,5 ha, tại tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Gián đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Thái Chân cho biết TP. Cần Thơ định hướng xây dựng 3 nhà máy đốt rác phát điện. Trong đó, có 2 nhà máy đặt tại TP. Cần Thơ (cũ) và tỉnh Hậu Giang (cũ) đã có nhà đầu tư. Thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 tại tỉnh Sóc Trăng (cũ), với công suất tối đa 25MW.

Hiện, lượng rác sinh hoạt bình quân của tỉnh Sóc Trăng (cũ) khoảng 870 tấn/ngày. Nhưng thời gian qua phương thức xử lý chủ yếu là phân loại, chôn lấp và ủ phân, công nghệ lạc hậu.

Trước khi sáp nhập, tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã xây dựng đề án kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện, quy mô 5,5 ha nằm trong khuôn viên Nhà máy xử lý chất thải rắn TP. Sóc Trăng (cũ) và vùng lân cận.

Ngoài ra, TP. Cần Thơ cũng mời gọi Viện Phát triển năng lượng môi trường Gyeonggi khảo sát, đầu tư Dự án điện mặt trời tại Hồ nước ngọt (tỉnh Hậu Giang cũ), quy mô khoảng 50 ha, theo hình thức điện mặt trời phao nổi hoặc trên bờ hồ.

Thành phố này cũng kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực: biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hỗ trợ sửa chữa các trạm quan trắc môi trường đã hư hỏng;  xây dựng các nhà máy xử lý nước thải khu dân cư tập trung, quy mô nhỏ (từ 5.000-10.000 dân/khu); tự động hóa hệ thống cống; đầu tư hệ thống đê, kè, cống phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn; hợp tác nghiên cứu giải pháp lọc nước nhỏ gọn, phục vụ hộ gia đình và cụm dân cư…

Đại diện nhà đầu tư Hàn Quốc bày tỏ sự quan tâm đối với dự án đốt rác phát điện trên và cho biết tại quốc gia này đã có những dự án đốt rác phát điện tương tự, được Chính phủ hỗ trợ về chính sách, giúp doanh nghiệp bán điện, thu lợi nhuận và tái đầu tư. Do đó, doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn Việt Nam sẽ có những chính sách tương đồng để thu hút nhà đầu tư tham gia khảo sát, tìm hiểu về dự án.

Về vấn đề này, ông Chân nêu rõ: "Chính phủ Việt Nam đã có cơ chế ưu tiên cho các dự án đốt rác phát điện. Cụ thể, doanh nghiệp tham gia đầu tư sẽ được hỗ trợ đấu nối vào điện lưới quốc gia và đảm bảo thu lợi nhuận từ việc bán điện".

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Kim Hea Ae, Viện trưởng Viện Phát triển Năng lượng Môi trường Gyeonggi, cho biết những thách thức TP. Cần Thơ đang đối mặt cũng là vấn đề mà tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đang tìm lời giải. Trong thời gian tới, hai bên cần trao đổi cụ thể hơn về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trên.

Viện trưởng Viện Phát triển Năng lượng Môi trường Gyeonggi gợi ý, hai bên tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ các dự án ODA và chương trình từ các cơ quan Chính phủ hai nước để hợp tác hiệu quả hơn.

TP.HCM sắp có nhà máy đốt rác phát điện do Bamboo Capital xây dựng

16:45, 21/07/2024

TP.HCM sắp có nhà máy đốt rác phát điện do Bamboo Capital xây dựng

Công nghệ đốt rác phát điện của Trung Quốc đang “thịnh hành” tại Việt Nam

12:27, 17/04/2023

Công nghệ đốt rác phát điện của Trung Quốc đang “thịnh hành” tại Việt Nam

Đốt rác phát điện chưa thật sự khả thi

15:58, 14/12/2022

Đốt rác phát điện chưa thật sự khả thi

Cần Thơ điện mặt trời điện rác đốt rác phát điện kêu gọi đầu tư Kinh tế xanh lò đốt rác rác thải Vneconomy

Thành phố Cần Thơ kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 với công suất tối đa 25MW; mời gọi dự án điện mặt trời tại Hồ nước ngọt quy mô khoảng 50 ha theo hình thức điện mặt trời phao nổi hoặc trên bờ hồ; kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu…

Tiêu chí xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh

Tiêu chí xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh

Hệ thống tài chính cần một khung phân loại xanh rõ ràng để xác định dự án xanh, từ đó ưu tiên dòng vốn hiệu quả...

Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Dự án mới lần này của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) cũng là một phần quan trọng của chương trình ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18.6 triệu đô la Úc trong 5 năm tới...

Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số

Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số

Trong chuyến làm việc tại Ninh Bình ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh địa phương cần xây dựng quy hoạch với tầm nhìn mới, đặt chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển lâu dài.

Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường

Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững...

