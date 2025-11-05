Chính phủ sửa đổi một số quy định về cho thuê nhà là tài sản công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 3/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, có Nghị định số 108/2024/NĐ-CP về cho thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác…

Nội dung đáng chú ý của Nghị định 286/2025/NĐ-CP là việc sửa đối tượng được ưu tiên thuê nhà là tài sản công. Cụ thể, Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, về việc cho thuê nhà là tài sản công được thực hiện theo phương thức niêm yết giá cho các đối tượng ưu tiên thuê nhà, gồm: Tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc;

Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đáp ứng các tiêu chí để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hợp tác xã, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã thuê để làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Nghị định 286/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP về trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê nhà cho đối tượng ưu tiên theo hướng chi tiết hơn, có thời hạn giải quyết cụ thể. Đồng thời, thể hiện rõ thẩm quyền ban hành chính sách là của UBND cấp tỉnh (thay vì thẩm quyền trước đây là của HĐND cấp tỉnh căn cứ theo đề xuất của UBND cấp tỉnh).

Theo đó, căn cứ thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê nhà thực hiện là Người được quyền thuê nhà thuộc đối tượng ưu tiên có đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê nhà kèm theo bản sao các hồ sơ, tài liệu chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên, gửi tổ chức quản lý, kinh doanh nhà. Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê nhà theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, tổ chức quản lý, kinh doanh nhà căn cứ chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà do UBND cấp tỉnh ban hành, đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê nhà của tổ chức, cá nhân thuê nhà và hồ sơ, tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định miễn, giảm tiền thuê nhà cho tổ chức, cá nhân thuê nhà.

Mặt khác, Nghị định 286/2025/NĐ-CP tiếp tục bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 16 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP quy định về giảm tiền thuê đất cho một số đối tượng để phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Đó là trường hợp Chính phủ quy định giảm tiền thuê đất cho một số đối tượng để thực hiện các biện pháp điều hành kinh tế - xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024, thì UBND cấp tỉnh quyết định giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng thuê nhà nhưng không vượt quá mức giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/11/2025.